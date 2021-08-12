«Выберу время и поеду на вакцинацию во Владикавказ»

В Цхинвале продолжается вакцинация населения от коронавируса российским «Спутником V». При этом, по словам специалистов, процесс идет медленно. Пока привиты только 860 человек. Проблемой остается и то, что вакцины, сделанные в Южной Осетии, не признает Россия.

По информации главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочиевой, за истекшие сутки коронавирус был обнаружен у 38 человек (днем ранее выявили 51 инфицированного), 20 пациентов были сняты с медицинского учета.

По информации главного инфекциониста республики Элеоноры Джиоевой, в «красной зоне» республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии (РММЦ), по данным на утро 12 августа, проходят лечение 60 пациентов с COVID-19, из них двое находятся в палате интенсивной терапии. За прошедшие сутки из «красной зоны» выписаны семь человек.

По словам заведующего реанимационным отделением в «красной зоне», вице-спикера парламента Александра Плиева, количество пациентов в COVID-госпитале последние две недели варьировалось примерно от 95 до 75, а численность выявляемых больных и госпитализированных пока или уже обходится без резких скачков:

«Ситуация стабилизировалась. Теперь количество поступающих в госпиталь не превалирует над выписывающимися, теперь эти цифры сравнялись.

– То есть можно говорить о плато?

– Фактически мы уже на плато. Врачи вздохнули. Главное, нет уже такого наплыва в «красную зону», когда сразу по 10-15 человек госпитализировали.

– Много пациентов отправляете в Северную Осетию?

– Раньше отправляли одного-двух ежедневно, теперь одного-двух в неделю».

В республике продолжается бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским «Спутником V». По данным Югосетпотребнадзора, 860 человек уже сделали обе дозы препарата. Но проблема в том, говорит Александр Плиев, что вакцинацию не признает Москва. То есть югоосетинские сертификаты неприменимы в России, на их основе невозможно получить QR-коды:

«Наш Минздрав обратился к министру здравоохранения Татьяне Голиковой, а правительство обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой, чтобы наши прививки получили российские сертификаты и QR-код. Ответа от них пока нет, а мне надо ехать в Москву. Между тем ехать в Москву без QR-кода хлопотно, куда-то могут не впустить, с кем-то не получится встретиться. Поэтому я в Цхинвале не прививаюсь, выберу время и поеду на вакцинацию во Владикавказ.

– А как же студенты? Каникулы заканчиваются. Их могут не допустить к занятиям в российских вузах. По недавним рекомендациям Министерства науки и высшего образования России, непрошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод студентов переведут на удаленное обучение.

– По моим данным, примерно 80% югоосетинских студентов учатся в военных учебных заведениях, в том числе военно-медицинских. Я разговаривал с ними, их всех уже привили организованно. И среди оставшихся 20% абсолютное большинство вакцинировалось из-за необходимости получить QR-код».

21 июля на брифинге в Цхинвале глава Минздрава республики Сослан Наниев сообщил, что вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса будет решен с Россией в ближайшее время. Если все-таки эта история затянется, она может доставить немало хлопот тем южным осетинам, кто привился в Цхинвале.

Дело в том, что обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели более чем в тридцати регионах России, и их число продолжает расти. Среди тех, кто недавно принял эти требования, – Карачаево-Черкесия и Дагестан.

Обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежат работающие в организациях, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования.

Ограничения на этом не исчерпываются. В каждом субъекте приезжий может столкнуться с какими-то местными противоэпидемиологическими мероприятиями, которые могут усложнить ему жизнь. Например, в Краснодарском крае без сертификата о вакцинации или QR-кода вас не поселят в гостиницу.

А это значит, что вы должны предъявить работодателю в России, или администрации гостиницы, куда вы поселитесь, или медицинскому учреждению, в которое вы обратитесь (за исключением экстренных случаев), действительное на территории России документальное подтверждение о вакцинации. На сегодняшний день югоосетинские сертификаты таким подтверждением не являются.

Поэтому, считает Александр Плиев, тем, кто еще не привился, но кому необходимо в ближайшее время выехать в Россию, лучше вакцинироваться на Севере, а тем, кто уже привился в Южной Осетии, придется подождать, пока Цхинвал и Москва договорятся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия