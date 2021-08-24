Число полученных гражданами Грузии доз прививок от COVID-19 превысило миллион

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил об угоне самолета, который прибыл в Кабул для эвакуации украинских граждан. По его словам, транспорт захватили неизвестные люди и улетели в Иран. Об этом Енин сообщил в интервью "Общественному радио".

"У нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", – рассказал замглавы МИД Украины.

По словам Енина, неизвестные были вооружены. Больше деталей он не сообщил, но отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой "работала в режиме краш-теста".

Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Афганцы и иностранцы, которые не хотят жить под властью талибов, массово бегут из страны по земле и пытаются улететь за границу. Тысячи людей в аэропорту Кабула штурмовали самолеты, в том числе военные, которые прибыли для эвакуации персонала зарубежных диппредставительств.

Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.