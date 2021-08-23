В Грузии продолжаются споры вокруг обязательности прививки для людей некоторых профессий – педагогов, врачей, поваров, водителей общественного транспорта. Пользователи социальных сетей рассказывают о том, как относятся к этой чувствительной теме.

– Как вы относитесь к теме обязательной вакцинации?

Мари: Как мы видим, статистика у нас неутешительная, каждый день погибает больше 50 человек. Очень жаль, что это не понимают именно те люди, которые ответственны за наше обучение, образование и лечение. Я против чего-либо принудительного, но власти должны сделать все, чтобы донести до людей больше информации. К сожалению, сейчас в нашей стране основной источник информации – это соцсети. И многие педагоги и врачи ограничиваются полученной там непроверенной информацией, поэтому они и против вакцины.

Давид: В первую очередь все должны понимать, что обязательная и принудительная вакцинация – это разные вещи. Принудить мы никого ни к чему не сможем, это было бы неправильно, я всегда так буду считать. Но я считаю, это можно заменить пропагандой, большим количеством социальной рекламы и поощрительных мероприятий для вакцинированных, чтобы для тех, кто выступает против процесса вакцинации, эта тема стала более актуальной. Что касается антиваксеров, я всегда понимал этих людей – это их дело и выбор, но не в условиях пандемии и особенно, когда ты – врач. Говорить о нежелании прививаться сейчас – дезертирство.

Кетеван: Я так считаю – да, прививаться необходимо, вы же видите, что сейчас происходит в стране. Особенно это касается педагогов, врачей и водителей (общественного транспорта). Но поймите, чтобы люди не боялись этого, им нужно объяснить, как действует эта вакцина и чего от нее ожидать, а этого наши власти не делают. Нас должны убедить в том, что это поможет ситуации.

Артем: Я считаю, что вакцинация от коронавируса обязательной быть не должна. Но для определенной категории людей, таких как врачи, учителя, она все же должна быть… если не обязательной, то хотя бы, так сказать, вынужденной. То есть государство должно вынуждать таких людей проходить вакцинацию. К примеру: врач не сможет принять пациента, если он (врач) не будет вакцинирован, или же если учителя не вакцинированы, то их школа не сможет начать занятия.

Нино: Сделать вакцину должны все, но, конечно, не путем принуждения. Можно предоставлять больше информации касательно того, зачем нам нужна вакцина и чем она может нам помочь, начать более масштабную информационную кампанию. Думаю, поэтапно все вакцинируются, но те люди, которые работают с детьми в детских садах, в школах и университетах, в медучреждениях, должны с большей ответственностью подойти к этому вопросу. Побыстрее делайте прививку, чтобы ни вы, ни члены ваших семей, ни неизвестные вам люди не оказались в опасности.

Ника: Вакцинация должна быть обязательной, но не в виде ультиматума: допустим, если не хочет вакцинироваться, то обязательно увольнять человека. Надо учитывать, что человек может и не сделать прививку в том случае, если, например, у него аллергия или он тяжело болен. В таком случае нужно учитывать все эти нюансы.

Мака: Да, я считаю, что вакцинация должна быть обязательной, но только для тех, кто работает в медицинской сфере или в туристическом секторе, например. Но, конечно, я не призываю к насилию, просто должно быть так: хочешь получать зарплату, тебе нужно пройти вакцинацию, если нет, то ищи новую работу, где не требуется прививка.