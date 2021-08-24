СГБ Грузии сообщила подробности спецоперации в Панкисском ущелье

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет информацию в связи со спецоперацией, проведенной в Панкиси, и задержанием пятерых граждан.

Как сообщили "ИнтерпрессНьюс" в ведомстве, задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации "Исламское государство" и планировали отправиться в Сирию - в лагерь террористов.

«Сотрудники Контртеррористического центра Службы государственной безопасности при сотрудничестве с соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел Грузии в результате специальных мероприятий, проведенных в регионе Кахетии, на основании постановления суда задержали пятерых граждан Грузии.

Следствием устанавливается, что пятеро граждан Грузии присоединились к рядам террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в Сирию - в лагерь террористов. Чтобы доказать преданность, они принесли клятву верности (т.н. "баят") перед нынешним лидером террористической организации «Исламское государство», и распространили видеоролик с присягой среди лиц, связанных с террористами.

Члены группы открыто выражали поддержку террористической организации и при передвижении по улицам систематически демонстрировали террористическую символику.

В рамках расследования был выявлен лидер группы поддержки террористической организации, который открыто заявлял, что являлся представителем террористической организации «Исламское государство» и эмиром Грузии. Именно с его помощью указанные лица присоединились к рядам террористической организации и планировали отправиться в Сирию. Они периодически устраивали конспиративные встречи и обсуждали текущие процессы на территории Сирии - Ирака и будущие планы в отношении Грузии.

С момента начала расследования комплексно проводились соответствующие следственные и оперативные мероприятия, в том числе скрытые следственные действия.

Расследование по делу ведется по статье 327 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за членство в террористической организации.

Следствие ведет Контртеррористический центр СГБ », - говорится в информации СГБ.