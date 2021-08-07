Кистинцы или грузинские чеченцы: история заселения ущелья Панкиси

Панкисское ущелье – небольшой анклав, территориально входящий в Ахметский муниципалитет, расположенный на севере Грузии, в Кахетии, в верховьях реки Алазани. В настоящее время здесь находится в общей сложности 16 населенных пунктов, где проживают чеченцы, самым большим из которых является село Дуиси, своего рода неформальный центр для всех чеченцев Панкиси.

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Этнические чеченцы живут в ущелье Панкиси уже почти два века. Грузины называют их кистинами. Как они там оказались, как строились их отношения с местным грузинским населением и какими чеченскими тейпами представлено сегодня ущелье? Об этом и многом другом автор подкаста "Хроника Кавказа" Майрбек Вачагаев поговорил с историком, краеведом, автором многочисленных трудов по этнографии и истории ущелья Хасухой Хангошвили.

– Уважаемый Хасуха, с какого периода истории можно говорить о том, что в Панкиси уже живут чеченцы?

– Правильнее будет говорить о 30-х годах XIX века, хотя в соседнем Тианетском районе и раньше, примерно с середины XVIII века уже проживали чеченцы, даже район назывался "маленькая Кистетия" (грузины называют чеченцев, проживающих в их стране, "кисты", "кистины". – Прим. ред.). Те, что жили в той части Грузии, на данный момент уже давно ассимилировались, и они уже грузины. Хотя есть и те, которые помнят и знают, что происхождение их было некогда чеченское. Но они, конечно, не знают чеченского языка, и сегодня они – грузины.

Некоторые грузинские ученые пишут, что первый чеченский предводитель Дуй Дышнинский в 1826 году уже был в Панкиси. Вполне возможно, что он до переселения жил в Тианети и позже переехал в это ущелье. Источники указывают, что на момент его переселения ему было не больше 35 лет. Известно также, что он жил в ущелье 30 лет и умер в 1856 году.

Или, например, в газете "Иверия" в 1887 году писали, что в регионе "есть чеченская мусульманская деревня Дуй-юрт". В статье указывается, что село основано 50 лет назад неким чеченцем Дуйем Цицхашевым, прибывшим из чеченского общества Майсты. Он привёз своих родственников и основал село Дуиси. Таким образом, это село было уже к 1837 году.

Второе большое село в ущелье – Джоколо, оно основано в 1854 году. Об этом мы узнаём из переписки владетельного князя Левана Чолокашвили с Иванэ Цискаровым, где говорится, что есть договоренность в 1853 году встретиться с чеченцем Джокола из Майсты. Согласно результатам этой встречи, в следующем году тот собирался переселиться в Панкиси. Так и произошло в 1854 году.

– Но есть ещё и село Омало рядом с Дуиси, а ещё есть село Омало высоко в горах. Есть ли между ними связь?

– Да, это район Мта-Тушети, то есть Горная Тушетия, где жили тушины (этнографическая группа грузин. – Прим. ред.), пока не переселились на равнину и не создали селения Квемо-Алвани и Земо-Алвани. То есть они выходцы из этого горного села Омало. Но там жили и чеченцы, в частности, выходцы из тейпа хелдихарой (чеченский тейп из горной части Чечни, граничащей с Грузией. – Прим. ред.). В Панкиси, основав село с таким же названием, подчёркивая свою связь с горным селом Омало, переселились именно выходцы из этого села. Хильдехаройцы считают то село высоко в горах "своим селом". И тот факт, что выселившихся оттуда было 38 семей, говорит о том, что село было большим по тем меркам и сами хильдехаройцы явно составляли там не меньшинство.

В книге известного историка и географа Вахушти Багратиони (Батонишвили), жившего в XVIII в., есть карта населения Панкисского ущелья, где среди 25 населенных пунктов одно село так и называется – Омало. Это примерно в тех же местах, где сейчас и есть чеченское село Омало.

– Итак, чеченцы начали заселять Панкиси. Наверное, рядом были и грузинские села. Как складывались отношения с местным грузинским населением?

Когда чеченцы поселились тут, ущелье Панкиси было безлюдным уже свыше ста лет

– Когда чеченцы поселились тут, ущелье Панкиси было безлюдным уже свыше ста лет. Большая часть грузинского населения ушла из-за постоянных нападений со стороны дагестанцев. Ближайшее к чеченцам село – Матани (село в Ахметском муниципалитете Кахетии. – Прим. ред.), в 12 км к югу от Дуиси. Они очень хорошо отнеслись к кистинам, помогали чем могли, советовали, что хорошо растёт в этом регионе, а что нет. Были очень дружные соседские отношения. К тому же Матани – это центр князей Чолокашвили. Это известная грузинская фамилия, которая ведёт свою историю на протяжении многих веков. Они очень дружили с чеченцами, приезжали к ним. У местных жителей сложились самые дружеские отношения с ними.

– То есть переселение чеченцев не было организовано властью? Это была инициатива самих чеченцев?

– Когда мы говорим об основании села Дуиси, инициаторами были чеченцы. Да, чеченцы жили в Грузии и до Панкиси, в том же Тионетском районе, но они договорились с властью, и было решено не препятствовать переселению чеченцев в это ущелье. Это было желание самих чеченцев. Но надо иметь в виду, что и у власти был свой интерес, потому что Панкисское ущелье было на пути из Дагестана в Кахетию. Именно через эти земли дагестанцы нападали на грузинские владения. Местным властям было выгодно, чтобы тут поселились чеченцы, которые могли бы остановить их набеги. И эту задачу они выполнили. Ведь дагестанцы нападали даже на чеченские села, и были ожесточенные схватки. В ответ чеченцы шли до Дагестана, чтобы остановить их набеги.

Чеченцев, наших предков, тоже устраивало переселение. В горном районе верховья реки Чанты-Аргун трудно было жить из-за безземелья, и они, конечно, искали возможность переселиться в лучшие места.

Не стоит забывать и про Кавказскую войну. Когда российский генерал Алексей Ермолов начал завоевывать Северный Кавказ, в том числе и Чечню, то, покидая равнину, чеченцы вынуждены были уходить в горы. Тем самым усложнялся вопрос земли. Это также стало побудительным мотивом для чеченцев – искать плодородные земли по ту сторону Главного Кавказского хребта. Таким образом, интересы властей в Грузии и чеченцев совпадали. И не стоит забывать, что, переселяя чеченцев в Грузию, Россия также выигрывала потому, что могла контролировать воинствующих чеченцев, на которых она могла рассчитывать и которых могла использовать как пример для тех, кто продолжал сопротивление в Чечне против российской армии.

– Какими чеченскими тейпами были представлены те, кто переселялся на другую сторону Кавказского хребта?

– Это мелхистинцы, майстинцы, дишний, хачарой, терлой, хилдехарой, шикарой и нашхой, то есть представители многих тейпов, которые жили в верхнем бассейне реки Чанты-Аргун.

– Итак, предки чеченцев заселяют Панкисское ущелье. Были ли попытки христианизировать ущелье со стороны православной церкви?

– Да, это было. Если взять историю основания села Джоколо, его основоположник, в честь которого и назван населенный пункт – чеченец Джокола Деркизано, был предводителем из чеченского тейпа Майсты, настоящим воином. Он часто совершал нападения на тушин. Тушины решили, что, может, было бы проще договориться с ним и предложить ему переселиться в Грузию, избавив тем самым себя от его нападений. В то время моурави (управляющий провинцией, округом. – Прим. ред.) был Иванэ Цискаров – тушин, который договорился с князем Леваном Чолокашвили, правившим в Тианети (административный центр Тионетского уезда Грузии. – Прим. ред.). От имени властей они предложили Джоколе переселиться в Панкиси. На три года его освобождали от налогов и обещали всячески помогать ему. Взамен предлагалось только прекратить совершать набеги на приграничные грузинские земли тушин. В итоге в 1854 году он, взяв с собой 53 семьи, переселился в тот район, где сегодня село носит его имя.

Два года спустя Джокола принимает решение вернуться в Чечню, так как всё было против переселенцев. Свирепствовала малярия, и власть не смогла выполнить свои обещания. Поэтому недовольные всем селом выступили в сторону Чечни. Но в верховье реки Алазани им преградила дорогу тушинская сотня, требуя возвратиться в Панкиси. Была стычка, в ходе которой убили капитана-тушина Элизбараидзе, двое были ранены. После этого Джокола предложил самим чеченцам решать, кто возвращается с ним в Чечню, а кто решает остаться в Панкиси. Было решено, что его односельчане из чеченского села Пуга возвращаются в Чечню вместе с ним, в то время как жители из другого соседнего села Туга приняли решение остаться в Панкиси. Поэтому старики и сегодня это село на чеченском называют Туга-юрт. Их было немного, и у них не было явно выраженного лидера, поэтому на них оказывалось давление. В 1866 году их вынудили принять христианство. Их всех крестили в реке Алазани. Для них в 1888 году построили церковь (церковь Пресвятой Богоматери. – Прим. ред.). Но если быть честным, то христианами они были номинальными. При этом в селе несколько человек отказались сменить религию и всё время оставались мусульманами. Но не могу сказать, сколько именно.

В селении Омало другая ситуация – здесь также было несколько мусульман, но большинство его жителей были в те времена христианами.

В селе Дуиси было несколько людей, принявших христианство, это абсолютное меньшинство по отношению к мусульманам. Жители этого села заселили эту местность уже будучи мусульманами, и усилия церкви и властей не увенчались успехом.

Так продолжалось недолго. Уже в XX веке, когда люди увидели, что властям не до них, они стали принимать ислам. Практически к середине XX века в чеченских селах уже не было тех, кто относил себя к христианам, всё население в чеченских селах стало исповедовать ислам.

– Да, я видел, когда был в Панкиси, церковь в селе Джоколо. Она была закрыта на замок, и мне сказали, что там нет людей, которые приходят, чтобы совершить какие-то религиозные обряды, то есть это больше исторический памятник.

– Да-да, только если туристы заглянут. Сегодня церковь – исторический и культурный памятник.

– А когда развалилась Российская империя в 1917 году, как жители ущелья отнеслись к новым властям, меньшевистской Грузии?

– В этом регионе мы жили как братья. Не было никакой национальной вражды. Мы были как одна семья, уважали друг друга, уважали религию друг друга, адаты, нравственность. Но когда Российская империя развалилась, начались определенные проблемы. Кистины поддержали меньшевиков. В нашем регионе их представителем был очень известный меньшевистский деятель, князь Какуца Чолокашвили, который после захвата большевиками независимой Грузии в 1924 году возглавлял восстание в горной части страны. Он часто бывал в Панкиси. Неудивительно, что все кистины были с ним. Здесь было клятвенное братство. Он чеченцам верил. Они вместе боролись против большевиков. Но некоторые жители Панкиси, не чеченцы, поддержали большевиков, и возник конфликт. В 1921 году большевики взяли Тбилиси и начали устанавливать советскую власть в Грузии. У чеченцев отобрали оружие, а у тех, кто поддержал большевиков, оставили. Соответственно, к власти в ущелье пришли те, кто был против меньшевистской Грузии. Но в основном дружно жили, живём и будем жить.

– 1944 год – одна из самых трагических страниц в истории чеченского народа. И советская власть везде, где находила чеченцев, отправляла их в ссылку вместе с ингушами – в Казахстан и Киргизию. Как удалось чеченцам Грузии убедить власть не трогать чеченцев Панкиси? Как им удалось избежать депортации?

– На самом деле, я думаю, не так уж чеченцы озаботились, чтобы их не выселили из Панкисского ущелья, нет, напротив. Мне тогда говорили отец и старые люди, что они готовились к возможному выселению, зарезали скот, сушили мясо, запасались мукой и т.д. Но, слава Аллаху, этого не случилось.

Во-первых, мне кажется, сыграл тот факт, что у нас в паспорте, в графе "Национальность" мы все были записаны как кистинцы, а не как чеченцы. Наши чеченские фамилии писались на грузинский лад. Во-вторых, я думаю, что грузинская власть, народ, научная и культурная элита считали, что кистины – это то же горное племя, что и сваны, хевсуры, тушины и так далее. Они знали, что у нас корни одни, и у чеченцев, и у грузин. У нас и адаты, и многое в менталитете схоже. Я так думаю, что они дали нам хорошую характеристику. И главное, смогли убедить, что кистины верны советской власти. Если сказать правду, вайнахов, чеченцев и ингушей Сталин и Берия выселяли не потому, что они изменили Родине или потому что у них были связи с немцами. Нет. Они выселяли их, потому что не могли установить советскую власть в горах Чечни и Ингушетии. Наш народ всегда был против власти, и поэтому проблему решили радикально. А нам помогли грузинские власти, учёные, культурные деятели, писатели.

– Назовите несколько имен жителей Панкиси, которые внесли значительный вклад в его развитие?

– Я проработал учителем 28 лет, и мы всегда гордились, что мы – чеченцы, и гордились нашими предками, которые поселились именно здесь, в Грузии, а не в другой стране. Есть люди, которые очень много делали для просвещения чеченцев Панкисского ущелья. Например, Мате Албуташвили. Он был христианином, работал в церкви Джоколо священником, в сельской школе, был большим патриотом. Он – из чеченского тейпа мялхи. Он очень много сделал для чеченцев, которые жили в Панкиси. Он был и учителем, и адвокатом, был посредником между кистинцами и другими народами, живущими в этом регионе. Он описал нашу родину, наши адаты, наш характер в этнографической книге "Панкисское ущелье". Если прочтёте, удивитесь, что такой патриот, христианин и чеченец жил в то время.

Ещё есть Юсуп Маргошвили, он также был учителем и создал в 1922–1924 гг. в селе Дуиси первую школу для чеченцев. Он тоже был религиозным деятелем, окончил в Азербайджане медресе, преподавал арабский язык. Был в близких отношениях с Тапой Чермоевым (глава Горской республики в 1917–1918 гг. – Прим. ред.). Жил во Владикавказе, в Чечне, но всё бросил, приехал, построил школу и всю свою жизнь посвятил просвещению кистинцев. Кроме того, перевёл произведения известного грузинского писателя Александра Казбеги на чеченский язык.

Есть, конечно, и другие люди, которые всегда оставались чеченцами, например, члены Мехк-кхел (в переводе с чеченского "Совет страны", совещательный орган из числа избираемых обществом уважаемых людей. – Прим. ред.). Вся эта чеченская община Панкисского ущелья жила своими адатами, своими чеченскими обычаями. И я горжусь этими людьми, которые донесли их все до нас. А главное, я горжусь тем, что я – чеченец.

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Хасуха Хангошвили, перечисляя тех, кем гордятся в ущелье, назвал просветителей, и их там действительно много. Среди них стоит также отметить этнографа Лейлу Маргошвили, историка Эдуарда Борчишвили, писательницу Нону Хангошвили, журналиста Сулхана Бордзикашвили, историка Абрахама Шавхелишвили, филолога Беллу Шавхелишвили и многих других, внесших большой вклад в популяризацию истории и культуры чеченцев Грузии.

Ущелье переживает второе возрождение за свою многовековую историю, и официальный Тбилиси готов сегодня протянуть руку и сделать этот прекрасный уголок Грузии процветающим и приятным для многочисленных туристов, которые из года в год всё больше и больше посещают этот незабываемый по красоте район Грузии.

Кавказ.Реалии