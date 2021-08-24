Обзор грузинской прессы

Борьба за сторонников, теперь уже с подкупом. Ираклий Микеладзе – председатель аджарской организации партии «За Грузию», возглавляемой экс-премьером Грузии Георгием Гахария, обвинил власти в шантаже и попытках подкупа участников выборов в органы местного самоуправления от партии.

«Власти оказывают давление на наших кандидатов. В нескольких случаях даже предлагали солидные суммы за заявление об уходе из нашей команды. Какими бы ни были насилие, шантаж и подкуп, вы нас не запугаете. Грузинский народ обязательно ответит вам на выборах, и этим выбором будет смена вашего правительства», – цитирует Микеладзе информационное интернет-агентство batumelebi.

Имена людей, подвергавшихся, как он утверждает, давлению, он не называет. Тем временем в правящей партии обвинения эти опровергают и выступают со схожими обвинениями уже в адрес своих оппонентов. В интервью изданию заместитель председателя Верховного совета Аджарии, член правящей партии Тите Арошидзе заявил:

«Главное для них – обвинить власть в том, что происходит естественным образом: те люди, которые поняли, что им соврали, естественно, уходят из партии (Георгия Гахария), а власть не имеет никакого отношения к партии Гахария. В общем, происходит это, когда человек уходит с государственной службы и начинает политическую деятельность, а затем оказывается, что ему не выплачивают обещанных сумм, это факт. Именно такие люди и уходят от них».

Своих кандидатов на выборы в местное самоуправление Аджарии партия «За Грузию» представит 25 августа, пишет издание.

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Экономист Паата Байрахтар поговорил с журналистами газеты «Квирис палитра» о значительно повысившихся в последнее время ценах за проезд на такси. Специалист называет «глупыми и безответственными» слова некоторых представителей власти, заявляющих, что сервис подорожал из-за увеличившегося количества пассажиров.

«Вопрос не в спросе и предложении. Дело не в том, что у нас мало такси, просто они (власти) остановили общественный транспорт и не оставили населению никакой альтернативы. Люди вынуждены использовать единственную возможность для передвижения. Если у нас запретят все продукты и оставят только хлеб, естественно, на него повысится спрос. Хорошо было бы, если бы у бизнесменов было чувство солидарности, но требовать от них этого мы не можем. Население не должно зависеть от добросовестности и моральных принципов представителей бизнеса. Если государство не сможет отрегулировать этот вопрос, всегда найдутся люди, которые будут извлекать выгоду из тяжелого положения людей», – говорит Паата Байрахтар.

Он также считает, что принимать решения об открытии пунктов вакцинации и «остановке» общественного транспорта одновременно было неразумно. Сейчас ежедневно вакцинируются в среднем около 20 000 человек, и многие из желающих получить прививку просто не могут себе позволить оплатить значительно подорожавшие услуги таксистов, продолжает экономист и напоминает: ответственность за стабильность цен несет Национальный банк.

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Сегодня в Токио состоится открытие Паралимпийских игр, а 25 августа начнутся соревнования, предусмотренные в спортивной программе, пишет сайт газеты «Лело». От Грузии на играх выступят 13 спортсменов, к сожалению 14-й выбыл из соревнований, пишет автор статьи Ираклий Тавадзе.

«И какой спортсмен – единственный грузинский паралимпийский чемпион (завоевавший золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио-2016), парадзюдоист Звиад Гогочури! Он и сейчас был одним из главных претендентов на золотую медаль, но в Японии произошел неприятный инцидент с его участием. После того, как Гогочури был исключен, нашей главной «ударной силой» стало парафехтование, а если конкретнее, то в первую очередь («ударная сила») – Ирма Хецуриани. Впрочем, у дзюдоистов тоже остается сильная команда», – пишет Ираклий Тавадзе.

Грузинские спортсмены выступят на Паралимпийских играх 2020 в шести видах спорта, пишет «Лело».