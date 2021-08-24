Ахра Бжания: «Был достаточно твердый обмен мнениями»

Член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Ахра Бжания рассказал о прошедшей в понедельник встрече с президентом Асланом Бжания и поделился своими впечатлениями. Представители «Аруаа» передали главе государства письмо, в котором требуют отставки руководителя кабинета министров Александра Анкваба.

– Ахра, вчера состоялась встреча с президентом, участником которой вы были. Опишите формат этой встречи. Кто присутствовал на ней? И по чьей инициативе эта встреча состоялась?

– На встрече были только представители ветеранского движения «Аруаа» – председатель Темур Гулия, ваш покорный слуга, Хына Думаа, Азамат Тванба и Наира Амалия. Встреча проходила по нашей инициативе. Вместе с президентом в ней принимал участие вице-президент Бадра Гунба. В субботу мы обратились в офис президента с просьбой о встрече, и на понедельник на четыре часа такая встреча нам была назначена.

– Какая у вас была цель при проведении этой встречи?

Было принято обращение к президенту, где говорится, что правительство не справилось с чередой кризисов, которые сопутствовали его работе

– На собрании в пятницу высшего совета «Аруаа» поднимался, собственно говоря, один вопрос – это распространение в Абхазии коронавирусной инфекции и отсутствие мер правительства, которое привело к таким масштабам этой инфекции, к смерти людей, к несвоевременному приобретению медикаментов, оборудования и так далее. Было принято обращение к президенту, где говорится, что правительство не справилось с чередой кризисов, которые сопутствовали его работе. Это и кризис системы выплат пенсионерам, и энергетический кризис, связанный с бесконтрольным распространением оборудования для майнинга криптовалюты, и распространение инфекции COVID-19, беспрецедентное на постсоветском пространстве, если вы возьмете соотношение населения и потери, которые мы несем.

Было составлено письмо, которое в ходе встречи председатель общественной организации «Аруаа» Темур Гулия вручил президенту. Президент с письмом ознакомился, и мы обсудили суть наших оценок и суть наших требований. Был затронут и ряд других вопросов, в частности, борьбы с коррупцией в связи с принятием закона о декларировании доходов и того факта, что эта норма, принятая парламентом, саботируется. Обсуждался вопрос взаимоотношений с ветеранами с Северного Кавказа.

– Какой была реакция президента на тот комплекс претензий к премьер-министру Александру Анквабу?

– Основной вопрос нашей встречи – это претензии к председателю правительства и, соответственно, ко всему кабинету в целом. На мой взгляд, президент его воспринял нормально. Встреча прошла в спокойной и деловой обстановке, он внимательно выслушал наши оценки. Я затрудняюсь вам сказать, какие он сделал выводы, потому что ни эмоций, ни оценок согласия или несогласия, ничего такого не было. Был просто, на мой взгляд, конструктивный и спокойный разговор.

Нарушения и ошибки, которые допустил в своей работе председатель правительства, приведшие к таким последствиям, которые мы сегодня видим, не должны оставаться без реагирования. Такое правительство не должно исполнять свои обязанности, такое правительство должно уходить в отставку

Я, например, со своей стороны, сказал следующее: что те оценки, которые нашли отражение в этом документе, неоднократно высказывались совершенно разными людьми в обществе. Если вы с ними согласны и считаете их обоснованными; если вам не кажется неверной мысль о том, что мы могли бы купить большее количество доз вакцин, чтобы вакцинировать хотя бы половину населения; если вам кажется, что это – правда, что это можно было сделать, что надо было своевременно закупать оборудование, ставить на него лицензионное обслуживание, обеспечивать бесперебойным питанием, тогда мы ждем от вас соответствующей реакции. Если вы считаете, что это справедливо и обосновано и что мнение десятков и сотен людей имеет под собой какую-то почву, в таком случае нам кажется, что вы, как глава исполнительной власти, должны принять определенные меры и шаги, в том числе, кадрового характера. Нарушения и ошибки, которые допустил в своей работе председатель правительства, приведшие к таким последствиям, которые мы сегодня видим, не должны оставаться без реагирования. Такое правительство не должно исполнять свои обязанности, такое правительство должно уходить в отставку.

Но если вы считаете, что такая оценка неверная, считаете, что правительство работало эффективно и правильно ориентировалось в этой сложной ситуации с пандемией, что все было сделано правильно, тогда – другое дело, тогда мы понимаем, что мнение представителей правительства и ваше мнение совпадают, и мы будем это анализировать и предпринимать какие-то следующие шаги. Вот такой был разговор.

– Ахра, скажите, какой была реакция президента, в частности, на то, что вы озвучили, и был ли какой-то итог у этой встречи?

– Реакция была спокойная, конструктивная, я считаю, что тональность и стилистика разговора были правильные с обеих сторон. Был достаточно твердый обмен мнениями. Резюме у этой встречи не было, мы поблагодарили президента за встречу. Так как в процессе разговора появилось много тем, которые хотелось бы обсудить, мы предложили провести встречу в другом месте, может быть, в офисе «Аруаа» в неформальной обстановке: посидим, обсудим широкий круг вопросов, которые интересуют и ветеранов, и широкую общественность, и представителей исполнительной власти, может быть, пригласим депутатов. Вот на такой ноте мы распрощались. Президент сказал, что он еще раз внимательно изучит документ и проинформирует нас о том, какие меры будут приниматься, и будут ли приниматься.

– Ваше предложение о встрече в неформальной обстановке президент принял?

У нас небольшое общество, и нет слишком больших чиновничьих или официозных барьеров

– Да, по крайней мере, он дал понять, что не против этого. Мне вообще кажется, что такие встречи должны чаще проходить. У нас небольшое общество, и нет слишком больших чиновничьих или официозных барьеров. Если что-то беспокоит общество или отдельные группы в этом обществе, надо идти на контакт, надо это обсуждать, вполне возможно, что многие вопросы будут сниматься.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия