От перемены премьера не сменится курс президента

На повестке дня – отставка премьер-министра. В Абхазии экономический и энергетический кризис, пандемия, серьезные проблемы с элементарными условиями жизни – водой и светом, выплатой зарплат и социальных пособий. Громкие преступления, периодически сотрясающие страну, остаются нерасследованными, правоохранительные и судебные органы демонстрируют свою зависимость от криминала, а у власти полностью отсутствует какое-либо представление о путях выхода из кризиса. Более того, можно с уверенностью говорить, что существенная часть проблем создана или усугублена действиями нынешней власти.

Без сомнения, часть ответственности за разрушение страны лежит на премьере, и Анкваба есть за что увольнять. За время своего второго премьерства он совершил ряд действий, каждое из которых во многих странах стало бы поводом для расследования, возбуждения уголовных дел и отставки безо всяких требований со стороны общественных организаций и оппозиции. Я повторю, некоторые из них: манипуляции с российскими пенсиями, которые выплачивают с большой задержкой; отмена абхазских пенсионных банковских карточек; невыплата пособий медикам в ковид-учреждениях; поднятие цен на ГСМ, газ, электричество в условиях падения доходов населения и пандемии; разрешение на деятельность по добыче криптовалюты в условиях жесточайшего энергетического кризиса, последствием которой стало разрушение системы энергоснабжения, а затем «борьба» с майнингом, на которую расходуются человеческие и финансовые ресурсы; создание условий для распространения пандемии, отсутствие вакцины; рост внешнего долга страны и так далее.

Все эти действия кабмина настолько нелогичны, что приходит в голову вопрос: это целенаправленный курс на разрушение страны? Отвечать на него никто не собирается. Информационная закрытость власти сегодня необычайно высока. Большой любитель «промывания мозгов» Александр Анкваб за все время своего второго премьерства ни разу не вышел в народ, не дал ни одной пресс-конференции, не расщедрился ни на одно интервью даже карманным СМИ, долгое время не проводил заседаний правительства под предлогом пандемии. Все это правда и повод для отставки, в которую должен был отправить правительство президент, при условии, что курс правительства не получил одобрения главы государства.

Однако детонатором требований об отставке премьера стали не перечисленные проблемы, а сам Анкваб, на пустом месте создавший конфликт с абхазскими предпринимателями и московской диаспорой. Ситуация была столь странной, что я готова предположить: Анкваб провоцирует оппозицию на характерный ритуал, который обычно предшествует отставке президента. Но есть обстоятельства, которые не вписываются в стратегию «свалить, пока не поздно». Поэтому я соглашусь с теми, кто считает, что премьер попытался старым кондовым способом отвлечь внимание общественности от провалов в области здравоохранения в период пандемии и переложить ответственность на людей, не входящих в перечень его подчиненных. Такое случается с нашими чиновниками – они иногда путаются во времени и пространстве и по-обкомовски отчитывают за свои промахи то оппозицию, то журналистов. Вот и Анкваба, длительное время не покидающего кабинет премьера, видимо, черт попутал. Но бизнесмены – это не журналисты и даже не чиновники. Они ответили и не только заявлением.

Но прежде чем продолжить, надо пояснить, что фигура премьер-министра в абхазской системе власти весьма символичная. Премьер не принимает самостоятельных решений, не формирует кабинет министров и все свои действия согласует с президентом, который является главой исполнительной власти. Смысл существования должности премьера в том, что он позволяет главе государства продлить свое существование во власти, перекидывая ответственность за свои действия на главу кабинета министров. Эта схема работает по умолчанию, и премьер обычно уходит по собственному желанию на фоне требований оппозиции. Но все знают, что президент услышал народ. И это, видимо, греет душу настолько, что общественность делает паузу до следующего премьера.

Нынче с требованием об отставке премьер-министра выступили весьма разные оппозиционные организации – «Аидгылара», ветераны войны «Аруаа», партии ФНЕА и «Апсны». АНД заявило о необходимости ликвидировать должность премьер-министра. Но во всех этих стандартных для абхазской политики действиях усматривается и нечто новое – власть в лице президента и его соратников на сей раз за премьера не вступилась. Промолчала пропрезидентская партия «Амцахара», не встал на защиту Анкваба и сам глава государства.

А тут еще вспомнилось, что не так давно, 30 июня, президент отозвал с рассмотрения на заседании правительства вопрос о продлении лицензии нефтяной компании «Апсны-Ойл» (к которой имеет отношение премьер-министр) на право разведки и добычи углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря. Более того, на последнем совещании 20 августа президент дал понять, что готов отправить Анкваба в отставку, если последний будет затягивать с вопросом, связанным с инвестициями какой-то частной российской компании в энергетику. (Общественности об этом ничего не известно.)

«Если вас это не устраивает, если вы считаете, что можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, – пожалуйста, находите инвестора на более выгодных условиях. Если нет, то пойдите по этому пути. Если вы этого не сделаете, то я с вами работать не буду и не собираюсь», – сказал Бжания, обращаясь к премьер-министру. Это не просочившаяся в СМИ фраза – совещание было закрытым, и появление этой цитаты в новостях свидетельствует о том, что президент не просто готов отдать фигуру премьера на съедение в обмен на продление срока своего пребывания во власти, но и сам заинтересован в отставке премьера.

Очевидно, что президент и премьер не поделили принадлежащий народу ресурс и не сошлись в вопросах, связанных с инвесторами. И я не вижу между ними никакой разницы, так как курс у них один – страна на распродажу.

Поэтому требования об отставке премьер-министра – это Сизифов труд абхазской оппозиции. От перемены премьера не сменится курс президента. К тому же отстраненные бунтарским путем чиновники, как показала многолетняя практика, возвращаются на круги своя вот уже пятьдесят лет и успешно пользуются недочетами абхазского законодательства.

Я позволю себе процитировать общественного деятеля Зураба Ачба, который два десятилетия назад предупреждал общественность, что «главная опасность самодержавных президентских полномочий таится в будущем. Если к власти удастся прорваться властолюбивому и корыстолюбивому уроду, он сможет, не выходя за рамки очерченных полномочий, сколь угодно злоупотреблять властью, эксплуатируя и грабя народ. Никакой законной управы на него при этом не найдется».

Ситуация тупиковая: система правосудия разрушена, парламента нет, так что принять решение об ответственности исполнительной власти, остановить геноцид народа и очертить круг полномочий чиновников, исходя из интересов страны, можно только всем вместе. И народный сход в сегодняшней ситуации – это единственный способ избежать народного бунта и не потерять страну.

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