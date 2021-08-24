«Учитывая наш менталитет, я думаю, что простые граждане могут туда попасть»

Открытие магазина беспошлинной торговли в абхазской столице вызвало разные отклики и вполне резонные опасения у участников нашего традиционного сухумского опроса.

– Считаете ли вы правильным существование магазина беспошлинной торговли для дипломатических работников в Сухуме?

Баграт Отырба: Скорее нет. Беспошлинная торговля предполагает, что товар вообще должен быть вывезен сразу после покупки за территорию страны. Иначе получается нечестная, нездоровая конкуренция по отношению к тем продавцам, которые декларируют свои товары, завозят, платят все пошлины и налоги. Аудитория этого магазина далеко выходит за рамки дипломатических сотрудников. Туда включены все сотрудники седьмой российской военной базы. Это большая и платежеспособная аудитория, которую магазин забирает у наших предпринимателей.

Астамыр Ахба: Это нормальное явление. Это принесет какую-то пользу нашей стране, нашему обществу. Это те же рабочие места, и те же площадки, если предприниматели пошли на этот шаг, я думаю, что они взвесили и посмотрели и риски, и пользу. И почему бы не создать нашим союзникам, которые находятся сегодня в городке, по месту их службы на территории Абхазии, почему бы им не создать такие условия? Я считаю, что это нормально.

Марина: Такие магазины должны находиться на каких-то нейтральных территориях, между таможнями - это аэропорт, вокзал, морпорт. Против самого магазина, конечно, ничего нет, но учитывая то, где мы живем, наш менталитет, наши дружественные, родственные связи, я все-таки думаю, что простые граждане могут туда попасть, определенные лица. Скорее всего, это просто не афишируется. Всегда очень большую, важную роль играет, кому принадлежит этот магазин. Если какому-то человеку, которого определенная часть общества недолюбливает, то будет грандиозный скандал. Если те, кто затевает этот скандал, это их человек, тот тут же все переходит в законное русло. Двойные стандарты везде. Почему у нас всегда все можно одним и тем же, не простым людям, а чиновникам и их родственникам? И зачем вообще люди идут во власть? Судя по практике нашей жизни, мне кажется, что и в депутаты, и в чиновники люди идут лишь для того, чтобы получить определенный статус, обладать какими-то возможностями, привилегиями.

Алексей: Я не против открытия данного магазина, у этого магазина есть свои покупатели. Я читал, что цены в этом магазине не ниже, чем в других местах нашего города на те или иные товары, которые там есть. Понятно, что ребята имеют право легально работать.

Аня: Люди, которые работали в системе, говорят о том, что наш бюджет недополучит приличную сумму денежных средств. Если даже это решение законно, то о целесообразности речи не может быть, так как деньги не поступят в бюджет. Даже если дипломатов у нас небольшое количество, все равно этот прецедент может дать эффект ящика Пандоры. Я считаю, что его открытие было нецелесообразным для государства.

Гудиса: У нас есть государственная граница с Грузией, и там было бы обоснованно открыть магазин «дьюти фри». Если открывать, то там это надо делать, а не в городе Сухуме, где находится военный городок. Я считаю это нецелесообразным, по крайней мере, даже если это с точки зрения закона полностью в правовом русле сделано.

– Почему нецелесообразно, на ваш взгляд?

Гудиса: Эти товары будут освобождаться от наших внутренних налогов.

Гурам Адлейба: Я считаю, что это правильно. Если магазин построили для дипломатов, – пусть, он никому не мешает, пусть он работает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия