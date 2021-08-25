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Германия подарила Грузии 50 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson
Грузия ожидает поставку 50 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson в сентябре этого года.
Как сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, это подарок правительства Германии.
В отличие от вакцин других производителей, для полной иммунизации достаточно сделать одну дозу вакцины Johnson & Johnson.
По данным на сегодня, всего в Грузии было сделано 1 038 292 прививки, за минувшие сутки были вакцинированы 28 196 человек. Полностью вакцинированы 318 912 человек - 11.2% взрослого населения.
Другие новости дня
Нино Ломджария: обязанность предъявлять документ о вакцинации не является дискриминацией
Обязанность предоставлять документ о вакцинации против коронавируса в определенных сферах общественной жизни не является дискриминационной или ущемляющей права практикой, - заявила сегодня на брифинге Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
По ее словам, также не признаются дискриминационной практикой ограничения, согласно которым вход в определенные общественные места возможен для вакцинированного человека, а для невакцинированных лиц – только в случае предъявления отрицательного результата теста.
«Народный защитник тщательно изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство с точки зрения прав человека, и мы можем сказать, что в определенных сферах общественной жизни, таких как здравоохранение, социальные услуги, образование, публичная служба, - обязанность предъявлять документ о вакцинации против коронавируса не является дискриминационной или ущемляющей права практикой.
Поскольку работодатель обязан обеспечить безопасную для жизни и здоровья рабочую среду, Народный защитник считает, что определенные ограничительные или поощрительные меры для вакцинированных и невакцинированных лиц не будут дискриминационными, если они должным образом обоснованы. Соответственно, работодатели, а также лица, оказывающие услуги, имеют право просить сотрудника или потребителя предъявлять документ, подтверждающий полную вакцинацию, или систематически предоставлять отрицательный результат PCR -теста. Данные правила должны предусматривать исключения, например, медицинская справка о нецелесообрасности вакцинации», - сказала Нино Ломджария.
Учебный год в Абхазии начнется 1 сентября
Министр просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики Абхазия Инал Габлиа объявил, что учебный год начнется с 1 сентября.
По словам чиновника, такое решение было принято совместно с министерством здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службой.
«Сегодня мы провели совещание с руководством страны и министерством здравоохранения и сошлись на том, что при разрешении врачей, которое мы получили, можно начать учебный процесс с 1 сентября. И мы соответственно подготовили документ о начале учебного года с учетом всех ограничений, которые были рекомендованы главным санаторным врачом Абхазии... В этом году нам разрешили оставить классы в таком же виде, но с учетом того, что родители будут идти нам на встречу, разгружать классы и переводить детей в школу, например, по месту жительства и в менее загруженные школы с целью сохранения здоровья своих же детей и педагогов», - сообщил министр.
ООН прогнозирует сильный голод в Афганистане после прихода талибов
С нехваткой продовольствия могут столкнуться 14 миллионов афганцев
Число жителей Афганистана, которым грозит голод из-за кризиса, вызванного приходом к власти движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), достигло 14 миллионов. Об этом агентству Reuters сообщил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
По словам Бизли, из-за нескольких дет засухи, конфликтов, ухудшения экономики и пандемии COVID-19 Афганистан ожидает "идеальный шторм". Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН потребуется не менее 200 миллионов долларов к сентябрю. К этому сроку в стране закончится еда для жителей, а количество афганцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, удвоится.
ООН надеется, что необходимый для помощи Афганистану бюджет выделят США, Катар и другие страны Персидского залива. Талибы обещали гарантировать, что помощь будет доходить до нуждающихся, сообщил Бизли.
По оценкам экспертов, в Афганистане проживают 36 миллионов человек.
В ноябре прошлого года зарубежные страны планировали выдать 12 миллиардов долларов на гуманитарную помощь Афганистану течение четырёх лет. При этом многие государства сообщили, что поддержка зависит от соблюдения в стране прав человека.
ООН сообщила о получении достоверных сведений о серьёзных нарушениях со стороны талибов после их прихода к власти – в том числе о казнях гражданских лиц и сдавшихся представителей сил безопасности Афганистана. "Талибан" заявил, что будет расследовать любые сообщения о жестокости.
"Талибан" придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001 года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул. С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и девочек, обеспечить некоторую свободу слова.
В России возбудили уголовное дело об "экоциде" из‑за дамбы в Херсонской области, перекрывшей воду в Крым
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об "экоциде" (статья 358 УК) в отношении неустановленных лиц из-за строительства дамбы в Херсонской области Украины, в результате которого в 2014 году прекратилась подача днепровской воды в аннексированный Крым. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как пишет СК, в 2014 году неустановленные лица, "находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией", решили причинить вред экономике и экологии Крыма.
Перекрытие подачи воды в Крым из Северо-Крымского канала, как утверждает ведомство, вызвало "истощение сельскохозяйственных земель, повышение солености водохранилища Сиваш в три раза", а также "негативно сказывается на здоровье людей". Кроме того, сократилось количество видов животных, в том числе из Красной книги, добавляют в релизе. О каких именно животных идет речь, не уточнятся.
Как отмечает "Медиазона", раньше об уголовных делах по статье об "экоциде" в России не сообщалось.
Согласно российскому Уголовному кодексу, экоцид – это массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Он наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
В июле Генпрокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, где речь шла в том числе о "водной блокаде" Крыма. В ЕСПЧ запрос России о применении временных обеспечительных мер в рамках этой жалобы отклонили.
С момента аннексии украинского Крыма в 2014 году Россией на полуострове установилась сложная ситуация с пресной водой. В 2014 году Киев прекратил поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, через него в Крым поступало до 85% воды. В 2020 году ситуация стала критической, в том числе из-за малого количества осадков. В том же году российское правительство утвердило план по бесперебойному обеспечению Крыма водой до 2024 года, но ситуация остается тяжелой.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возобновление подачи днепровской воды в Крым по каналу возможно только после его деоккупации.
Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова "Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму".
За минувшие сутки в Грузии от COVID-19 скончались 58 человек
В Грузии за последние 24 часа был выявлен 5021 новый случай коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте правительства stopcov.ge.
За сутки от коронавируса скончались 58 пациентов, выздоровел 5041 человек. За все время пандемии от COVID-19 в Грузии умерло 6949 человек. Всего в Грузии было выявлено 528 043 случая заражения коронавирусом.
За минувшие 24 часа было проведено 53 747 тестов. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 9,52%, за последние 14 дней — 10,84%, за последние семь дней — 10,57%.
В настоящее время в стране 57 762 активных случая инфицирования COVID-19. В стационарах под наблюдением остаются 7 356 человек, из них 1 556 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппаратах искусственного дыхания — 384 пациентов.
Обвиняемых в нападении на журналиста Вахо Саная приговорили к шести месяцам заключения
В Тбилисском городском суде завершился процесс по делу о нападении на журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная.
Судья признал всех троих подсудимых - Важу Гигаури, Сулико Сакеварашвили и Георгия Сахелашвили - виновными и приговорил их к шести месяцам лишения свободы, которые подсудимые уже отбыли. Сегодня прошло шесть месяцев с момента их ареста.
Собравшиеся во дворе суда члены семей обвиняемых встретили решение аплодисментами.
Нападение на ведущего телеканала «Формула» Вахо Саная произошло в феврале этого года. Его избили на улице в присутствии жены и ребенка.
Разведслужбы США не могут сделать вывод о происхождении COVID-19
Американская разведка не способна дать однозначный вывод относительно происхождения COVID-19, сообщают американские СМИ. В отчете американской разведки, представленном в Белый дом во вторник, говорится о том, что вопрос об искусственном или естественном происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию, остается открытым отчасти из-за отказа китайских властей предоставить необходимую информацию.
Согласно основной версии, источником заражения новым коронавирусом стало мясо диких животных, продававшееся на рынке в китайском городе Ухань. Первые случаи заражения были зафиксированы в декабре 2019 года. Однако, администрация Трампа в результате собственного расследования получила информацию о том, что еще осенью 2019 года сотрудники института вирусологии в Ухане были госпитализированы с симптомами, сходными с симптомами COVID-19. Позже стало известно, что китайские власти чинили препятствия экспертам Всемирной организации здравоохранения, пытавшимся выявить источник инфекции. Весной нынешнего года несколько авторитетных ученых написали открытое письмо, настаивая на том, что вопрос о том, находился ли этот вирус в природе или он был создан в лаборатории и был выпущен по неосторожности остается открытым и требует ответа.
Засекреченный доклад американской разведки был подготовлен по указанию президента Байдена. Как пишет газета Wall Street Journal, в нем подчеркивается необходимость сотрудничества со стороны Китая, который отказывается поделиться данными лабораторных исследований, образцами генома вируса и другими сведениями, без которых невозможно достоверно определить происхождение вируса. "Если Китай не предоставит доступ к определенной информации, мы никогда не узнаем правды", - цитирует газета сотрудника американской администрации.
В Абхазии подтверждено 123 новых случая коронавируса, 1 человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 422 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 123 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 103 пациента. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончался мужчина 69 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 11 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 51 пациент.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24 570 человек. Зарегистрировано 366 летальных случаев. Выздоровели 20 307 человек.
В ФРГ у социал-демократов впервые за 15 лет рейтинг выше, чем у ХДС/ХСС
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые за последние 15 лет обогнала по уровню поддержки избирателей Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa.
Опрос проводился с 17 по 23 августа по заказу медиагруппы RTL. В исследовании участвовали две с половиной тысячи человек.
Данные показали, что за блок консервативных партий – ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз) сейчас готовы голосовать 22%, а за социал-демократов – 23%. На третьем месте по уровне поддержки в данный момент «Зеленые». У них 18% голосов. Далее следуют «Свободная демократическая партия Германии» с 12%, популисты из правой «Альтернативы для Германии» с 10% и Левая партия, у которой 6%.
Как пишет «Немецкая волна», рейтинг блока ХДС/ХСС, к которому принадлежит канцлер Меркель, продолжает снижаться за пять недель до парламентских выборов. За последнюю неделю он потерял один процентный пункт симпатий. Это худший показатель блока консерваторов за всю историю опросов, проводимых Forsa с 1984 года.
Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября. Кандидат от победившей партии, как ожидается, займет пост канцлера. Ангела Меркель, руководящая работой федерального правительства с 2005 года, свою кандидатуру не выдвигала.
G7: сроки вывода войск США из Афганистана меняться не будут
Крайний срок, до которого Афганистан должны покинуть все американские военнослужащие, продлен не будет. Он останется прежним - 31-е августа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после онлайн-совещания лидеров "Группы семи".
Ранее агентства со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден решил не продлевать установленный срок вывода американских военных. Такой была рекомендация Пентагона - Министерство обороны США заявило, что не сможет гарантировать безопасность военнослужащих в аэропорту Кабула после этой даты.
По всей видимости, это означает, что 31 августа станет последним днем эвакуации из аэропорта Кабула дипломатов, иностранных граждан и афганцев, спасающихся от взявшей власть в стране группировки «Талибан» (признана в России террористической и запрещена).
Джонсон подчеркнул, что США, Британия и их союзники будут требовать от талибов обеспечения желающим выехать из страны людям свободного доступа в аэропорт Кабула и после 31 августа. Однако неясно, каким образом западные союзники будут добиваться выполнения этого требования. Во вторник представитель «Талибана» заявил, что его бойцы больше не будут пускать афганцев в аэропорт - только иностранцев.
Перед совещанием лидеров «семерки» (США, Британия, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония) сообщалось, что лидеры ряда стран выступают за продление срока эвакуации. Однако решающую роль в этом вопросе играет позиция США, которые обеспечивают большинство эвакуационных рейсов. После совещания G7 во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без США продление срока эвакуации невозможно.
С 15 августа, когда талибы заняли Кабул, из Афганистана были вывезены десятки тысяч человек. Точных данных о том, сколько человек еще подлежат эвакуации, нет. Талибы не препятствуют эвакуационным рейсам, однако неоднократно заявляли, что ожидают, что все иностранные военные покинут аэропорт Кабула не позднее 31 августа.
Бидзина Кулумбегов: Уже видно, что мы находимся в периоде плато
Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов заявляет, что ресурсы госпитального сектора ограничены и мобилизация коек не может продолжаться бесконечно.
Как заявил Кулумбегов Общественному вещателю Грузии, согласно прогнозам, количество инфицированных в будущем не должно резко возрасти, иначе государству придется ввести больше ограничительных мер.
«Честно говоря, если бы у страны был экономический потенциал, сейчас у нас должен был быть очень строгий локдаун. Каждый день умирают 70 человек, а могло быть на 50 меньше. К сожалению, у страны нет возможности полностью закрыться. Мы понимаем, что людям нужно зарабатывать. Поэтому я считаю, что ограничения, которые были добавлены на данном этапе, носят символический характер, и они не окажут никакого влияния на траекторию эпидемии. Это может иметь только некоторую форму психологического воздействия. Однако, с другой стороны, мы должны сказать, что в какой-то момент эпидситуация стабилизируется естественным образом, поскольку эта инфекция характеризуется 3-4-недельной волной, затем в определенной степени начинается период плато. На самом деле, уже видно, что мы находимся в периоде плато», - заявил Бидзина Кулумбегов.
- Второй день подряд суточная смертность от COVID-19 в Грузии составила 60 человек. Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии с начала пандемии составляет 6 891 человек. Максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован в минувшую субботу – умерли 74 пациента.
- В настоящее время в Грузии 57 840 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 410 человек, тяжелых пациентов – 1 568, на аппаратах искусственного дыхания 376 граждан.
В ООН обсудили сведения о казнях и расправах при талибах в Афганистане
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что располагает заслуживающими доверия сообщениями о серьезных преступлениях и нарушениях со стороны талибов, которые вернулись к власти в Афганистане.
По словам Бачелет, есть информация о проводимых бойцами движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) внесудебных казнях гражданских лиц. Поступают также сведения о вербовке детей в вооруженные группы, об ущемлении прав женщин и ограничениях на протесты тех, кто не согласен с талибами.
Выступая в Совете по правам человека в Женеве во вторник, Мишель Бачелет не привела деталей о внесудебных казнях, но подчеркнула, в частности, что страх за судьбы афганских женщин обоснован, также как и опасения за журналистов и новое поколение общественных лидеров, которые заявили о себе в последние годы.
«Есть риск насилия и репрессий в отношении разнообразных этнических и религиозных меньшинств в Афганистане, исходя из предыдущих примеров нарушений при правлении талибов и сообщений об убийствах и нападениях за последние месяцы», - заявила Бачелет. Она призвала создать специальный механизм, орган по мониторингу прав человека в Афганистане, а права женщин назвала «основополагающей красной чертой».
Независимые эксперты ООН в области прав человека в совместном заявлении указали на то, что многие люди в Афганистане сейчас вынуждены скрываться, чтобы избежать расправы от рук талибов, которые обходят «дом за домом». «Обыски, аресты, унижения, запугивания, захват собственности, акты мести – это то, о чем уже поступают сообщения», - говорят эксперты.
На нынешнем экстренном обсуждении ситуации настояли Пакистан и Организация Исламского сотрудничества, пишет Reuters. В представленном ими проекте резолюции Бачелет предложено подготовить отчет по Афганистану и представить его на сессии в марте. Документ содержит призыв ко всем сторонам уважать права человека, обеспечив полноценное участие в жизни общества женщин и меньшинств.
Представитель Китая настаивал при этом на расследовании и привлечении к ответственности американских и других иностранных военных за возможные нарушения в период боевой операции в Афганистане, отмечает «Би-би-си».
«Талибан» придерживался строгой версии исламских норм (шариата), когда движение правило Афганистаном до 2001-го года. Контроль практически над всей страной талибы вновь установили 15 августа, когда без боя, как и многие другие города и районы, пал Кабул.
С тех пор члены исламистского движения пытаются убедить мировую общественность в том, что они ведут себя сдержанно, избегают насилия, готовы расширить права женщин и девочек, обеспечить некоторую свободу слова.
Из Афганистана тем не менее продолжают бежать тысячи местных жителей. Некоторые из них опасаются мести за сотрудничество с западными правительствами. За последние десять дней через аэропорт Кабула на специальных эвакуационных самолетах вылетели около 50 тысяч иностранцев и афганцев. Люди надеются успеть покинуть страну до 31-го августа. Пока это крайний срок вывода из Афганистана всех американских солдат, о котором говорил президент США Джо Байден. Талибы уже предупредили о последствиях в случае, если вывод иностранных военных затянется.
СГБ Грузии сообщила подробности спецоперации в Панкисском ущелье
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет информацию в связи со спецоперацией, проведенной в Панкиси, и задержанием пятерых граждан.
Как сообщили "ИнтерпрессНьюс" в ведомстве, задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации "Исламское государство" и планировали отправиться в Сирию - в лагерь террористов.
«Сотрудники Контртеррористического центра Службы государственной безопасности при сотрудничестве с соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел Грузии в результате специальных мероприятий, проведенных в регионе Кахетии, на основании постановления суда задержали пятерых граждан Грузии.
Следствием устанавливается, что пятеро граждан Грузии присоединились к рядам террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в Сирию - в лагерь террористов. Чтобы доказать преданность, они принесли клятву верности (т.н. "баят") перед нынешним лидером террористической организации «Исламское государство», и распространили видеоролик с присягой среди лиц, связанных с террористами.
Члены группы открыто выражали поддержку террористической организации и при передвижении по улицам систематически демонстрировали террористическую символику.
В рамках расследования был выявлен лидер группы поддержки террористической организации, который открыто заявлял, что являлся представителем террористической организации «Исламское государство» и эмиром Грузии. Именно с его помощью указанные лица присоединились к рядам террористической организации и планировали отправиться в Сирию. Они периодически устраивали конспиративные встречи и обсуждали текущие процессы на территории Сирии - Ирака и будущие планы в отношении Грузии.
С момента начала расследования комплексно проводились соответствующие следственные и оперативные мероприятия, в том числе скрытые следственные действия.
Расследование по делу ведется по статье 327 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за членство в террористической организации.
Следствие ведет Контртеррористический центр СГБ », - говорится в информации СГБ.
Washington Post рассказала о встрече главы ЦРУ с лидером талибов
Сообщается, что встреча произошла 23 августа
Президент США Джо Байден направил главу Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Кабул на встречу с главой "Талибана"(движение признано в России террористическим и запрещено). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности.
Издание сообщило, что глава ЦРУ Уильям Бернс встретился с лидером талибов Абдулом Гани Барадаром в Кабуле в понедельник. Какую тему они могли обсуждать — достоверно неизвестно. В этот же день стало известно о том, что движение "Талибан" не согласно дать больше времени для вывода из Афганистана американских и других иностранных войск, крайний срок для вывода войск - 31 августа.
В Вашингтоне ранее, комментируя ситуацию с выводом сил НАТО, заявили, что хаотичная эвакуация тысяч людей, бегущих из Афганистана, может потребовать присутствия западных войск в стране и после установленного крайнего срока.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник сообщил журналистам о начавшихся переговорах между ФРГ, США, Турцией и талибами с целью "облегчить гражданскую операцию в аэропорту Кабула и получить возможность проводить эвакуацию после 31 августа".
- 15 августа радикальное движение "Талибан" без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.
- "Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
В Токио стартуют летние Паралимпийские игры
24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры, в которых будут участвовать атлеты, готовые продемонстрировать, что ограниченные физические возможности не являются для них препятствием на пути к достижению высоких спортивных результатов.
Император Японии Нарухито будет присутствовать на церемонии открытия Игр, которая состоится вечером во вторник на Национальном стадионе, вмещающем 68 тысяч человек, при практически пустых трибунах — из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.
В Паралимпийских играх этого года будут участвовать 4400 спортсменов из 162 команд, одна из которых представит беженцев. Спортсмены будут выступать в 22 видах спорта, при этом бадминтон и тхэквондо дебютируют в паралимпийской программе.
Игры продлятся до 5 сентября и пройдут на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в Токио. Спортсмены-паралимпийцы должны будут соблюдать те же правила, что и спортсмены-олимпийцы, включая ежедневную сдачу тестов, обязательное ношение масок и ограничение на передвижение. Практически все соревнования пройдут при пустых трибунах, хотя ожидается, что на некоторые будут допущены учащиеся школ.
Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил 23 августа, что запрет на присутствие болельщиков на трибунах был «правильным решением».
Литва построит 508-километровый забор на белорусской границе
Правительство Литвы одобрило проект министерства внутренних дел об установке 508-километрового забора на белорусской границе. Об этом сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на пресс-службу МВД Литвы.
Согласно проекту, высота металлического забора должна быть не менее 3 метров, он должен быть устойчив к плохой погоде. Предварительная стоимость проекта – 152 миллиона евро.
Ранее Литва из-за наплыва мигрантов без визы, прибывающих с белорусской стороны, объявила режим чрезвычайной ситуации и начала строительство стены с колючей проволокой. Власти республики и ЕС обвиняют белорусские власти в помощи нелегальным мигрантам. Минск официально с этим не соглашается.
Накануне о строительстве забора на белорусской границе объявила Польша. Высота ограждения будет два с половиной метра. Его длина не указывалась, протяженность границы между двумя странами — 399 километров. Ранее сообщалось, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве.
Об усилении мер контроля на границе ранее заявляла и Латвия. Страна тоже ввела режим чрезвычайной ситуации, пограничникам было разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы возвращать незаконно перешедших границу мигрантов белорусской стороне. После принятых властями этих стран мер поток мигрантов снизился, отмечает канал «Настоящее Время».
За сутки в Южной Осетии коронавирус выявили у 22 граждан, один пациент скончался
Коронавирус подтвержден у 22 человек, прошедших накануне тестирование в Южной Осетии. Всего за сутки было проведено 160 исследований на COVID-19.
Об этом сообщила «Рес» во вторник глава «Югосетпотребнадзора» Марина Кочиева. По ее словам, "под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 671 человек, 28 человек сняты с учета".
В «красной зоне» медцентра Южной Осетии за минувшие сутки умер 87-летний мужчина, сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
Днем ранее также стало известно о летальном исходе среди пациентов с коронавирусом - в инфекционной больнице скончалась 80-летняя пациентка.
По словам Джиоевой, в инфекционном корпусе медцентра республики на утро вторника проходит лечение 51 пациент с коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии находятся два человека.
Главный инфекционист добавила, что за прошедшие сутки в медцентр поступило восемь больных c COVID-19, выписаны пять человек.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 4773 человека, 4102 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 31959 исследований на коронавирусную инфекцию.
С 25 августа объекты питания в Грузии будут работать до 22:00, футбольные матчи пройдут без зрителей
С 25 августа объекты питания в Грузии будут работать до 22:00. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет правительства Грузии по борьбе с распространением коронавируса.
В настоящее время объекты питания работают до 23:00.
Как отмечалось на брифинге по окончании заседания, соответствующими службами продолжит осуществляться строгий контроль за выполнением объектами питания установленных ограничений.
Также сообщается, что футбольные матчи, запланированные в рамках квалификационного этапа Чемпионата мира, пройдут без зрителей, в том числе матч между национальными сборными Грузии и Косово 2 сентября в Батуми.
«По решению Координационного совета, футбольный матч в рамках квалификационного этапа Чемпионата мира между национальными сборными Грузии и Косово пройдет 2 сентября в Батуми без зрителей, так же будет и на всех других разрешенных спортивных мероприятиях», - сообщил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе после заседания.
Шарль Мишель и Ираклий Гарибашвили обменялись твитами
Пришло время правительству Грузии продемонстрировать свою приверженность договоренностям с ЕС, написал президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в своем Twitter.
Он сопроводил твит фотографией со вчерашней встречи с Ираклием Гарибашвили, которая состоялась в Киеве в неформальной обстановке.
«Я подчеркнул в разговоре с премьер-министром Гарибашвили, что реформы теперь необходимы как никогда. Приближается крайний срок выделения макрофинансовой помощи, и пришло время для правительства Грузии продемонстрировать свою приверженность соглашениям и, в частности, программе реформ», – написал Мишель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также в «Твиттере» написал:
«Я еще раз заверил президента Европейского совета в том, что Грузия по-прежнему привержена повестке дня реформ, прописанных в соглашении от 19 апреля. Значительная часть этих реформ уже задействована, и мы готовы работать над оставшимися важными реформами».
Вместе с тем, "Грузинская мечта" не рассматривает вчерашнюю встречу Гарибашвили с Мишелем как возврат к соглашению от 19 апреля. Об этом сегодня заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
«Встреча Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля не означает, что соглашение от 19 апреля остается в силе. На встрече обсуждались вопросы, которые были озвучены для медиа. Говорили о реформах, предусмотренных в повестке дня, которую мы согласовываем с учетом повестки дня ассоцииации с Евросоюзом. Возврат к соглашению не рассматривается», — сказал Сарджвеладзе.
Народный защитник Грузии предлагает обсудить вопрос переноса местных выборов
Народный защитник Грузии Нино Ломджария предлагает политическим партиям перенести намеченные на 2 октября местные выборы с учетом того, что в Грузии сложилась очень сложная эпидемиологическая ситуация.
«Сегодня, когда у нас 60-70 погибших в день и мы должны ожидать введения более строгих регуляций, почему такую возможность никто не обсуждает?! У меня та же претензия к оппозиции — почему никто не обсуждает, можно ли проводить выборы в такой ситуации? Что может произойти в стране еще более чрезвычайное и трагичное, чем то, что происходит сейчас?», - сказала Ломджария в эфире телекомпании «Пирвели», передает "Грузия-Online".
Народный защитник указала на то, что в стране может быть объявлено чрезвычайное положение и напомнила, что в прошлом году после проведения выборов в парламент эпидситуации также ухудшилась.
Омбудсмен также считает, что власти во время управления эпидемией в Грузии основываются не на научных подходах, а на политической целесообразности, «что несет угрозу здоровью и праву граждан на жизнь».
Число полученных гражданами Грузии доз прививок от COVID-19 превысило миллион
По данным на 24 августа, количество сделанных прививок в Грузии в общей сложности составило 1 010 096.
По информации Национального центра контроля заболеваний, первой дозой вакцинированы 703 945 человек, что составляет 24.6% взрослого населения страны. Полностью вакцинированы 306 151 человек - 10.7% взрослого населения.
Вчера в Грузии было привито 30 067 человек.
Замглавы МИД Украины заявил об угоне украинского самолета в Кабуле
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил об угоне самолета, который прибыл в Кабул для эвакуации украинских граждан. По его словам, транспорт захватили неизвестные люди и улетели в Иран. Об этом Енин сообщил в интервью "Общественному радио".
"У нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", – рассказал замглавы МИД Украины.
По словам Енина, неизвестные были вооружены. Больше деталей он не сообщил, но отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой "работала в режиме краш-теста".
Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Афганцы и иностранцы, которые не хотят жить под властью талибов, массово бегут из страны по земле и пытаются улететь за границу. Тысячи людей в аэропорту Кабула штурмовали самолеты, в том числе военные, которые прибыли для эвакуации персонала зарубежных диппредставительств.
Около 70 стран мира и Евросоюз призвали дать возможность жителям Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил Госдепартамент США. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помочь гражданам Афганистана. Заявление среди прочих подписали Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Катар, Франция, Южная Корея и Япония. России среди подписавших обращение нет.
За минувшие сутки в Грузии от коронавируса умерли 60 пациентов
Второй день подряд суточная смертность от COVID-19 в Грузии составила 60 человек. Информацию об этом публикует Национальный центр по контролю заболеваний.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии с начала пандемии составляет 6 891 человек. Максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован в минувшую субботу – умерли 74 пациента.
За минувшие сутки в стране было выявлено 5 924 новых случая коронавируса, выздоровели 4 777 человек.
В настоящее время в Грузии 57 840 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 410 человек, тяжелых пациентов – 1 568, на аппаратах искусственного дыхания 376 граждан.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа было проведено 47 288 тестов, 35 185 на антигены и 12 103 – методом PCR. По состоянию на 23 августа, дневной показатель положительности составляет 12.53%, за последние 14 дней – 10.93%, а за 7 дней – 10.72%.
Саломе Зурабишвили поздравила граждан Грузии с Днем Конституции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет граждан страны с Днем Конституции. Текст поздравления опубликован на сайте президента.
По словам главы государства, каждый член общества должен добросовестно и твердо служить целям и принципам Конституции.
«Поздравляю с Днем Конституции! В этот день, 24 августа 1995 года парламент Грузии принял главный закон страны — Конституцию Грузии, в основу которой положены историко-правовое наследие Конституции Грузии 1921 года и традиции многовековой государственности грузинской нации.
Конституция как документ национального согласия, единства и развития является не только высшим законом страны или просто сводом норм, но и объединяющим документом граждан нашей страны.
Мы, каждый член общества и все вместе, должны добросовестно и твердо отстаивать и служить его целям и принципам.
В этом году исполняется 100 лет первой Конституции нашей страны, которая даже сегодня своими ценностями признана одной из прогрессивных конституций и выделяется даже среди основных законов современности», — написала Саломе Зурабишвили.
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