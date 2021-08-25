Мизерный срок за избиение журналиста

Тбилисский городской суд вынес минимальные сроки наказания лицам, обвиняемым в избиении журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная и членов его семьи. Правозащитные и журналистские объединения считают, что излишне мягкий подход инстанции к делу, в особенности в свете событий 5 июля, повышает риски новых противоправных действий против СМИ.

Инцидент с журналистом произошел ночью 25 февраля, когда машина Вахо Саная с членами семьи застряла на дороге из-за гололеда. По словам очевидцев, трое мужчин попытались было помочь ему, но после того, как узнали в нем журналиста, начали вести себя агрессивно. В завязавшейся потасовке Саная получил сотрясение мозга, повреждения рук и ног. Нападавшие были задержаны в тот же день. Обвинения им были предъявлены по статье 126-й УК Грузии «О насилии, совершенном группой людей в отношении двух или более лиц», что предусматривает наказание лишением свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

Судебный процесс длился ровно полгода, подсудимые – Важа Гигаури, Сулико Сакеварашвили и Георгий Сахелашвили были признаны виновными и приговорены к шести месяцам лишения свободы, которые подсудимые уже отбыли день в день, поэтому были освобождены без задержки.

Прибывшие на суд журналисты опротестовали этот факт перед зданием суда. Одна из руководителей канала Инга Григолия убеждена, что этим решением власти в очередной раз поощрили нападение на журналистов:

«Наша власть – насильник, она прямым текстом сигнализирует своим сторонникам, что каждому гарантирована свобода, если кто-то решит до смерти забить неугодного представителя СМИ на глазах у семьи и маленьких детей».

Сам пострадавший Вахо Саная считает вердикт инстанции постыдным:

«Все увидели, как судья искусственно затягивал судебный процесс, в точности подгоняя длительность предварительного заключения к вердикту, чтобы они не отсидели и дня на зоне. Карманный суд власти в очередной раз спустил на тормозах факт насилия против журналистов, что является прямым следствием отношения власти к трагическим итогам побоища 5 июля, когда были избиты десятки представителей СМИ и погиб телеоператор Лексо Лашкарава. Это прямой сигнал для сторонников «Грузинской мечты» – на носу выборы, и любое сведение счетов с инакомыслящими вам сойдет с рук!»

В свою очередь, решение суда не удовлетворило и сторону обвинения. Один из адвокатов – Гела Николеишвили заявил, что его подзащитный Георгий Сахелашвили побоев журналисту не наносил, что засвидетельствовано как видеосъемкой, так и показаниями очевидцев:

«Мой подзащитный был невиновен, и расследование дела по существу это подтвердило. Однако на фоне ажиотажа и истеричного фона, нагнетаемого некоторыми СМИ, судья не осмелился вынести оправдательный приговор. Мы опротестуем это во всех инстанциях и, чтобы доказать нашу невиновность, дойдем и до европейского суда».

Позднее по итогам судебного решения свой протест выразили правозащитные организации и представители массмедиа. Среди прочих они засвидетельствовали и вопиющий факт выдворения стороны защиты потерпевшего из зала суд под предлогом соблюдения эпидемиологических мер, тогда как стороне обвинения эта возможность была предоставлена. Вот несколько выдержек из заявления:

«Считаем, что по делу Вахо Саная правосудие не свершилось должным образом. Излишне мягкое отношение судебной инстанции в деле нападения на журналиста и членов его семьи служит дополнительным поводом стимулирования агрессивных действий в отношении критических СМИ. Весьма печально, что, несмотря на напряженный фон, власти не сделали и шага в направлении оздоровления медиасреды. Как и прежде, государство отказывается защищать безопасность и жизнь представителей СМИ».

В качестве подписантов данного заявления выступили «Фонд развития медиа», «Альянс регионального вещания», «Международная прозрачность – Грузия», «Справедливые выборы» (ISFED), «Ассоциация молодых юристов» и другие.