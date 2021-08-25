Операция в Панкиси: контртеррористическая или предвыборная?

Пятерым гражданам Грузии, задержанным в ходе спецоперации в Панкисском ущелье, предъявлены официальные обвинения. Им вменяется членство в террористической организации «Исламское государство». Минимальный срок, грозящий фигурантам дела в случае доказательства вины, – 10 лет лишения свободы.

Статья 327-я Уголовного кодекса Грузии – сегодня пятерым задержанным в ходе контртеррористической операции жителям Панкисского ущелья были предъявлены официальные обвинения. Как отметили в Службе государственной безопасности, в рамках расследования был выявлен лидер группы, который открыто заявлял, что является представителем «Исламского государства» и так называемым эмиром Грузии. По данным следствия, житель села Дуиси Юсуф Цатиашвили завербовал остальных четверых молодых людей с целью пополнения рядов группировки. Все они в ближайшее время планировали выехать в Сирию. Об этом заявил на специальном брифинге представитель СГБ:

«Следствие установило, что пятеро граждан Грузии вступили в ряды террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в лагерь подготовки в Сирии. В качестве доказательства своей верности они принесли присягу нынешнему лидеру террористической организации «Исламское государство». Видеозапись с этой присягой была распространена среди лиц, связанных с террористами. Члены группы открыто выражали свою поддержку террористической организации и систематически демонстрировали символику террористов во время передвижения по улицам».

Что именно подразумевается под демонстрацией символики, в СГБ не пояснили, но речь может идти о возможной демонстрации черно-белого флага, похожего на знамя ИГИЛ в день взятия талибами Кабула. Впрочем, наблюдатели отмечают, что у «Исламского государства» и «Талибана» довольно непростые отношения и вряд ли вероятные сторонники ИГИЛ (как утверждается в обвинении) могли радоваться успехам талибов.

При этом следствие утверждает, что обвиняемые периодически проводили конспиративные встречи для обсуждения текущих событий в Сирии и Ираке и будущих планов в отношении Грузии. Все собранные доказательства, как сообщается, переданы прокуратуре.

Интересно, что СГБ, вопреки обычной практике, решила не скрывать имена и фамилии обвиняемых. Помимо Юсуфа Цатиашвили, задержаны Магомед Мачаликашвили, Гамза Багакашвили, Рамаз Кавтарашвили и Рамаз Маргошвили. Цатиашвили грозит от 10 до 17 лет лишения свободы. Остальным – от 10 до 12.

Адвокаты задержанных отмечают, что пока не успели полностью ознакомиться с материалами дела. Одна из представителей стороны защиты Анна Лилуашвили отметила, что ни один из задержанных своей вины не признает:

«Стороне защиты были переданы материалы дела. После их изучения мы будем иметь информацию о том, какими доказательствами располагает обвинение. Моим подзащитным уже предъявлены обвинения в членстве и поддержке террористической организации. Они свою вину не признают».

Что касается связи между задержанными, то, по словам адвоката, конкретно ее подзащитные – Цатиашвили и Мачаликашвили знакомы друг с другом, так как живут в одном районе.

Между тем жители ущелья считают обвинения надуманными и видят в действиях властей политические мотивы.

«Даже не знаю причину. Ребенок только в мечеть выходил молиться и возвращался домой. Только с одним из них общался. Сосед наш, они вместе выросли. Какие доказательства у них могут быть? Даже телефона у него нет. Один телефон у нас в доме, у меня. Компьютера тоже у него нет», – говорит мать одного из задержанных.

Родственники обвиняемых считают, что таким образом правящая партия пытается набрать себе политические очки в преддверии выборов в органы местного самоуправления:

«Если они не отпустят детей… Если думают, что получится так, как они поступили с ребенком (Малхаза) Мачаликашвили… Все ущелье поднимется, вынесет это правительство. Эти задержания уже переходят все границы. Я думаю, это связано с выборами».

Что касается намерений обвиняемых уехать в Сирию, односельчане не видят логики в версии следствия:

«Это абсурд, сумасшествие. Где-то месяц назад один из них был на заработках в Турции. Три недели работал на чайной плантации. Там разве у него не было больше шансов перебраться в Сирию? Если он собирался уехать в Сирию, зачем тогда вернулся сюда?»

Такой же позиции придерживается и Малхаз Мачаликашвили. Он напоминает, что в ходе подобной спецоперации в 2017 году был смертельно ранен его сын Темирлан. А теперь, после того, как он заявил о своих намерениях баллотироваться от Объединенной оппозиции в Ахметском муниципалитете, власти задерживают и предъявляют абсурдные обвинения детям его сторонников:

«Это напрямую связано с моей политической активностью. Задержан мой дальний родственник. Другой задержанный – сын близкого мне человека. Это все рассчитано на выборы, так всегда происходит в ущелье. Они задерживают, а потом в обмен на освобождение требуют голоса родителей. Власти это устраивает, они знают, что необходимо использовать этот метод. Другого пути у них нет. Либо подкупом, либо запугиванием, либо арестом детей они должны набрать голоса».

Эксперты пока воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что обвинение в терроризме – одна из самых серьезных статей в грузинском Уголовном кодексе, и говорить на эту тему нужно лишь на основе фактов, которыми сейчас никто, кроме следственных органов и стороны защиты, не располагает.

Тем не менее проблема возможной связи некоторых жителей Панкисского ущелья с террористическими организациями за последние годы поднималась не раз. Не далее как в январе жители и члены союза старейшин ущелья провели акцию протеста в селе Дуиси, требуя амнистировать осужденных за пособничество терроризму в 2017 году. Речь шла о трех жителях Панкиси, обвиненных в оказании помощи международному террористу Ахмеду Чатаеву: Зурабе Горнакашвили, Руслане Алдамове и Рамазе Маргошвили – полном тезке задержанного накануне. Все они были приговорены к длительным тюремным срокам и до сих пор отбывают наказание.

Сейчас жители Панкисского ущелья требуют от следственных органов обнародовать доказательства вины молодых людей. Но СГБ воздержалось от публикации материалов. Возможно, они будут обнародованы в ходе судебного процесса. Правда, практика показывает, что подобные процессы обычно бывают закрытыми для прессы.