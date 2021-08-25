Людмила Скорик: «Чтобы у педагогов была защита, мы обяжем их всех вакцинироваться»

Министр просвещения Абхазии Инал Габлия объявил сегодня на брифинге, что новый учебный год начнется первого сентября. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала о том, какие меры обяжут соблюдать руководителей управлений образования и школ, чтобы не допустить новую вспышку заболеваемости COVID-19, в частности, в Абхазии начнется программа определения иммунного статуса учителей.

О том, что первого сентября в Абхазии начнется учебный год, все узнали только сегодня. Об этом объявил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия на брифинге:

«При разрешении врачей, которое мы получили, мы можем начать учебный процесс с первого сентября, поэтому мы, со своей стороны, подготовили документ о начале учебного года с первого сентября с учетом всех ограничений, которые были рекомендованы главным санитарным врачом Республики Абхазия. В этом году ограничения будут носить такой же характер, как и в прошлом году, это касается разделения классов. В этом году нам разрешили оставить их в таком же виде, но с учетом того, что родители будут идти нам на встречу и разгрузят классы путем перевода детей в школы по месту жительства и в менее загруженные школы. Кто до сих пор еще этого не сделал, должен сделать. Для сохранения здоровья детей и педагогов мы настоятельно рекомендуем сделать вакцину, пока у нас есть такая возможность. Министерство здравоохранения выделяет нам квоты для педагогов, и в поликлиниках будут организованы центры вакцинации».

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в распространенном для СМИ сообщении пресс-службы Минздрава заявила, что учебный год начнется «во всех школьных учреждениях республики в спокойном плановом режиме при соблюдении всех требований противоэпидемиологического (антиковидного) режима». Она пояснила, что в 2020 году уже были созданы все необходимые инструктивные материалы, соблюдение указанных в них требований все руководители управлений образования должны будут обеспечить.

Людмила Скорик рассказала о рекомендациях и заявила, что педагоги, которые не пройдут вакцинацию от COVID-19, работать не будут:

«Это такие элементарные профилактические меры, как наличие антисептиков, наличие масок у педагогов, наличие мыла во всех санитарно-технических комнатах и, естественно, вакцинация у педагогов. Все педагоги должны быть вакцинированы. Я, конечно, понимаю, что у нас есть или будут педагоги с медицинским отводом, но медицинские отводы при вакцинации от COVID-19 очень маленькие по списку. И я не думаю, что педагоги с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут оставаться на рабочих местах, потому что вирусная нагрузка от детей, которых мы собираем сейчас в классы, будет мощная».

Людмила Скорик проинформировала, что с 15 сентября Минздрав Абхазии начнет осуществлять программу определения иммунного статуса педагогов:

«Чтобы эта вирусная нагрузка на педагогов была минимальной, чтобы у педагога была иммунная защита, мы обяжем всех педагогов вакцинироваться от COVID-19. С 15-го числа (сентября) Министерством здравоохранения будет проводиться программа исследования иммунного статуса педагогов. Для этого будут использованы тест-системы на наличие антител как от заболевания, так и от вакцинации. На данное время мы такими тест-системами располагаем, поэтому все педагоги, задействованные в учебном процессе, будут обследованы совершенно бесплатно».

Отвечая на вопрос, почему было принято решение отменить деление классов и не вводить дополнительные смены в школах, она ответила, что опыт прошлого учебного года показал, что эта тактика не эффективна и увеличивает заболеваемость среди педагогов. При разделении классов нагрузка на педагогов удваивается, они больше устают и чаще болеют, так как иммунитет у них при этом снижается.

Аналитик неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Лиана Кварчелия опубликовала пост, в котором изложила свое отношение к проблеме начала учебного года при нынешнем уровне заболеваемости:

«На фоне тотального отсутствия мер в стране в школах не будут соблюдаться антиковидные меры. Кривая заболеваемости опять поползет вверх. 120 выявленных в день – совсем не маленькое количество, ну и ежедневные летальные случаи, к которым, кажется, все уже привыкли. Мы не готовы к открытию школ. Надо было вводить более строгие ограничения и контролировать их исполнение, а не докладывать об увеличении количества койко-мест. С этих койко-мест многие своими ногами не встанут. Зачем тратиться на койко-места, на дорогостоящие лекарства, зачем доводить до истощения врачей и медперсонал, зачем просить помощи от полевого госпиталя, если всего-то нужно надеть на людей маски, пресекать массовые мероприятия, достать вакцину и запустить кампанию по вакцинации?! Еще не поздно это сделать! То есть для кого-то, кого уже не вернешь с того света, поздно, но для оставшихся – не поздно. И через три недели реально действующих мер можно будет говорить об открытии школ, да и то дифференцированном».

Что касается родителей, то их реакция в социальных сетях неоднозначная. Одни высказываются против начала учебного года и озабочены большим числом больных коронавирусной инфекцией, выявляемых ежедневно; другие – радуются тому, что дети все-таки начнут учиться; третьи недовольны тем, что их не известили раньше, так как остается совсем мало времени на подготовку детей к школе и приобретение всех необходимых вещей; четвертые – предполагают, что сейчас на рынках начнется ажиотаж и столпотворение, которые могут ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

А последняя сводка штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции от 24 августа дает нам следующие данные: из 422 протестированных человек COVID-19 подтвержден у 123, в стационарах лечатся 245 человек, у 21 – состояние тяжелое. Всего с начала пандемии выявлено 24 570 человек заболевших ковидом, 366 летальных случаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия