Ковид и права заключенных

COVID-19 в местах заключения. В одной из грузинских тюрем зафиксировано несколько фактов инфицирования. Врачи заверяют общественность, что это единичные случаи и с ними будет несложно справиться. Правозащитники же требуют от Министерства юстиции представить план действий, в случае если прогнозы медиков окажутся ошибочными.

Состояние всех инфицированных стабильное, сообщают представители гегутского пенитенциарного учреждения №14. Сегодня некоторые СМИ распространили информацию, согласно которой COVID-19 добрался до тюрем. Как утверждали местные врачи, ситуация там была лучше, чем за пределами учреждений. Ко второй половине дня в гегутской тюрьме подтвердили этот факт и уточнили: были инфицированы восемь человек, однако все они изолированы и находятся под наблюдением медперсонала, соответственно, это не повод для паники. Тем более что 50% заключенных прошли добровольный процесс вакцинации, сообщают в пенитенциарном учреждении. По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, процесс добровольной иммунизации в тюрьмах страны начался 18 мая и проходит достаточно активно:

«Вообще, в пенитенциарной системе очень хорошо проходит процесс вакцинации, это я хочу особо подчеркнуть. Большая часть служащих, а также и заключенных, уже привиты двумя дозами вакцины, поэтому риск распространения инфекции внутри (в местах заключения) снижен до минимума. В Гегути действительно был зафиксирован один случай – у человека, переведенного из карантинного пространства. Его протестировали несколько раз, но диагноз подтвердился только после третьего теста. У него и его сокамерников заболевание проходит бессимптомно. Что касается других людей, находящихся там, то они перешли в режим активного тестирования. Нигде в другом месте инфекция зафиксирована не была».

У главы Центра по правам человека Алеко Цкитишвили возникает резонный вопрос: почему в таких условиях заключенные до сих пор практически лишены какой-либо коммуникации с внешним миром?

«В реальности власти Грузии (во время пандемии) придумали лишь одно – максимально «закрыть» тюрьмы. В августе прошлого года мы осуществили мониторинг глданского пенитенциарного учреждения и увидели такую ситуацию: заключенным не разрешали свидания со своими родственниками, также была ограничена передача посылок. Смысл заключения людей в пенитенциарные учреждения в реабилитации и ресоциализации. Так вот, этой цели категорически противоречит подход, который последние два года существует в системе, – жесткий карантин и изоляция».

Организация Алеко Цкитишвили одна из немногих, занимающихся вопросом прав заключенных. В последние два года положение в пенитенциарных учреждениях значительно ухудшилось, отмечает эксперт. Пенитенциарная система Грузии практически отказалась от каких-либо программ ресоциализации заключенных, говорит Алеко Цкитишвили. И если раньше это хоть как-то можно было оправдать карантином и попыткой пресечь попадание инфекции в тюрьмы, то сегодня действия властей теряют смысл:

«Если такой факт (инфицирования) действительно был зафиксирован, то это возмутительно. Фактически получается, что власти и этой цели не достигли – обеспечить безопасность пенитенциарной системы от вируса. В таких условиях очень важно, чтобы Министерство юстиции рассказало, как собирается действовать, если окажется, что это не единичный случай и вирус начнет масштабно распространяться. Общество должно знать, каков план в таком случае».

Пока речь идет только об упомянутом учреждении, власти должны постоянно держать в курсе дела заинтересованное общество, считает Цкитишвили. А в дальнейшем, хотя и с двухлетним опозданием, но все же расписать план действий с учетом возможного развития самых негативных сценариев.