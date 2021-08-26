Грузии до ЕС лет 20, но есть варианты

Европейские перспективы Грузии под вопросом. Во всяком случае, в ближайшие годы. Неутешительный прогноз президента Эстонии прозвучал на фоне продолжающихся заверений властей о готовящейся заявке на членство в ЕС.

Грузия, Украина и Молдова пока не готовы к членству в Европейском союзе. Неутешительный прогноз на этот раз прозвучал из уст президента Эстонии. Керсти Кальюланд в интервью украинскому изданию «Европейская правда» дала понять: Таллинн поддерживает евроатлантические устремления бывших братских союзных республик, но сегодня попросту не существует механизмов для того, чтобы Тбилиси, Киев или Кишинев присоединились к содружеству. По словам Кальюланд, она бы хотела видеть со стороны Евросоюза больше смелости для расширения – давно пора принять какое-то конкретное решение в отношении стран Восточного партнерства: либо предложить им точно такое же членство, как у других государств ЕС, либо создать новый формат сотрудничества с Украиной, Молдовой, Грузией:

«Лично я – сторонник первого варианта, то есть просто расширения. Но надо также понимать, что это займет очень много времени. Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдове или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите. Однако ни одна из этих трех стран не готова к членству. Все три страны имеют проблемы с системой правосудия. Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа».

Несмотря на уже прямые заявления европейских партнеров о невозможности членства Тбилиси в ЕС в ближайшей перспективе, власти Грузии настаивают: заявка на членство в Европейском союзе, которую «Грузинская мечта» намерена подать в 2024 году, будет удовлетворена. В экспертном же сообществе предпочитают рассматривать альтернативные варианты, о которых упомянула эстонский президент.

Одним из направлений, которые могут сблизить Грузию и другие страны Восточного партнерства с ЕС, по мнению представителя Грузинского центра стратегических исследований, дипломата и бывшего посла Грузии в России Валерия Чечелашвили, может стать объединение усилий ассоциированного трио, куда входят Грузия, Украина и Молдова, с ГУАМ, где участвует Азербайджан. Валерий Чечелашвили видит в такой перспективе сразу несколько позитивных направлений:

«Во всяком случае, две составляющие – очень важные и стержневые – сразу видны. Это транспорт и это энергетика. Плюс новые возможности, которые возникают на Транскаспии после подписания конвенции по статусу Каспийского моря. И здесь может совершенно по-другому предстать совершенно уникальная роль Азербайджана в свете реализации транскаспийских проектов. И Азербайджан может стать не только производителем и поставщиком энергоресурсов на европейский рынок, но и страной очень важного транзита. И здесь роль Европейского союза и, кстати, Соединенных Штатов очень серьезная. Не будем уже говорить о том, насколько это важный проект для собственно Грузии. Поэтому я не вижу, правда, на этом этапе, но надеюсь, что наше правительство теперешнее занимается очень активно продвижением и лоббированием этого проекта в Европейском союзе и в Соединенных Штатах. Хотя у правительства («Грузинской мечты») на этом направлении, наверное, другие проблемы, но с точки зрения геополитической значимости это можно сравнить с двумя Баку-Тбилиси-Джейханами. Поэтому здесь и Украина может сыграть свою роль. В зависимости, конечно, от того, насколько консолидировано все наши страны в рамках двух этих форматов – трио и ГУАМ, будут себя вести. В том числе и на этом направлении».

Что касается политических процессов, то эксперт приветствует участие Грузии в прошедшем в Киеве первом раунде «Крымской платформы». Несмотря на то, что Грузия в итоговой декларации упомянута не была, сам факт создания серьезного форума, посвященного проблематике отношений с Россией ее соседей, считает Чечелашвили, дает основу для расширения тематики в будущем. Естественно, если Тбилиси не будет сидеть сложа руки:

«Хорошо, что премьер-министр принимает участие вместе с 40 другими мировыми лидерами в «Крымской платформе». Это очень важно. Кстати, хорошо было бы воспользоваться этим опытом – вместе с украинцами, скажем, подумать над тем, чтобы обогатить «Крымскую платформу» более общим взглядом на то, что такое российская политика сегодня в общем и в отношении своих соседей в частности. Может, такие разговоры велись в Киеве, я не знаю».

По словам эксперта, Украина сегодня вышла на очень серьезный уровень рассмотрения крымской проблематики, и не зря в Москве очень сильно нервничают по этому поводу. Именно этим, по мнению Чечелашвили, обусловлены резкие и довольно недипломатичные эпитеты, которые российский политический истеблишмент использует как в адрес самого мероприятия, так и в адрес его участников:

«Вот это раздражение Москвы говорит как раз о том, что «Крымская платформа» в принципе состоялась».

Сейчас главной задачей грузинских властей на этом направлении, по мнению экспертов, должно стать максимальное вовлечение в политическую активность вокруг форума. Тбилиси должен доказать западным партнерам, что не меньше Киева достоин пристального внимания к своим проблемам со стороны международного сообщества. Такая активность, вкупе с экономически выгодными Европейскому союзу и США проектами, – наиболее короткая дорога в евроатлантические структуры. Если все сделать правильно, уверяют специалисты, то, возможно, и не придется ждать европейского будущего два десятка лет.