Грузия принимает эвакуирующихся из Афганистана сотрудников международных организаций

Правительство Грузии примет в Тбилиси эвакуированных из Афганистана на самолетах НАТО сотрудников международных организаций и норвежского военного госпиталя в Кабуле. Об этом говорится в заявлении на сайте администрации правительства.

Как многолетний участник текущей миссии НАТО в Афганистане, Грузия по-прежнему включена в управление гуманитарными и эвакуационными процессами, отмечают в правительстве. Через Тбилисский международный аэропорт уже осуществляются чартерные эвакуационные рейсы из Афганистана. Так как различные международные организации и государства-партнеры осуществляют экстренную гуманитарную эвакуацию сотрудников и членов их семей из Афганистана, «Грузия, как достойный член международного сообщества, решила подключиться к этому процессу, на основании консультаций со своими партнерами», сказано в сообщении.

Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации. При их ввозе и размещении учитываются правила ковид-безопасности.

Конкретно в Грузию эвакуируют сотрудников и членов семей нескольких международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (ADB) и Всемирного банка (WB).

«В тбилисском аэропорту дислоцированы грузовые самолеты Военно-транспортной организации НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Перевозка пассажиров, эвакуированных из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами (на данный момент эвакуировано до 2 тысяч пассажиров). В Тбилисском международном аэропорту и на военной базе Сил обороны Грузии рядом с аэропортом создан региональный транзитный узел с участием грузинского, норвежского, шведского и другого персонала НАТО и военнослужащих из других стран-членов НАТО.

Также на территории военной базы Вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле», - сказано в сообщении на сайте администрации правительства.

Ранее представитель МИД Грузии заявил, что Грузия не собирается принимать в качестве беженцев жителей Афганистана и даже не обсуждает этот вопрос.

На прошлой неделе в Тбилиси из Кабула с помощью международных партнеров были доставлены 23 гражданина Грузии, которые работали в Афганистане по контракту в американских и канадских организациях.