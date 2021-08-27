В Грузии будут проводить лотерею среди вакцинированных от COVID-19

У Армении нет трехстороннего документа по 21-километровому участку Горис-Воротан-Шурнуху, сегодня в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что предпринимается попытка представить, что правительство Армении сделало что-то за спиной у народа.

Премьер напомнил о своем послании от 19 декабря 2020 года, отметив, что он говорил о проблемах на участке Горис-Капан и сказал, что там есть проблема, они приняли политическое решение, и он несет полную ответственность за это решение.

Пашинян также процитировал отрывок из своего послания: «Сегодня уже российские пограничные войска и другие силы полноценно представлены в Сюнике, речь идет об участке Горис-Воротан-Шурнух, и с точки зрения безопасности это совершенно новая ситуация. Конечно, в результате всего этого могут возникнуть транспортно-логистические сложности, бесперебойная работа некоторых наших дорог может быть затруднена, но они разрешимы, и мы прилагаем усилия в этом направлении, в том числе посредством наличия трехстороннего документа. В результате у нас появился трехсторонний документ? Нет, у нас нет трехстороннего документа».

Пашинян процитировал заявление Министерства обороны от 19 декабря 2020 года: «Минобороны 19 декабря 2020 года выступило с заявлением, в котором говорится: «21-километровый участок автодороги Горис-Капан в Сюникской области в некоторых местах проходит по спорной территории. Согласно достигнутой договоренности, с целью организации бесперебойного движения на участке Горис-Давид Бек дислоцируются российские пограничники. Безопасность этого участка дороги будут обеспечивать российские пограничники, по одну сторону линии соприкосновения, со стороны Армении, будут находиться пограничные войска Армении, по другую сторону, со стороны Азербайджана, - пограничные войска Азербайджана. Мы не предоставили информацию только о тех участках, которые могут вызвать дополнительные риски для нашей национальной безопасности, в том числе во избежание сегодняшней подобной ситуации».

О том, что произошло минувшей ночью на Шурнухском участке межгосударственной дороги Горис-Капан, премьер сказал: «Речь идет о 21-километровом участке, который, согласно картам Советского Союза, находился за пределами территории Советской Армении. Азербайджанцы пришли в эти места и перекрыли дорогу, в качестве причины сославшись на то, что предыдущей ночью произошел инцидент, с армянской стороны вошли люди и нанесли ножевые ранения азербайджанским пограничникам. Мы официально заявляем, что эта информация о нанесении ножевых ранений не соответствует действительности, и призываем, если у азербайджанской стороны есть обоснования, что такое имело место, призываем, пусть передадут нам, чтобы мы тоже поняли, что произошло, но то, что имело место, противоречит тому, что написано в заявлении Министерства обороны от 19 декабря 2020 года, договоренности, достигнутой между Арменией и Россией, но трехстороннее заявление, о подготовке которого я говорил, подписано не было».

Вчера поздно вечером Министерство обороны Армении сообщило, что Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию о том, что якобы двое армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской границе на юго-востоке Армении напали на азербайджанского военнослужащего и ранили штык-ножом. «Указанная информация является абсолютной ложью и очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием армянских военнослужащих не было», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Сегодня утром Служба национальной безопасности Армении сообщила, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Находившиеся в этом районе транспортные средства были эвакуированы.