26 августа в Южной Осетии отмечали 13 годовщину признания независимости республики со стороны России. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как это событие повлияло на их жизнь.

– Как признание повлияло на вашу жизнь? Что изменилось за это время?

Элла: Я не знаю, что изменилось, но, когда приходит этот день – 26 августа, я очень четко помню события того дня. Именно в тот день, под вечер, мы вернулись в город. Мы выехали после войны на две недели, и, когда вернулись, все радовались, смеялись… За это время я лично повзрослела, стала мамой, а в общем, у нас стало красивее, появились новые здания, приятно, что у нас произошли такие изменения.

Николай: Если честно, непосредственно на себе я никаких изменений не ощутил, но в плане развития республики признание сыграло роль. Повышение зарплат. Я думаю, что без признания нам бы не поднимали зарплаты. А в целом не могу сказать, что на меня лично это как-то повлияло. Дороги отремонтировали, восстановили город фактически из руин – в этом плане, да, естественно, повлияло. И существенно. Были выделены средства на восстановление домов погорельцам. Возможно, не всем, но большинству. К этой категории я тоже не отношусь, поскольку никакого ущерба, слава богу, не получил. Для меня лично – это нейтрально, но для многих людей, проживающих здесь, произошли существенные изменения.

Оксана: Конечно, изменилось. Появилось чувство стабильности, защищенности после всех событий, которые мы пережили. Изменения только в лучшую сторону. Во всех отношениях. Чувство безопасности, защищенности – это самое главное, конечно.

Бэлла: Признание – это великая радость. Я ее встретила на площади. После признания появилось чувство защищенности, достоинства. Конечно, моя жизнь стала более стабильной, более защищенной. Ну и с надеждой на лучшее. Если бы не было признания, возможно, я бы уехала. Столько лет в подвешенном состоянии сложно жить. Возможно, по-другому бы сложилась жизнь, я бы жила где-то в более защищенном месте.

Залина: Было бы хорошо, если бы жизнь здесь наладилась. В принципе, люди живут неплохо, но все равно есть какой-то страх. У меня такое ощущение. Конечно, хотелось бы, чтобы молодежь в лучших, порядочных условиях росла. Признание – это хорошо, это вообще здорово, но один дом построили и уже такой шум подняли. Но домов-то можно было больше построить и всех обеспечить… Мне так кажется. Признание – это хорошо, и было бы лучше, если бы мы сделали так, чтобы нам завидовали: «Какая у них экономика классная!» Тогда бы это было более весомо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия