Тбилисский оползень больше не опасен. Как это проверить? 

Мэр Тбилиси заверил жителей столицы в том, что сель на склоне возле улицы Мухрана Мачавариани остановлен. Здесь вчера открылось автомобильное движение. Некоторые сейсмологи между тем говорят, что это опрометчивое решение, и требуют обнародовать информацию о проделанной работе.

Впервые с 16 марта на тбилисской улице Мухрана Мачавариани восстановлено автомобильное движение. Почти полгода назад на склоне над этой дорогой активизировались оползневые процессы, вызванные разного рода активностью: строительством объектов на склоне, а также проведением подземных коммуникаций. Грузинским специалистам оказалось не под силу решить проблему, существовала опасность схода оползня, который мог повредить находящиеся под склоном жилые корпуса. Тогда было принято решение пригласить немецких специалистов, при содействии которых и появилась возможность устранить опасность, заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе во время осмотра проведенной работы.

«Очень важно было осуществить этот проект. Работы завершены, дорожная инфраструктура обустроена. Хочу подчеркнуть, что пока проложен нижний слой асфальта. Так будет до тех пор, пока на склоне проходят другие работы, дорога будет в таком состоянии. Когда они завершатся, будет вывезена тяжелая техника и проложен верхний слой асфальта. Сегодня можно сказать, что передвигаться на этом участке безопасно. Дорога открылась вчера, и по ней осуществляется двустороннее движение», – сообщил журналистам Каладзе.

Впрочем, в заверения мэра верят далеко не все. К примеру, главе департамента Института изучения земли Лаше Сухишвили непонятен оптимизм градоначальника.

«Это большой склон, заканчивается он на проспекте Геловани. Это активный и очень сложный участок, поэтому утверждать, что оползень здесь уже никогда не сойдет, невозможно. Более того, можно точно сказать: если этот участок уже был активным, то он периодически будет о себе напоминать», – сказал Сухишвили в интервью телекомпании «Рустави 2».

Представители компании Caucasus Road Projekt, участвовавшей в укрепительных работах, уверяют, что все страхи напрасны. Директор этой фирмы Леван Трапаидзе в интервью журналистам заявил:

«Все расчеты сделаны иностранными специалистами, поскольку эта технология новая для Грузии. Анкерная система означает, что установленные на склоне ряды анкеров будут удерживать сель».

Сейсмолога Тею Годоладзе тоже не особо утешают разговоры об иностранных специалистах. Для того чтобы успокоить общественность, мэрия должна детально отчитаться о проделанной работе, считает она:

«Укрепление части склона не означает, что в безопасности находится, к примеру, нижняя часть улицы Мачавариани. Там изначально наблюдаются серьезные проблемы в этом плане из-за ранее принятых неправильных инженерных решений. Ну а здесь мы точно не знаем, что было сделано и как это было сделано. Проект совершенно закрыт. Учитывая тот факт, что речь идет о безопасности дороги и жизни людей, я бы пожелала, чтобы были обнародованы итоги проведенных исследований. Об этом вовсе не нужно напоминать, это должно быть понятно и так, вне зависимости от того, принимали в работах участие немецкие эксперты или грузинские».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе на вопрос журналистов о проведенных исследованиях ответил так:

«У всех людей есть доступ к общедоступной информации. Нам нечего скрывать. Я очень попрошу вас, не вводите целенаправленно людей в заблуждение».

Впрочем, пока соответствующий документ опубликован не был. И даже если он существует, то к моменту, когда об этом заявил Каладзе, в общедоступных ресурсах (муниципальных сайтах) его не было.