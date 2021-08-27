Франция включила Грузию в список стран «красной зоны»

27 августа исполняется 30 лет со дня распоряжения президента России Бориса Ельцина об открытии в Москве бюро Радио Свобода. Президентский указ №93 был подписан после провала путча ГКЧП.

Документ состоит из шести абзацев. Бюро радиостанции, согласно указу, открывалось, «учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР».

Указ обязывал министерство иностранных дел обеспечить сотрудникам радиостанции возможность беспрепятственной работы в стране, мэра Москвы – предоставить бюро помещение в городе, а республиканские министерства печати и связи и космоса – обеспечить бюро каналами связи.

Советские власти перестали глушить эфир Радио Свобода только в 1988 году, на 3 года позже большинства остальных западных СМИ. Во время августовского путча, несмотря на отсутствие московской редакции, радиостанция на протяжении трех суток вела прямые трансляции из города, передавая репортажи в том числе из Белого дома (тогдашнего Дома Советов РСФСР), где работали Михаил Соколов и Андрей Бабицкий. На улицах города работали журналисты РС Дмитрий Волчек и Марк Дейч.

Радио Свобода, в отличие от других западных СМИ, работавших тогда в Москве, не стала сообщать непроверенную и не подтвердившуюся позднее информацию о смерти советского лидера Михаила Горбачева. Корреспонденты РС взяли интервью у Бориса Ельцина сразу после провала путча. В нем политик заявил, что РС должна быть аккредитована для работы с Россией. «Я думаю, что станция заслужила это своими делами и объективностью», - сказал он.

Редакция РС получила благодарность за освещение событий от государственной телерадикомпании ВГТРК. «Миллионы советских людей, лишенные возможности получать информацию по российским каналам, слушали ваш свободный голос», - говорилось в документе.

Указ Ельцина был написан журналистом РС Михаилом Соколовым. В интервью изданию «Слон» он рассказал, как это происходило.

«Я как-то пришел в себя, отоспался, забрел в Белый дом, и тут вдруг мне пришла мысль, что надо как-то решить вопрос со «Свободой», - рассказывает он. - И тут мимо меня прошел Сергей Шахрай [тогда - Председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по законодательству]. Я ему говорю: «Послушайте, а нельзя издать какой-то документ, чтобы «Свобода» нормально работала?» – «Указ написать», – говорит. «А кто напишет?» – спрашиваю. «Вот ты и напиши». Я никогда указов прежде не писал, да и больше не пришлось. Вечером сел, подумал, и, как выяснилось, не так уж это сложно».

Через 30 лет Радио Свобода продолжает работать в России, несмотря на беспрецедентное давление со стороны властей. Власти штрафуют Радио Свобода, телеканал «Настоящее Время» и другие русскоязычные проекты медиакорпорации РСЕ/РС за неисполнение отдельных положений законодательства о так называемых СМИ – иностранных агентах.

В январе-июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суды 650 протоколов, общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет почти 250 миллионов рублей. Как заявляют руководители медиакорпорации, ограничительные меры против редакций являются цензурой. Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в стране, для того, чтобы граждане, «не привыкали к неправде и не жили во лжи».