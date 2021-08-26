Смертность растет, власти разводят руками

На фоне антирекорда по смертности от коронавируса специалисты предлагают введение новых стимулов для убыстрения темпов вакцинации. Оппозиция упрекает власти в пассивности и предлагает свои рецепты для решения проблемы, а в правительстве отвечают, что происходящее обусловлено объективным ходом пандемии, и обещают стабилизировать ситуацию, но не ранее октября.

Впервые с начала пандемии в Грузии за сутки скончались 79 человек. В 95% случаев это люди, которые не были привиты ни одной вакциной. Для ускорения вакцинации пока было выдвинуто несколько идей, и в качестве основной – введение обязательства на предъявление документа о вакцинации в определенных общественных местах, будь то рестораны, концертные залы и прочие места массового скопления людей.

Вчера Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила на брифинге, что ее офис «тщательно изучил как новейший международный опыт, так и национальное законодательство с точки зрения прав человека, и может сказать, что в определенных сферах общественной жизни, таких как здравоохранение, социальные услуги, образование, публичная служба, – обязанность предъявлять документ о вакцинации против коронавируса не является дискриминационной или ущемляющей права практикой».

В оппозиционном «Нацдвижении» убеждены, что тяжелая ситуация возникла из-за неоправданно затянувшегося старта вакцинации, и возложили вину за происходящее на власти. С новыми инициативами партии на специальном брифинге выступила член политсовета Хатия Деканоидзе:

«Для популяризации вакцинации не было предпринято никаких шагов, за что вся ответственность возлагается на правительство. Мы на каждом шагу видим предвыборные баннеры партии власти, но ни одного в пользу необходимости прививок. В целях стимулирования вакцинации предлагаем введение поощрительных мер: освободить на три месяца от коммунальных платежей полностью вакцинированные семьи, а также снизить транспортные расходы для этой категории. Для социально незащищенных граждан, включая пенсионеров, – выдать дополнительное пособие в случае вакцинации. Кроме того, рекомендуем снизить вдвое подоходный налог самозанятым гражданам», – заявила политик.

Ответ прозвучал из уст премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В ходе предвыборного турне по Самегрело политик подтвердил неизменность подхода правительства к вопросу управления пандемией – приоритетом будет развитие экономики, при этом – никаких локдаунов:

«Мы сделали все возможное, было завезено три миллиона вакцин, и дополнительно будут заказаны еще два миллиона. Миллион человек уже привиты, и до конца сентября будет вакцинировано не менее миллиона граждан. Кроме того, по нашим подсчетам, около миллиона человек уже переболело коронавирусом. Исходя из прогнозов эпидемиологов, мы думаем, что сентябрь будет сравнительно непростым месяцем, после чего к октябрю наступит стабилизация. До тех пор у общества выработается иммунитет».

Вопреки обещаниям премьера, прогнозы независимых экспертов рисуют более тревожную картину: для создания иммунной прослойки понадобится не менее 4,5 миллионов прививок, на что, при сохранении нынешних темпов вакцинации в 26 тысяч человек в день, понадобится 120 дней. За это время, исходя из неполной статистики августа в 1500 смертей, специалисты предостерегают власти, что за этот период коронавирус может убить 5-6 тысяч человек, и предлагают без промедлений приступить к разработке и внедрению плана по стимулированию вакцинации.

А до тех пор, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, на радикальное снижение смертности рассчитывать не приходится. «По прогнозам, умирает около 1,3% инфицированных, медицина пока бессильна снизить этот порог», – заявила она сегодня журналистам.