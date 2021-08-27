Полевой госпиталь в тбилисском районе Дигоми прекращает прием пациентов с коронавирусом

Полевой госпиталь для больных коронавирусом в тбилисском районе Дигоми прекращает прием пациентов. Об этом сообщил координатор центра Реваз Кучухидзе. По его словам, число активных случаев заражения в стране снижается, что и послужило причиной для закрытия медпункта.

«В основном полевой госпиталь Дигоми был предназначен для триажа. Сюда привозили пациентов, которым требовалась различная первичная помощь, затем их переводили в клиники, если это было необходимо или же возвращали на лечение в домашних условиях. Поскольку сегодня число активных случаев снижается, на данном этапе необходимости в этом госпитале нет», - сказал Кучухидзе.

Он предположил, что коек, отведенных в больницах для ковид-пациентов, на данный момент достаточно. Одновременно, по его словам, полевой госпиталь Дигоми «останется в режиме готовности», чтобы возобновить прием больных в случае необходимости.

В настоящее время в полевом госпитале Дигоми остаются 34 пациента. С учетом их состояния здоровья, до завтрашнего дня их распределят по разным клиникам.

Полевой госпиталь в Дигоми, рассчитанный на 500 человек, начал оперирование 18 августа, сообщает «Новости-Грузия». На его обустройство потратили 150 тысяч лари. Центр снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами. Принимали там только среднетяжелых и менее тяжелых пациентов. Еще два полевых госпиталя оборудованы в столичном районе Самгори и на улице Кавтарадзе.

В целом в стране сейчас более 55,5 тысячи активных случаев инфицирования. Из них 44,8 тысячи пациентов проходят лечение на дому, их консультируют семейные врачи. Что касается стационаров, свободными остаются 754 из 8 247 коек, отведенных в больницах Грузии для пациентов с коронавирусом.