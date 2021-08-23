Счет на человеческие жизни

На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации грузинские власти рассмотрят возможность введения дополнительных ограничений. В больничном секторе свободных мест практически не осталось – в столице обустроено еще одно помещение по типу полевого госпиталя. Аналогичные пространства планируется организовать и в других регионах. Смертность тем временем остается высокой.

Вчерашние сутки еще для 60 человек в Грузии оказались последними в жизни. В больнице Рухи умерла 22-летняя женщина, которая была доставлена туда около месяца назад из Гальского района. По словам директора больницы Давида Шония, состояние молодой женщины изначально было тяжелым.

«Пациентка была переведена с оккупированной территории. У нее были хронические заболевания. Она была ковид-инфицирована и в течение месяца лечилась у нас в реанимационном отделении. Положение было с самого начала тяжелым», – сказал директор больницы в Рухи.

По его словам, в их медучреждении проходят лечение около 20 пациентов из Абхазии.

«Из каждой тысячи человек, которые заболевают, умирать будут от 10 до 13 человек», – сказал замглавы Центра по контролю заболеваемости Паата Имнадзе. Соответственно, по его словам, даже когда пиковая фаза эпидемии будет пройдена, следует ожидать, что высокий показатель летальности сохранится.

От развития серьезных осложнений и летальных исходов может защитить вакцина. Впрочем, 100% гарантии, сказал Имнадзе, не может дать ничего в мире. По его информации, в настоящее время специалисты изучают случаи смерти дважды вакцинированных граждан. Каким именно препаратом они были привиты, не разглашается, т.к. эта информация относится к их персональным данным.

По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, подобные факты прискорбны, впрочем, их следует рассматривать как исключения.

«В мире фиксируются такие случаи. И подобное было зафиксировано и в Грузии. Но это не должно вызывать панику, поскольку это 0,001%. В основном вакцина защищает от летальных случаев. У таких пациентов развились повреждения (органов), несовместимые с жизнью, вызванные их хроническими заболеваниями», – сказала министр.

Тем временем коечный фонд больничного сектора заполнен почти под завязку. Полевые госпитали планируется развернуть не только в Тбилиси, но и в крупных городах страны. В столице же было обустроено еще одно – уже третье пространство по типу полевого госпиталя на улице Кавтарадзе. Там может быть размещено до 200 пациентов.

«В настоящее время лечение здесь проходят 20 пациентов. По большей части это люди в возрасте старше 70 лет, на кислороде. В ближайшее время мы постараемся увеличить коечный фонд до 200 коек», – сказал управляющий полевым госпиталем Мераб Чиковани.

Ряд специалистов по вопросам здравоохранения выступают с рекомендацией объявления локдауна продолжительностью в несколько недель. Известно, что вопрос введения дополнительных ограничений завтра в ходе заседания должен рассмотреть межведомственный координационный совет.

«Ограничение мобильности прямо связано со стабилизацией, т.е. уменьшением новых случаев. Те ограничения, которые действуют сегодня, конечно, помогают достичь этой стабилизации. Мы посмотрим, как будет справляться с нагрузкой госпитальный сектор, и, разумеется, завтра будет (заседание) совета, и мы еще обсудим это», – сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

В Национальном центре по контролю заболеваемости говорят, что объявление полного локдауна не планируется. По словам Пааты Имнадзе, речь пойдет об ужесточении действующих ограничений и введении таких правил, которые не ударят по экономике страны. На вопрос, подразумевается ли под этим объявление комендантского часа, Имнадзе сказал, что решение будет принято советом на основании консенсуса.

Цифры дня: за минувшие сутки в стране выявили 2354 новых случая ковида. Для сравнения: в прошлый понедельник было зафиксировано 2676 случаев.