Зурабишвили не поддерживает идею переноса муниципальных выборов в Грузии

Вероятный будущий министр культуры в правительстве вернувшихся к власти в Афганистане талибов Забихулла Муджахид подтвердил сообщения, что при новом руководстве в стране будет запрещена музыка в общественных местах, а женщины не смогут покидать дом без сопровождения больше чем на 3 дня.

Муджахид, который долгое время считается основным представителем движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) в контактах со СМИ, на той неделе дал интервью The New York Times. Издание называет беседу первым полноценным интервью Забихуллы Муджахида западному медиа. В течение всего разговора он пытался убедить собеседников, что талибы, контролирующие после захвата Кабула в середине августа почти весь Афганистан, не стремятся вернуть страну в прошлое, в частности, вновь посадить под замок женщин, резко ограничив их в гражданских правах.

Интервью было записано спустя день после того, как Муджахид предупредил афганских женщин, что для них пока будет безопасней оставаться дома. По его словам, бдительность следует сохранять до тех пор, пока правильно обходиться с женщинами не обучат рядовых членов «Талибана».

В остальном талибы обещают, что, в отличие от периода их правления 20 лет назад, женщинам будет позволено учиться, работать, выходить из дома в том виде, в каком они сами сочтут нужным, и без сопровождения родственника-мужчины, которого в местной культуре называют махрамом. Требование об обязательном сопровождении женщины махрамом будет касаться лишь тех случаев, когда она отправляется в поездку на три дня или дольше, утверждает представитель талибов.

«Мы хотим строить будущее и забыть все, что было в прошлом», – подчеркивает Забихулла Муджахид. Он отверг усиливающиеся опасения, что талибы уже начали мстить тем, кто противится их приходу к власти или ранее сотрудничал с западными военными, в том числе переводчикам, что людей ищут, обходя дом за домом. Муджахид также отрицает, что «Талибан» препятствует выезду местных жителей, которые пытаются покинуть Афганистан. «Если все документы действительны (паспорта, визы), то мы даже не собираемся спрашивать, чем эти люди занимались прежде», – заверяет Забихулла Муджахид.

За последнее время было несколько сообщений о преступлениях и серьезных нарушениях прав человека со стороны талибов – за время их стремительного наступления на правительственные силы с мая и после захвата Кабула и большей части Афганистана. В частности, в Совете ООН по правам человека ранее на этой неделе прозвучали заявления, что поступают заслуживающие доверия сведения о внесудебных казнях, обысках, арестах, актах мести со стороны талибов, ограничениях ими прав афганских женщин и девочек.

The New York Times пишет, что из всей этой поступившей за последние дни информации представитель талибов подтвердил только запрет на музыку в публичных местах. «В исламе музыка запрещена, но мы надеемся, что сможем убедить людей в этом, вместо того чтобы на них давить», – говорит собеседник издания.

В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, талибы придерживались строгой версии шариата. В стране был ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек.