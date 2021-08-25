«Грузинская мечта» против Народного защитника

Народный защитник Нино Ломджария сегодня напрямую обратилась к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с призывом задуматься о переносе муниципальных выборов в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и высокой смертностью в стране от ковид-инфекции. Она также призвала эпидемиологов сделать объективную оценку, чем может обернуться для страны предвыборная кампания и день голосования 2 октября.

«При чем тут «Нацдвижение» или «Грузинская мечта»?» – недоумевала Народный защитник Нино Ломджария. Накануне навлекшая на себя огонь критики со стороны представителей правящей «Грузинской мечты», сегодня она сообщила, что адресатом ее обращения с требованием начать широкую дискуссию по поводу переноса местных выборов является премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Именно в его компетенцию входит объявить чрезвычайную ситуацию, в условиях которой и возможна отсрочка муниципальных выборов.

Для беспокойства у омбудсмена веские причины. При сопоставлении прошлогодних парламентских выборов и последующего всплеска коронавирусной инфекции с нынешней ситуацией все указывает на то, что Грузия уже сейчас, за месяц до выборов, обогнала прошлогодние показатели смертности. В отличие от прошлого года, в этом задействованы полевые госпитали, рассматривается вовлечение студентов в процесс ухода за больными, врачи жалуются на нехватку кислорода, перезагруженность больниц.

Именно поэтому Нино Ломджария считает необходимым начать широкую дискуссию, чтобы услышать мнение специалистов и премьер-министра, который со своим правительством должен отвлечься от предвыборной кампании и сконцентрироваться на управлении ковидситуацией. Омбудсмен считает неуместным в такое тяжелое время акцентировать внимание политиков на ее возможных политических симпатиях. Более того:

«Вообще, при чем тут любая политическая партия или ее интересы, когда мы сегодня говорим о спасении жизни людей, говорим о том, что, если не проведем (выборы), с большой вероятностью погибнет меньше людей. Для меня главнее всего - жизнь человека, сделать хотя бы самое малое, чтобы максимально сократить число умерших. Считаю аморальным со стороны политиков говорить о политических симпатиях, когда вопрос стоит о жизни и смерти людей, когда ежедневно у нас в стране умирают 60-70 человек».

Омбудсмену премьер-министр Гарибашвили ответил с высоты гор Сванетии, где он представлял кандидата правящей силы на должность мэра муниципалитета Местии:

«Зная, что решительно проигрывают выборы, так называемые оппоненты еще вчера начали ажиотаж, разговоры о переносе выборов. Для этого воспользовались институтом Народного защитника, и госпожа Нино (Ломджария) проявила сегодня инициативу: обратилась к премьер-министру для возможного объявления чрезвычайной ситуации, что автоматически означает перенос выборов. Это, конечно же, напрямую разработанный «националами» план, но мы не поддадимся на такую простую провокацию. Выборы будут проведены, и «Грузинская мечта» победит».

Там же премьер-министр напомнил, что у «Грузинской мечты» есть мандат на управление страной до 2024 года. За это время Ираклий Гарибашвили обещал высокий экономический рост, сокращение внешнего долга, а также скорую доставку дополнительных двух миллионов доз антикоронавирусной вакцины «Пфайзер». А всех тех, кто выступает за локдаун, жесткие ограничения, глава правительства назвал вредителями и врагами народа, и это в основном касалось оппозиции.

И в стане оппозиции не заставили ждать с ответом, окрестив правительство «убийцей», который ради власти готов жертвовать жизнью людей. Но и там выступают против переноса выборов ради одной цели – поскорее завершить правление «Грузинской мечты». За это сегодня выступил и основатель «Нацдвижения», третий президент Михаил Саакашвили. А лидер партии Ника Мелия обратил внимание общества на следующее:

«Власти 24 часа ведут пропаганду о том, что одержат победу над оппозицией, и не единого слова – как победят пандемию».

Замминистра здравоохранения Тамар Габуния поправила омбудсмена Нино Ломджария. По словам Габуния, причиной роста случаев инфицирования коронавирусом после парламентских выборов в прошлом году были акции протеста, а не выборы.

«Сейчас уже нет скачкообразного распространения вируса», – сказала Тамар Габуния. И хотя ситуация остается тяжелой, она все-таки увидела признаки стабилизации, и, как вчера главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе, сегодня замминистра здравоохранения настоятельно рекомендовала носить медицинские маски и вакцинироваться.

О целесообразности переноса выборов воздерживаются говорить независимые эксперты, не желая вступать в политическую полемику. Они соглашаются, что такой тяжелой ситуация в Грузии с начала пандемии не была, но надеются, что в случае более интенсивной вакцинации к концу сентября заболевания пойдут на спад.

Беспокойство Народного защитника считает искренним конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. Но объясняет и то, зачем нужно было так остро реагировать «Грузинской мечте» на простое предложение начать дискуссию по вопросу целесообразности переноса даты выборов:

«Если бы власть заявила, что, в случае катастрофической ситуации, она допускает и перенос выборов, – это было бы целесообразнее с ее стороны, чем то, как поступила «Грузинская мечта»: она этой инициативой воспользовалась для своей пиар-кампании. Тем более что налицо явное преимущество правящей партии. Оппозиция так и не определилась, что для нее важнее – сосредоточиться на борьбе за власть на местах или цепляться за 43% голосов, не набрав которые «Мечта», по документу Мишеля, обязывалась объявить о досрочных парламентских выборах. Оппозиция даже не смогла понять, что «Мечта» не вернется к соглашению Мишеля, и опять грозит уличными протестами, от чего избиратель изрядно устал. Потому партия власти, скорее всего, победит на выборах и не допустит их переноса, чем дала бы оппозиции шанс как-то укрепиться и лучше провести предвыборную кампанию».

Вахтанг Дзабирадзе убежден, что любая другая партия из грузинского политического спектра, будучи у власти, поступила бы так же. Что его больше всего и огорчает.