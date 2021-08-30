Премьер Грузии заявил о сравнительной стабилизации эпидемиологической ситуации

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, а согласно прогнозу, «с октября наступит спокойный период».

Об этом премьер-министр заявил на сегодняшнем заседании правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией, в последние дни она стала относительно стабильной и процесс, похоже, успокаивается. Но, конечно, мы не должны расслабляться, надо продолжать работать с максимальной мобилизацией», – сказал Гарибашвили.

Премьер-министр призвал граждан активнее проходить вакцинацию. Он подчеркнул, что задача правительства – до конца сентября вакцинировать два миллиона граждан.

«В ближайшие несколько дней будут привиты примерно миллион человек. Нашей задачей должно быть вакцинировать два миллиона наших граждан до конца сентября… Наши ученые и медики говорят, что, по их прогнозам, ситуация сравнительно стабилизируется. Нам осталось перенести еще несколько недель этого сложного периода, и с октября, по всем прогнозам, будет спокойный период, ситуация успокоится», – отметил Гарибашвили.

«Мы должны максимально охватить территорию вакцинации в регионах. Также важно вовлечение армии, военных врачей, их бригады координированы с системой здравоохранения, а в регионах они уезжают в сельскую местность, вакцинируют население на местах, что очень важно. Население показало неплохую готовность к вакцине. Существовавший ранее скептицизм постепенно уходит, но мы должны продолжать коммуникацию, мы должны говорить с населением об этом ежедневно. Ношение маски и вакцинация – это способ предотвратить закрытие страны, продолжить развитие экономики страны и позаботиться о здоровье населения», – сказал Гарибашвили.