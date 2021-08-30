«Они кричат, что школы должны перейти на дистанционку, а выборы проводить можно?»

До выборов в органы местного самоуправления остается чуть больше месяца. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации Народный защитник и часть оппозиции настаивали на их переносе. Насколько это резонное требование? Своим мнением на этот счет с «Эхо Кавказа» поделились пользователи социальных сетей.

– Стоит ли переносить выборы из-за пандемии?

Татия: В нашей стране такая ситуация, что практически у каждого второго человека коронавирус, большая часть населения не привита, транспорт не работает, люди не знают, как добраться до работы, вся зарплата тратится на такси, и никто не думает о том, как тяжело приходится рядовым гражданам. Проводить выборы в такой ситуации… я не знаю… это еще раз подтверждает, что наши власти думают лишь о себе. Они кричат, что школы и университеты должны перейти на дистанционное обучение, что серьезно влияет на качество образования, а выборы проводить можно? И мы же прекрасно понимаем, что нас после них «закроют», и все это ради того, чтобы кто-то получил голоса, думают только о себе.

Давид: Вопрос сложный, но думаю, что власти должны делать все возможное, чтобы пресечь распространение инфекции, в том числе отказываться от массовых собраний, к каковым можно причислить и выборы. Необходимо думать только о том, как вывести государство из кризиса, принимать действенные решения в этом направлении, а не выдумывать никому не понятные ограничения. Пусть лучше разработают и покажут народу конкретный план выхода из этого кризиса.

Ирина: Провести выборы все же было бы правильно, я считаю, даже и в условиях пандемии. Конечно, было бы лучше, если бы мы перешли на удаленную систему голосования, чтобы все могли проголосовать, не выходя из дома, с помощью своего компьютера. Но такой системы сейчас нет, а я считаю, что мы все просто обязаны пойти на выборы.

Михаил: У нас эту пандемию очень часто используют в политических целях, вопрос переноса выборов – тоже чисто политическая тема, которая ничего общего не имеет с заботой о населении. Если бы у оппозиции было желание перенести выборы, то они вовсе не должны были начинать предвыборную кампанию, поскольку самая высокая вероятность распространения вируса возникает не во время выборов, а во время встреч с населением, в которых участвует очень много людей. В день голосования такая опасность сведена до минимума. Соответственно, оппозиция должна была начать требовать переноса выборов гораздо раньше, до того, как начали предвыборную кампанию. Они действуют непоследовательно: требуют проведения внеочередных парламентских выборов и одновременно переноса выборов в органы местного самоуправления. Эта позиция мне очень непонятна.

Татьяна: Я считаю, что дату выборов нужно сдвинуть, так как это небезопасно для старшего поколения. Люди не придут, поскольку побоятся за свое здоровье. За счет этого явка будет меньше, чем обычно.

Спиридон: Проводить выборы нужно обязательно, какая бы тяжелая эпидемиологическая ситуация ни была. Во-первых, потому что нам нужно сменить наши городские власти, которые тоже ответственны за происходящее и не могут справиться с ситуацией. Нам нужны новые взгляды, новые подходы, новые силы для исправления положения. Даже если из-за пандемии страна окажется в еще более тяжелом положении, выборы должны пройти.