Омбудсмен предлагает перенести выборы из-за пандемии

Следует ли в Грузии на фоне тяжелой ситуации с пандемией проводить в октябре местные выборы? Вопрос, поднятый Народным защитником Нино Ломджария, вызвал острую полемику между представителями правящей «Грузинской мечты» и оппозиции.

Забыть о предвыборной гонке и вспомнить о здоровье избирателей призвала Народный защитник Нино Ломджария грузинских политиков после того, как число умерших от коронавируса в стране достигло рекордных показателей. Она критикует правительство за политику, нацеленную, по ее словам, на экономический рост ценой здоровья множества людей, за отмену в июне обязательного ношения медицинской маски, за списание штрафов нарушителям. Все это омбудсмен расценивает как попытку власти расположить к себе избирателей перед предстоящими 2 октября выборами в местные органы самоуправления. Со страхом потерять поддержку среди многочисленных групп антиваксеров Нино Ломджария связывает и отказ правящей силы «Грузинская мечта» вести активную кампанию по вакцинации.

Горькая пилюля омбудсмена досталась и оппозиции, которая лишь пыталась противоречить властям и не предлагала даже развернуть дискуссию по поводу целесообразности проведения выборов в таких условиях. Еще беспощаднее Народный защитник оказалась по отношению к представителям Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья.

«По праву независимый институт, ответственный за общественное здоровье, попал под политическое влияние и оказался не в состоянии перечить (властям). Так будет во всех сферах, пока невежественные политики будут действовать исходя из собственных интересов, а независимые институты будут заглядывать им в глаза. Потому мы сегодня – самая скорбящая и пострадавшая страна... 74 человека потеряли только за один день», – написала на странице Facebook Нино Ломджария 21 августа.

Первым сегодня на призыв омбудсмена к грузинским политикам вспомнить о главном – о человеке и его праве на безопасную жизнь – отреагировал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. По его мнению, перенос выборов на 2-3 недели политическим процессам не навредит. Он предложил открыть широкую дискуссию по этому вопросу и добавил:

«Решение вопроса переноса выборов, конечно, в руках власти, но следует помнить, что в стране тяжелая ситуация. И политика, и выборы – все это у нас для людей. И если мы не спасем их жизни, не предпримем комплексные шаги в этих условиях, мы никак не продвинемся вперед».

В других оппозиционных партиях тоже не против обсудить и даже выслушать специалистов по этому вопросу в парламенте, но при этом там не забывают всю ответственность тоже возлагать на правящую силу. В то же время идея омбудсмена приглянулась не всем, в том числе и лидеру «Гирчи», депутату Яго Хвичия:

«Народный защитник, к сожалению, отличается завидной несерьезностью. Продолжение этого – ее призыв о переносе выборов из-за эпидемии. Разные заболевания и пандемии будут всегда. Это не должно ни сейчас, и ни в будущем служить помехой демократическим процессам».

Еще больше досталось Нино Ломджария от представителей «Грузинской мечты». Там ее предложение назвали спасательным кругом для оппозиции, которая, по расчетам правящей силы, обречена на провал на предстоящих выборах.

А вице-спикер Гия Вольский, пообещав, что во время предвыборной кампании и в день голосования будут предприняты все меры предосторожности, заключил:

«Желание приостановить политический процесс есть только у тех политических субъектов, у которых нет перспектив, и у которых не получилось осуществить план по дестабилизации и развитию революционных процессов. А Народный защитник, как и другие якобы независимые активисты, стали внешними спикерами тех интересов, которые есть у бесперспективного на выборах «Нацдвижения».

Вопрос о переносе даты выборов закрыл и новый глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Он не видит никаких предпосылок для их отсрочки, напомнив, что на прошлогодних парламентских выборах у избирательной администрации накопился огромный опыт их проведения во время пандемии. Тем более, отметил Каландаришвили, тогда и вакцины не было. Предполагается, что членам избирательных комиссий на всех уровнях, а их более 60 тысяч, настоятельно будут рекомендовать вакцинироваться. Обещают и другие четкие предписания против коронавируса в день голосования.

В правозащитных НПО, которые наблюдают за ходом выборов, не разделяют оптимизма главы ЦИК. Там считают, что если и накопился опыт, то негативный: из-за пандемии на парламентских выборах на многих участках – в местах заключения, военных частях – наблюдатели не могли следить за ходом голосования, а работа избиркомов не была прозрачной. И, судя по сегодняшнему заявлению НПО «Справедливые выборы», избирательная администрация и при новом руководстве не открыта для конструктивного обсуждения недостатков, выявленных наблюдателями профильных НПО.

Что же касается вопроса о переносе выборов, то, по мнению главы Ассоциации молодых юристов Ники Симонишвили, здесь важно беспристрастное мнение специалистов.

А самый главный эпидемиолог, глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сегодня больше всего обеспокоен тем, что население пренебрегает главным предписанием, самым действенным в условиях пандемии:

«Ношение медицинских масок опустилось на 50%. Самое сильная защита – это маска. Давайте все будем носить маски и пойдем делать прививку».

А потом и на избирательные участки, с ироний завершили в соцсетях недосказанные Амираном Гамкрелидзе слова, намекая на позицию властей.