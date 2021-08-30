Абхазский праздник Нанхуа: споры вокруг обрядов

Сегодня, в понедельник, в Абхазии нерабочий день, завершающий пятидневку выходных в республике. Кабмин объявил его таковым в связи с тем, что День Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 28 августа и ставший в Абхазии выходным с 2014 года, пришелся нынче на субботу. Ну, а в Абхазии этот праздник наложился на Нанхуа – основанный на традиционных абхазских, еще дохристианских, верованиях день поминания ушедших из жизни, когда в домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи.

Аналогичным образом день 14 января, который во многих странах, где доминирующей религией является православие, отмечают как Старый Новый год, совместился с праздником Ажиырныхуа – Днем обновления мира в абхазской традиции.

Нанхуа – очень почитаемый у абхазов день. Вот с какой теплотой написала о нем нынче в Facebook прозаик и блогер Эля Джикирба:

«Нанхэа (анан – матерь всего сущего) для меня не было и уже не будет православным праздником, который обретшая вновь православную ориентацию Абхазия справляет 28 августа. Для меня Нанхэа – это тлеющий уголь под праздничным столом, чача и вино, налитые специально для ушедших предков, праздничная еда для них, горящая свеча на столе. Открытые двери и окна: духи предков не должны испытывать препятствий. Папа произносит молитву после догорания свечи и приглашает семью к трапезе. Нет ничего прекрасней для меня».

Интернет-комментаторы дружно откликнулись:

«В нашей семье тоже так, только тлеющий уголь не делают… Стол накрывают для ушедших, все домочадцы сидят во дворе в тишине»;

«Первый инжир и виноград, кукуруза молодая, жареные на вертеле цыплята… Говорили, что этот день духи наших предков посещают свои дома»;

«После того, как умер папа, а это уже шестой год пошел, в этот день мы перестали ездить в деревню, потому как накрываю поминальный стол и жду папу дома... А раньше с папой всегда в деревню ездила в родовой дом».

Но удивительно – соцсети так приучили некоторых к спорам, порой на грани нервного срыва, что и такая безобидная тема вызвала нынче в них полемику. Нет, дело не в том, что в русской транскрипции название этого праздника можно передать и как «Нанхуа», и как «Нанхэа». По этому поводу никто не спорил. Но вот в одном из местных интернет-изданий было сказано: «По словам научного сотрудника центра нартоведения и полевой фольклористики АГУ Эсмы Тодуа, молодые люди собирались в компании и отправлялись в лес, где разжигали большой костер. Сами они прятались за деревьями и ждали, пока кто-то подойдет к нему, чтобы погреться. Тот, кто «попался», и считался злым духом. Так вот и узнавали, кто приносит беды в дома. Чтобы изгнать духов, не запустить их в дом и не допустить беды, жители восточной Абхазии в ночь перед праздником разводят огонь перед домом и прыгают через него. Этот ритуал называют «барбанджиа» Перевести это слово невозможно. Тодуа предположила, что название произошло из-за ассоциации со звуками горящих веток».

И что же? Среди многочисленных авторов интернет-комментариев нашлось двое-трое, которые возмутились (хотя примерно то же это издание пишет каждый год):

«Статья отвратительная! Абхазия официально в VI веке стала православным государством, в третьем веке у нас был Епископ Пицундский! Этот праздник никакого отношения не имеет к языческим обрядам, которые вы описываете! Вы задели чувства православных христиан Абхазии!»;

«Себя не уважаете – это ваша проблема, но почему читатель должен читать чушь всякую? Не надо писать то, что не характерно для абхазских православных. Призывать жечь костры в лесах – преступно. Похоже, что вы это делаете сознательно».

В ответ язвительно откликнулись:

«Если вы не в курсе, это не значит, что таких обычаев и ритуалов нет»;

«А кто ПРИЗЫВАЕТ жечь костры? Речь идет о древности… Понимаю, что вы принадлежите к весьма распространенной категории людей, которая считает: "РАЗ ЭТОГО Я НЕ ЗНАЮ, ЗНАЧИТ, ЭТОГО И НЕТ". Но, пожалуйста, поменьше агрессии!».

И хотя от нескольких сухумцев услышал сегодня, что не только о древности идет речь, но даже сами они в детстве прыгали в этот день через костры, решил все же обратиться к авторитетнейшему абхазскому этнологу, доктору исторических наук, профессору АГУ, сотруднику АбИГИ Валерию Бигуаа. Валерий Левардович, который многие годы изучал абхазские обычаи и обряды, является автором многих книг, внес ясность:

«В канун этого праздника семья собирается подальше от дома и устраивает легкий костер. Через этот костер каждый перепрыгивает по три раза, произнося такие слова: «Я черта сжег, черта сжег, черта сжег!»

В целом же об этом празднике, или, можно сказать, соединении в Абхазии двух праздников, Валерий Бигуаа рассказал:

«В день, когда христианский мир отмечает Успение Пресвятой Богородицы, абхазы отмечают еще и Нанхуа. Этот праздник посвящен великой матери Земли, и она называется «Нан ду», то есть большая мать». Она является покровительницей всей Земли, всего, что произрастает на земле, кто живет на ней, покровительницей всего и вся».

В этот день, продолжил Валерий Левардович, по традиции глава семьи должен встать с утра пораньше, причем обязательно встать с постели с правой ноги, и обратиться ко Всевышнему с молитвой о благословении. Женщина же начинает свой день с приготовления национальной еды, которая будет подана к столу. Нужно, чтобы на столе был новый урожай, все, что созрело у хозяина за лето. На стол кладут вареную кукурузу, инжир, дыню, мед. На накрытом столе стоит зажженная свеча, и, пока она горит, считается, что в доме присутствуют души умерших родственников, вошедшие через распахнутые двери. Считалось, продолжил Бигуаа, что «души умерших пугливые, поэтому никто там, в доме, даже не разговаривает, а если разговаривает, то очень тихо. Старшая женщина ухаживает за этим столом: отламывает куски еды и якобы угощает всех, кого уже нет. Когда свеча догорает, она тихонько качает стол, что означает: они закончили есть и стол свободен. После этого через несколько минут семья садится за стол и, как обычно, проводит трапезу».

Хозяин поднимает бокал молодого вина и просит у Бога, чтобы весь следующий урожай был использован только по хорошему поводу. Но ведь молодое вино появляется позже, после сбора винограда осенью! Бигуаа на это возразил:

«Есть ранние сорта винограда, особенного белого. Все зависит от погоды, если погода хорошая и виноград успел созреть, то и вино к этому дню подоспеет. Но не всегда это получается».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия