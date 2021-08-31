Грузия решила отказаться от части кредита ЕС – премьер

В Грузии до 13 сентября продлено ограничение на работу общественного транспорта. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

Ранее планировалось, что работа общественного транспорта возобновится 4 сентября.

Сегодня же стало известно, что учебный процесс в школах Грузии начнется с 15 сентября, но до 4 октября будет осуществляться в дистанционном режиме.

В дистанционном режиме будут учиться также студенты вузов и профессиональных училищ, пишет агентство «Новости-Грузия».

До 4 октября не откроются детские сады – это касается как государственных, так и частных детских садов.

После 4 октября учебный процесс в очном формате – в классах и аудиториях – возобновится в тех городах и селах, где показатель инфицирования коронавирусом будет ниже 4%. Об этом сообщил министр образования и науки Михаил Чхенкели.