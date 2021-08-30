Вашадзе + Вашадзе = «Третья сила»

В тбилисской гостинице «Билтмор» прошла презентация политической платформы с амбициозным названием «Третья сила». Этот проект под эгидой «Стратегии Агмашенебели» ставит целью предстать в октябре на муниципальных выборах перед избирателем в качестве альтернативной, третьей силы, которая должна покончить с многолетним политическим противостоянием в стране между правящей «Грузинской мечтой» и бывшей партией власти – «Нацдвижением».

«"Третья сила" – больше, чем политическая платформа, это – идея», – с упоением убеждал журналистов в течение всего сегодняшнего дня лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Идея, вокруг которой, как представляется политику, объединятся множество партий и беспартийных лиц. И все ради одной цели – предоставить грузинскому избирателю на предстоящих муниципальных выборах в октябре, а потом и на последующих, возможность выбирать не только между правящей «Грузинской мечтой» и бывшей партией власти «Нацдвижением». Обещая в девять вечера раскрыть больше подробностей в тбилисской гостинице «Билтмор», Георгий Вашадзе лишь подтвердил, что к платформе присоединяются бывший председатель «Нацдвижения» Григол Вашадзе, покинувший ЕНД в декабре прошлого года, Республиканская партия, а также «Свободные демократы».

Но главное, по мнению Георгия Вашадзе, не это, а выход, по его словам, из «заколдованного круга двухполюсной политики»:

«Важно, чтобы был создан новый центр притяжения. Мы предлагаем обществу объединиться вокруг идеи развития страны, чтобы мы не ходили по этому заколдованному кругу, который никак не можем разорвать. Нужно делать дело, очень тяжелая ситуация в стране сложилась с точки зрения экономики, распространения коронавируса. А на этом фоне в нашей политике почти не видны людские проблемы, акценты делаются на персоналиях, и не говорится о том, что беспокоит народ».

И хотя политическое объединение называется «Третья сила», в «Стратегии Агмашенебели» заблаговременно позаботились о том, чтобы данная платформа в избирательных бюллетенях на октябрьских муниципальных выборах значилась под первым номером.

Георгий Вашадзе на прошлых муниципальных выборах претендовал на должность мэра, а на прошлогодних парламентских – на пост премьер-министра, и все его стремления быть везде первым завершились только четырьмя депутатами в законодательном органе. Его парламентская фракция «группа реформ Шарля Мишеля» распалась после того, как месяц назад «Грузинская мечта» покинула соглашение. Оставаться в парламенте, а значит и во фракции, больше не видел смысла лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. К слову, на предстоящих выборах в Тбилиси он выступает в альянсе с «Нацдвижением» и партией Элене Хоштария «Дроа».

В лице альянса «Вашадзе и Вашадзе» в «Нацдвижении» конкурентов не видят. Там давно считают: Грузии третья сила не нужна, и если объединяться – то только вокруг бывшей партии власти.

И в других оппозиционных партиях презентацию «Третьей силы» восприняли несерьезно, посетовав на множество подобных пронумерованных сил, ныне покоящихся на политическом кладбище Грузии. А лидер «Гирчи» Яго Хвичия заговорил почти устами русского классика Максима Горького:

«Рождаться с амбицией стать третьей силой – нехорошо, лучше с амбицией первой силы, тогда больше шансов на победу».

Политкорректность проявил лидер «Лело» Бадри Джапаридзе. По его мнению, главное, чтобы у избирателя был широкий выбор, чтобы «Грузинская мечта» не смогла набрать даже 40%, а не то что 43% голосов, в случае которых власть обещала, по соглашению Мишеля, объявить о внеочередных парламентских выборах.

Но в «Грузинской мечте» такие суждения только вызывают улыбку. Партия по-прежнему не собирается возвращаться к соглашению Мишеля, а значит, оппозиции не следует рассчитывать на досрочные выборы, равно как и на победу на муниципальных выборах. Именно поэтому один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Гурам Мачарашвили считает, что от названия партии смысл не меняется, а смысл для Мачарашвили заключается в следующем:

«Третьей силой будешь, первой или второй – это решает грузинское общество. И это мы увидим 2 октября, как увидели на предыдущих парламентских выборах, поэтому не считаю целесообразным преждевременно выбирать себе собственную нумерацию. Что же касается объединения Вашадзе, то, как мы помним, политическое начало Георгия Вашадзе, как и Григола Вашадзе, идет из «Нацдвижения». А сейчас, будут они в «Стратегии Агмашенебели», в «Нацдвижении» или Лейбористской партии, – не думаю, что сумма изменится от перемены мест слагаемых».

В эти дни большинство партий презентуют итоги собственных соцопросов, которые в основном указывают на преимущество той партии, которая его проводила. Что же касается международных Институтов NDI и IRI, по последним результатам соцопросов после «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» третье место в политических партийных рейтингах занимает партия бывшего премьер-министра, а теперь лидера «За Грузию» Георгия Гахария.

По этим же данным, за представляемую сегодня с размахом «Третью силу» готовы проголосовать от 2-х до 3% избирателей.