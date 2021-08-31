Коронавирус в Абхазии: 136 новых случая, 6 человек скончались

На северо-востоке Афганистана в Панджерском ущелье - единственном регионе страны, который не перешел под контроль движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) - во вторник возобновились боевые столкновения между талибами и их противниками под руководством Ахмада Масуда. Агентства со ссылкой на местные источники информации сообщают о по меньшей мере семи погибших.

Сообщения о боях поступают на следующий день после того, как Афганистан - после почти 20 лет пребывания в стране - полностью покинули американские военные.

Пока не ясно, начали ли талибы решительное наступление на Панджшер, или же речь идет о локальных столкновениях. Масуд - сын известного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, убитого в 2001 году - ранее заявлял, что готов к переговорам с «Талибаном» о создании в Афганистане коалиционного правительства, которое включало бы в себя представителей основных этнических групп и политических фракций. Но если талибы узурпируют власть, он, по словам Масуда, готов сражаться с ними. Пока неясно, какими именно силами располагают отряды сопротивления в Панджшере.

Завершение вывода американских войск из Кабула бойцы «Талибана» приветствовали массовой стрельбой в воздух.

31 августа - на следующий день после вылета последнего американского самолета из аэропорта Кабула - представители талибов устроили импровизированную фотосессию и пресс-конференцию на территории аэропорта. Они заявили, что Афганистан «получил полную независимость», и провозгласили свою победу в войне, заявив, что она «станет уроком другим захватчикам». Представители талибов также заявили, что стремятся к хорошим отношениям со всеми странами, включая США.

Представители «Талибана» заявляют, что возобновят работу аэропорта и будут выпускать из страны тех, у кого есть соответствующие документы. Когда это может произойти - неясно. По ряду сообщений, талибы ведут переговоры с Турцией и Катаром с тем, чтобы они взяли на себя техническое управление аэропортом.

Талибы до сих пор не сформировали свое правительство, и их власть формально не признана ни одной страной мира.

Наблюдатели отмечают, что лидеры «Талибана» пытаются убедить мировое сообщество в своей умеренности и отказе от радикализма, который был характерен для администрации талибов в 1996-2001 годах. При этом из разных провинций Афганистана поступают сообщения о расправах талибов над их противниками.

Талибы заняли Кабул 15 августа - за 2 с небольшим недели до оговоренного срока вывода из Афганистана войск США. Американцы и их союзники организовали масштабную эвакуацию из Афганистана западных дипмиссий и гражданских лиц, в том числе афганцев, опасавшихся репрессий со стороны «Талибана». Всего было вывезено более 120 тысяч человек. Действия администрации Джо Байдена, однако, подвергают критике - как республиканцы и часть демократов, так и пресса - указывая на предполагаемые ошибки в проведении эвакуации и то, что из Афганистана, по всей видимости, были вывезены не все, кто хотел этого и имел на это право.

Ожидается, что президент Джо Байден во вторник обратится к нации и расскажет о последней фазе эвакуации и последующих шагах США.