Получится ли возродить в Абхазии корпус футбольных арбитров?

У футбола, который многие называют королем спортивных игр и даже вообще спорта, в Абхазии немало почитателей и славных страниц истории. Достаточно вспомнить, что именно здесь делали свои первые шаги на футбольном поле игравшие в разные времена за сборную СССР Виталий Дараселия и ныне живущие Никита Симонян, Ахрик Цвейба, Георгий Сичинава… А в нашем веке, конечно, вспоминается, победа сборной Абхазии на домашнем чемпионате мира среди команд, вошедших в ConiFA, в 2016 году. Но в последние годы футбол в Абхазии переживает нелегкие времена.

Из-за проблем с финансированием количество команд, имевших возможность принимать участие в чемпионате республике, сократилось до числа, когда о чемпионате уже не было смысла говорить. Для проведения матчей уже многие годы приходится приглашать арбитров из России. А тут, как и повсеместно, добавилась проблема коронавирусной пандемии…

Но проводившие сегодня пресс-конференцию в Сухуме избранный в этом году президентом Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба и арбитр ConiFA Дмитрий Жуков были полны оптимизма и надежд на будущее.

Сегодня, после трех месяцев перерыва продолжился чемпионат Абхазии, в котором участвует восемь команд. Накануне состоялась встреча руководства ФФА и главного санитарного врача республики Людмилы Скорик и были обговорены антиковидные меры. Сказав это, Таращ Хагба продолжил:

«Хотим сообщить радостную новость для тех, кто не сможет прийти на стадион, чтобы болеть за свою любимую команду: они теперь будут иметь возможность наблюдать за матчами онлайн. Прямые трансляции можно будет смотреть на каналах – «Система-спорт», Абхазское телевидение и в социальных сетях. Это новшество для абхазского футбола очень большой шаг вперед. Пользуясь случаем, хочется сказать большое спасибо Джано Цурцумия и всей его большой команде за реализацию этого проекта. Мы считаем, что он даст импульс развитию этого вида спорта в Абхазии. Все матчи под эгидой Федерации футбола будут транслироваться и комментироваться. Они также оборудовали студию, откуда будет вестись футбольная передача. В конце каждой игровой недели будут проводиться обзоры матчей, определяться лучшие голы недели, лучшие футболисты. Джано пригласил все команды, сфотографировал всех игроков, и теперь они будут представляться на экране в начале матча: номер, фамилия, имя…

– И там же будет написано, вакцинировался он или нет».

Последнюю шутливую реплику вставил пресс-атташе Федерации Алхас Манаргия, который вел пресс-конференцию.

В последние годы из-за отсутствия местных арбитров Федерация футбола Абхазии привлекала для проведения матчей судей из России и ДНР. Но это накладно: надо, помимо прочего, оплачивать проезд, проживание… Чтобы изменить наконец ситуацию, решено открыть Центр подготовки арбитров, рассказал Таращ Хагба.

Руководить центром будет арбитр из Донецка Дмитрий Жуков, судивший ранее матчи, которые проходили под эгидой ConIFA, и игры чемпионата Абхазии.

В Центр подготовки арбитров будут принимать вне зависимости от возраста, начиная с 14 лет. Оплата у судей неплохая. Набор уже объявлен, несколько человек звонили, интересовались. «Мы предоставим им бесплатное обучение, судейскую форму. С помощью Дмитрия Жукова они будут проходить теорию. И в это же время практиковаться – обслуживая игры наших детско-юношеских команд», – сказал Хагба.

Дмитрий Жуков рассказал, что педагогический курс рассчитан на три месяца – это теория, методические рекомендации. И добавил:

«Важное требование к футбольном арбитру – физическое здоровье, потому что нужно будет сдать тесты по физподготовке. Если взять статистику, арбитр бегает больше, чем игрок, если игрок в среднем за матч пробегает 10 километров, то арбитр около 11-12 километров. Ведь ему всегда нужно находиться недалеко от мяча, чтобы его решениям можно было доверять».

Один их журналистов напомнил печальную историю того, как в Абхазии постепенно исчез свой контингент футбольных судей: это был период, когда на них стал оказываться жесточайший прессинг со стороны недовольных их решениями игроков и болельщиков и после ряда послематчевых нападений на них они стали категорически отказываться от судейства матчей. Вот тогда-то и пришлось начать прибегать к услугам судей-«легионеров». Но как избежать повторения того негативного опыта? Таращ Хагба сказал:

«Вы правильно отметили, что еще лет десять назад в Абхазии были свои арбитры. Но они в основном были без специальной подготовки, как правило, бывшие футболисты, понимающие футбол, но не отвечающие всем необходимым критериям. Их, конечно, у нас уже нет, это старшее поколение, они занимаются теперь другими делами. Что касается тех «наездов», о которых вы говорите, то, мне кажется, это у нас уже изжито. КТК строго пресекает любые хулиганские проявления».

Нынче в начале лета во французской Ницце с участием сборной Абхазии должен был пройти чемпионат Европы под эгидой ConiFA, но из-за новой волны пандемии его то ли отменили, то ли отложили. Хагба сказал:

«В этом году мы, конечно же, должны были уехать в Ниццу, на Лазурный берег Франции, но так как из-за ковидных ограничений чемпионат отменили… Будем следить за информацией и надеемся, что в будущем году поедем».

Дмитрий Жуков добавил:

«Моя судейская бригада тоже была приглашена в Ниццу. И по информации, которой обладаю я, чемпионат перенесен на будущий год, и он должен пройти там же, в Ницце».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия