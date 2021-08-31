Это лето в Абхазии выдалось весьма богатым на стихийные бедствия. Своим опытом и надеждами на исправление ситуации с наводнениями с нами поделились местные жители.

– Вы пострадали во время последнего наводнения?

Тамара: Первый этаж, четыре сантиметра до потолка не хватало (вода поднялась), все наше имущество утонуло, можно сказать.

– Как часто вы страдаете от подобных наводнений?

Тамара: Такого масштаба – уже второй раз за несколько лет. Когда мы ходили к Раулю Хаджимба (экс-президента РА), почистили несколько раз у нас речку, и больше никто это не делает. Когда недавно было небольшое наводнение, это было две недели назад, наши соседи пошли, обращались к премьер-министру. Он сказал: «У нас денег нет». Почистить или элементарно не дать застраивать речки – это же в их силах? Это то, что они могут сделать, но не хотят. У нас тут вода зашла к людям, к кому никогда речка не заходила. А застройки идут.

– Вы где проживаете?

Тамара: Улица Агрба, район Чанба. Где мы живем, дамба уже накренилась. Она скоро упадет, просто снесет дома. Мэр приходил к нам, все это смотрел. Но я не знаю, когда они начнут что-то делать. Еще одно наводнение, и этих домов не останется.

– Вы пострадали во время последнего наводнения?

Кама: Да, где-то месяц назад тоже было наводнение, но тогда вода высоко не поднялась. И вообще, наверное, за последние тридцать лет до нашего дома вода никогда не доходила.

– В каком районе Сухума вы проживаете?

Кама: На улице Чанба.

– Верите ли вы в то, что власти справятся с этой проблемой в будущем, будут ли они проводить берегоукрепительные работы?

Кама: Были периоды, когда власти вычищали речку. И тогда какое-то время река не беспокоила жителей. Я верю, что какие-то меры будут приняты. Может быть, речку почистят еще раз. Вообще, сложно понять, почему происходят наводнения: речки загрязняются, изменения климата или потому, что устья рек сужают. Когда строили кинотеатр «Апсны», говорят, что поменяли русло реки. И сейчас там строятся какие-то здания.

Нугзар Агрба: Я даже три раза пострадал, еще когда шли сильные дожди. Река тогда была такая бурная, она сносила все на своем пути. Если в прошлые годы благодаря тому, что наши односельчане помогали себе, выстраивали дамбы, то в этом году мы пропустили. И еще такой сильный ливень. У меня унесло с участка 25/60 м вместе с кукурузным полем, огородом и т.д. Все это можно будет остановить, если государство будет уделять больше внимание нашим горным рекам.

– Где вы проживаете?

Нугзар Агрба: Я живу в Багмаран. Районное управление нам помогло, прислали трактор, трактор работал целую неделю, русло опять поменяют. Но я думаю, что это будет недостаточно, потому что еще пару таких наводнений, и очень много земли унесет.

– Вы верите в то, что власти в будущем как-то попытаются изменить ситуацию?

Нугзар Агрба: Я хочу в это верить, потому что, если у нас есть берегоукрепление, оно должно работать, не только Кодор вычищать, но и надо реки Мачарка, Келасур, Беслетка.

Алла Сократовна Джинджолия: Последнее наводнение как-то прошло стороной, но на нашей улице в некоторые дома зашла вода. После того, как почистили русло реки, где море, расширили русло, и нас стало меньше топить. Но когда чистили русло реки, повредили цинкары по руслу реки. Теперь землю подмывает, и мой забор разрушается от этого. Я несколько раз обращалась в Мостострой еще при Казанба, он сказал, что денег нет и не ждите. Мы сидим и не знаем, что делать, к кому обращаться.

– Где вы проживаете?

Алла Сократовна Джинджолия: Улица Адыгейская, второй тупик, дом №5.

Эмма: Да, мы пострадали, затопило. Вся Турбаза пострадала, все дома, магазины, аптеки. У нас то же самое, как и у всех. Зашла вода, все, что внизу было, лежало, все испортилось. У нас автозапчасти, электрические аккумуляторы залило. Мы до сих пор убираем, никак не можем в себя прийти. Это магазин на Турбазе. Бывали ливни, вода поднималась, но вот так, чтобы полностью весь район затопило, такого не было, это в первый раз.

– Верите ли вы в то, что власти справятся с этой проблемой в будущем?

Эмма: Мы все очень надеемся, конечно, что что-то должны сделать. Ходят разговоры, что должны укрепить и поднять дамбу на Беслетке.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия