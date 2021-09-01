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«Известия»: российская военная база в Абхазии пройдет перевооружение
Арсенал российской 7-й военной базы в Гудауте (самопровозглашенная республика Абхазия) будет серьезно обновлен, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В частности, она получит на вооружение модернизированные БМП-3 с дополнительной защитой, а также беспилотники. Мотострелковые подразделения базы получат новейшие автоматы Ак-12.
Обновленная техника и вооружение начнут поступать уже в следующем году, сообщили источники.
Сейчас главным транспортом для мотострелков 7-й военной базы являются колесные бронетранспортеры БТР-82А. Эксперты отмечают, что по сравнению с ними гусеничные БМП-3 гораздо сильнее защищены и вооружены. Помимо 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемета они оснащены 100-миллиметровым орудием низкой баллистики. Оно же служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет.
АК-12, известный также под индексом 6П70, относится к пятому поколению автоматов концерна Калашникова. Его создали для замены предыдущей массовой модели – АК-74, состоящей на вооружении уже более 40 лет.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
- Подписанное в 2010 году соглашение России и Абхазии предусматривает размещение военной базы на 49 лет. Договор будет автоматически продлеваться на 15-летние периоды при отсутствии возражений сторон.
Другие новости дня
Путин: нельзя позволять «болтунам» говорить о возможной сдаче Ленинграда
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками 1 сентября во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке предложил обсудить историю. При этом президент признался, что не считает себя экспертом в этой области, поэтому это будет не урок, а беседа.
В разговоре со школьниками президент России в очередной раз затронул тему Второй мировой войны и победы советского народа. В прошлом году Путин также посвятил этой теме открытый урок 1 сентября. Это день начала Второй мировой войны. Однако президент России не упомянул об этой дате, говоря лишь о Великой Отечественной войне, то есть о начавшемся в 1941 году советско-германском конфликте.
Сегодня Путин вновь заявил, что без победы СССР мир был бы совершенно другим, и "судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", и призвал не позволять "болтунам" говорить, что можно было сдать Ленинград немцам, чтобы было меньше жертв.
Продолжая беседу об истории, Путин отметил, что "российская государственность на протяжении прошлого века дважды рассыпалась". Если бы не эти два события — революция 1917 года и распад СССР, в России могли бы проживать до полумиллиарда человек, сообщил президент.
Поговорил Путин со школьниками и об интернете. По словам российского президента, сейчас появилось много разных источников информации, в том числе "интернеты" и "рунеты", но не всей информации, там опубликованной, можно доверять, ведь это не мнение "настоящих истинных специалистов", а часто "людей, которые выдают себя за таковых".
Один из школьников попросил Путина подписаться на его ютуб-канал. Президент несколько раз переспросил, что тот имеет в виду, предположив, что школьник просит его что-то подписать. Как пишет Сибирь.Реалии, сейчас у видеоблога 10-летнего Егора уже в 2 раза больше подписчиков, чем до разговора с Путиным.
- В январе 2014 года накануне 70-летия со дня снятия блокады телеканал "Дождь" (в августе 2021 года внесён в список СМИ-иностранных агентов) провел опрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти жизни горожан. Многие политики и общественные деятели сочли формулировку опроса "оскорбительной". Телеканал был отключен от большинства спутников и кабельных операторов и оказался на грани закрытия. Ряд комментаторов предполагал, что причиной этого стало то, что об опросе узнал лично Путин.
- 1 июля президент России подписал закон, который запрещает публично во время выступления, в фильмах, в СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии, установленными приговором Нюрнбергского трибунала.
- Хотя Путин и говорит, что не специалист по истории, за последние годы он написал сразу несколько статей на исторические темы - в том числе о Второй мировой войне и об отношениях русского и украинского народов. В этих статьях президент опирается на советский историографический канон, а также на представления времён Российской империи (в частности, о "триединстве" русского народа).
- Сам Путин заявлял, что не пользуется соцсетями, и у него нет там аккаунтов.
- Рунетом принято называть российский сегмент интернета.
Лавров: Россия готова восстановить отношения с Грузией
Если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, Москва готова к восстановлению отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – сказал он в ходе выступления в МГИМО.
«У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», – добавил он.
В августе замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси – «в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона».
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Армении ухудшается – Минздрав
В Армении ухудшается эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Геворг Симонян.
«Уважаемые соотечественники! Ситуация в Республике Армения из-за пандемии COVID-19 ухудшается. В Ереване и областях Армении 14 медицинских центров были полностью или частично перепрофилированы в центры лечения коронавируса. Из 1798 койко-мест 1563 уже заняты (87%). Около 700 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 125 - в крайне тяжелом, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – написал он в среду на своей странице в Facebook.
По словам замминистра, бригады скорой помощи работают с большой нагрузкой, обрабатывая 2-3 тыс. вызовов в день, пишет «Интерфакс».
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 615, в общем составив 242 750. За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Два пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Азербайджан ввел ковид-паспорта для посещения ресторанов и торговых центров
Граждане Азербайджана старше 18 лет со среды смогут воспользоваться услугами ресторанов, кафе, отелей и крупных торговых центров только имея ковид-паспорта. Такое требование было введено постановлением кабинета министров страны, принятым в конце июля с целью предотвращения распространения вируса и ускорения процесса вакцинации в республике.
Согласно новым правилам, любой житель страны, привившийся двумя дозами вакцины от коронавирусной инфекции, либо переболевший в течение последних шести месяцев, может получить соответствующий сертификат – о вакцинации или об иммунитете (ковид-паспорт) – на государственном портале электронных услуг. Документ можно распечатать, или скачать специальный QR-код на мобильный телефон.
Как пишет ТАСС, наличие ковид-паспортов на входе в объекты общественного питания, торговые центры, при заселении в отели будет проверяться сотрудниками этих заведений. Вместе с тем, как отметили в оперштабе при кабинете министров, будут организовываться также неожиданные проверки нарядами полицейских в штатском. В случае выявления нарушения, в отношении владельца объекта будет применено административное взыскание в виде штрафов.
С 1 сентября ковид-паспорта будут необходимы и при посещении свадеб, если на них присутствует менее 50 человек. Ранее такой документ требовался для свадебных торжеств с участием свыше 50 гостей. При этом, согласно решению властей, число участников свадеб не должно превышать 150 человек.
- В Азербайджане вновь наблюдается рост случаев инфицирования коронавирусом. Ежедневно выявляется более 3 тысяч новых случаев. Всего за время пандемии в Азербайджане был подтвержден 424 891 случай заражения, 366 126 человек выздоровели, 5 636 заболевших умерли.
- По данным на 31 августа, всего в Азербайджане сделано более 6,8 млн прививок от коронавируса. При этом почти 2,7 млн человек из 10-миллионного населения получили обе дозы вакцины.
- Согласно постановлению правительства, начиная с 1 сентября по меньшей мере 80 процентов всех сотрудников госорганов, медицинских, фармацевтических и научных учреждений, учебных заведений, также работников коммунальных органов, сферы транспорта и коммуникаций, социальной сферы, предприятий торговли и общественного питания, туристических объектов должны получить первую дозу, а к 1 октября - вторую дозу вакцины от коронавируса, либо должны иметь сертификаты иммунитета от COVID-19.
В Абхазию доставлена очередная партия гуманитарной помощи от ЕС и ПРООН
В связи с кризисной ситуацией, сложившейся из-за COVID-19, Европейский Союз осуществил поставку необходимого груза для медицинских учреждений самопровозглашенной республики Абхазия, сообщили «Апсныпресс» в сухумском офисе ПРООН.
В сообщении говорится, что в ответ на недавний тревожный всплеск случаев инфицирования COVID-19, через Совместный Координационный Механизм ЕС и ПРООН был поставлен гуманитарный груз, включающий защитное снаряжение, пульсоксиметры, цифровые термометры, а также санитарно-гигиенические предметы для поддержки медицинских учреждений.
Поставка организована на основании запросов Гудаутской центральной больницы, Амбулаторного центра COVID-19, Гальской центральной районной больницы и Сухумской городской инфекционной больницы.
В поставляемый груз также входят 200 медицинских костюмов биозащиты, 1600 одноразовых медицинских халатов, 18 000 бахил, 7000 медицинских шапочек, 100 цифровых термометров, 60 пульсоксиметров, 550 литров дезинфицирующего средства для рук, 300 литров дезинфицирующих средств и 50 литров жидкого мыла.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 199 человек. Зарегистрировано 380 летальных случаев. Выздоровели 21165 человек.
Глава МИД ФРГ высказался за переговоры с «Талибаном»
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что западным странам стоит вести переговоры с талибами, чтобы не допустить роста терроризма в Афганистане (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Министр заявил об этом 31 августа во время визита в Катар.
Маас отметил, что необходимо воспрепятствовать возникновению нестабильности в Афганистане, которая "способствовала бы подъему терроризма" и серьезно повлияла бы на соседние государства. Министр также допустил открытие посольства Германии в Афганистане при власти талибов – по оценкам Мааса, в Афганистане остаются еще около 300 граждан Германии.
При переговорах с талибами речь идет не о "формальных вопросах признания", а о решении практических проблем: например, вопроса о дальнейшей работе аэропорта в Кабуле. При этом страны Запада настаивают на выполнении определенных условий: в Афганистане должны соблюдаться права человека, у людей должна быть возможность покидать страну, а также в Афганистане не должны укрывать террористические группировки.
31 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не спешат признавать правительство "Талибана", а возможное введение санкций зависит от поведения талибов. Псаки подчеркнула, что у Вашингтона "есть огромные рычаги влияния на Талибан, включая доступ к мировому рынку".
На данный момент США, Турция и Катар ведут работу над возобновлением гражданских рейсов из аэропорта Кабула.
- 30 августа американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет. Операция в этой стране была начата вскоре после терактов 11 сентября, организатором которых выступил лидер террористического движения "Аль-Каида" (запрещено в России) Усама бин Ладен, живший тогда в Афганистане. Помимо "Аль-Каиды", противниками США в этой войне долгое время были и талибы.
В «Рубине» сообщили, что Хвича Кварацхелия пока остается в клубе
Российский футбольный клуб «Рубин» не получал предложений о трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия от клуба Английской премьер-лиги «Тоттенхэм». Об этом генеральный директор казанской команды Рустем Сайманов рассказал порталу «РБК Спорт».
«Хвича едет в сборную и пока остается в «Рубине». Предложения от «Тоттенхэма» не поступило», – сказал Сайманов.
20 августа стало известно, что «Рубин» временно исключил из заявки Хвичу Кварацхелия. В клубе объяснили это решение тем, что футболист получил травму.
Сообщалось, что к игроку проявляет интерес ряд европейских клубов, в частности английский «Тоттенхэм». Отец футболиста также говорил о намерении сына попробовать свои силы в Европе.
Полузащитник присоединился к «Рубину» летом 2019 года, до этого он на правах аренды выступал за «Локомотив». До переезда в Россию Кварацхелия играл за «Рустави» и «Динамо» (Тбилиси). В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Кварацхелия провел 23 матча в составе «Рубина», в которых ему удалось забить четыре гола и отдать четыре результативные передачи.
Премьер Грузии о реформах: «Рим не сразу строился»
«Рим не сразу строился», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря о реформах, о необходимости которых вновь активно заговорили на Западе.
«Это процесс, вчера мы слышали заявление ЕС, это нормальный процесс. Есть несколько расходящихся позиций. Мы считаем, что мы провели фундаментальные реформы в судебной системе, этот процесс еще не завершен, этот процесс продолжается. Как говорится, Рим не сразу строился, на все нужно время», – сказал Гарибашвили.
При этом он напомнил, что власти решили воздержаться от получения второй части макрофинансовой помощи ЕС, поскольку правительство приступило к сокращению внешнего долга страны, пишет СОВА.
Гарибашвили также заявил, что «судебная система Грузии намного опережают судебную систему действующих стран-членов ЕС».
- Неожиданное решение грузинского правительства отказаться от очередного транша макрофинансовой помощи ЕС накануне вызвало бурю негодования у оппонентов власти. Критикуют грузинские власти и западные политики.
«Европарламентарий мне не начальник, мой начальник - грузинский народ» – Гарибашвили
Европарламентарий мне не начальник, мой начальник – грузинский народ, – так ответил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон. По его словам, депутаты Европарламента не должны делать поверхностных заявлений.
«Если они заинтересованы в выяснении ситуации и сути дела, они должны выяснить это, а не делать поверхностные заявления. Мне все равно, кто что сказал, я говорю нашим людям, что это был кредит, а мы отказались брать дополнительные кредиты», – заявил Гарибашвили.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что правительство Грузии не выполнило условия для получения второго транша микрофинансовой помощи ЕС и поэтому не может отказаться от того, на получение чего оно не имело права. Об этом пишет Общественный вещатель Грузии.
«К сожалению, правительство Грузии не выполнило условия для получения второго транша микрофинансовой помощи ЕС: судебная система и т.д. Вы не можете отказаться от того, на получение чего не имеете права. Мы поддерживаем грузинский народ», – заявила Крамон.
- Неожиданное решение грузинского правительства отказаться от очередного транша макрофинансовой помощи ЕС накануне вызвало бурю негодования у оппонентов власти. Критикуют грузинские власти и западные политики.
В Беслане началась трёхдневная вахта памяти по погибшим в теракте
В день 17-й годовщины теракта в школе №1 в Беслане началась трёхдневная Вахта памяти. У здания школы собрались более тысячи человек. Траурная церемония традиционно началась в 9:00, а в 9:15 раздался школьный звонок – именно в это время во двор школы ворвалась группа террористов.
В течение трёх дней сюда будут приезжать жители Северной Осетии для возложения цветов, а по вечерам будут зажигаться свечи.
3 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский в спортзале полуразрушенной школы проведёт божественную литургию, а в 13:05 пройдет траурная церемония. После этого траурные мероприятия переместятся на мемориальное кладбище "Город ангелов".
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1 100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
- Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев был приговорён к пожизненному заключению.
- Ранее сообщалось, что правительство России впервые включило в бюджет расходы на лечение и реабилитацию в иностранных клиниках жителей Северной Осетии, которые пострадали в тех событиях. Льготы обещают предоставить восьми наиболее нуждающимся бесланцам. В ответ на это в комитете "Матери Беслана" отметили, что в постоянном внимании медиков нуждаются около сотни бывших заложников.
Отдыхающий из Самары ранил в Пицунде хозяина гостиницы и туристку
Житель Самары Александр Савинкин, отдыхавший в пицундском отеле «Сэр Рэмбо», нанес ножевые ранения хозяину гостиницы и туристке из Новосибирска, сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
«Состояние алкогольного опьянения, в котором прибывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резанных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления. Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу», – информирует пресс-служба.
Савинкина по горячим следам сотрудники пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома, на месте происшествия изъят нож.
По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения, передает «Апсадгьыл-инфо».
- В июне текущего года в пицундском ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща» ранили двух российских туристов. По данным следствия, ссору с посетителями ресторана затеял житель Абхазии Дмитрий Пилия, который после этого произвел девять выстрелов из пистолета.
- Пилия предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а также в незаконном хранении наркотического вещества.
COVID-19 в Грузии: 3886 новых случаев, 74 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 74 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7482.
За сутки в стране выявили 3886 новых случаев коронавируса. Накануне провели 52 162 теста: PCR-тестов – 22 033, экспресс–тестов на антиген – 30 129.
Выздоровели еще 4103 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 553 697, выздоровевших – 497 517.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии снизился до 7,45%, за последние 14 дней составляет 9,99%, за неделю – 9,36%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 26 201 человек, всего в Грузии использовано 1 210 746 вакцин, полностью вакцинированы 393 420.
Российская фигуристка Губанова будет выступать за Грузию
Российская фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии. Об этом сообщила грузинская Федерация фигурного катания в Instagram.
«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где мы впервые увидим новые программы Анастасии в этом сезоне!» - говорится в сообщении.
18-летняя Анастасия Губанова – серебряная медалистка челленджера «Золотой конек Загреба» сезона 2018/2019 и финала Гран-при среди юниоров сезона 2016/2017. Ранее спортсменка опубликовала в Instagram фото на льду с сердечками и грузинским флагом, пишут российские СМИ.
Газета «Спорт-Экспресс» отмечает, что физически Губанова скорее всего останется в Санкт-Петербурге и продолжит тренироваться у своего наставника Евгения Рукавицина.
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что переход российской фигуристки Анастасии Губановой в сборную Грузии был одобрен в прошлом году.
«Губанова еще в прошлом году перешла выступать за сборную Грузии, и мы дали согласие на этот переход», – сказал Коган.
Зеленский в США обсудил с министром энергетики «Северный поток – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом США. Его переговоры с президентом Джо Байденом пройдут, как ожидается, 1 сентября. В их преддверии Зеленский встретился в Вашингтоне с рядом представителей американской администрации.
Зеленский, в частности, встретился с министром обороны Ллойдом Остином. После встречи было подписано соглашение между Украиной и США об основах оборонного партнёрства. Ранее агентство AP сообщило о том, что Вашингтон принял решение выделить Украине дополнительно 60 миллионов долларов для укрепления обороноспособности.
На встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм Зеленский призвал Соединённые Штаты и их союзников разработать эффективные меры против "использования Россией природного газа в качестве оружия". Президент Украины призвал начать трёхсторонние консультации с участием США, Украины и Германии по вопросу сохранения транзита российского газа через украинскую территорию после возможного запуска газопровода "Северный поток – 2". Как говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, стороны совпали во мнениях относительно рисков, которые представляет собой этот проект.
Также обсуждалось сотрудничество в сфере ядерной энергетики, а также борьбы с изменениями климата. Украина и США подписали совместное заявление о сотрудничестве по вопросу "зелёной трансформации" энергетики. Также подписан меморандум между украинским "Энергоатомом" и американской корпорацией Westinghouse о совместном сооружении новых энергоблоков украинских АЭС. Всего речь может идти о строительстве 5 энергоблоков, стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов.
Ожидается, что вопрос о "Северном потоке – 2" будет подниматься и во время встречи Зеленского и Байдена. Администрация США неоднократно заявляла, что выступает против реализации этого российско-германского проекта, однако она воздержалась от санкций в отношении компании-оператора газопровода, что вызвало недовольство в Киеве. Среди других возможных тем переговоров лидеров двух стран – аннексия Россией Крыма и продолжающийся конфликт в Донбассе, военно-техническое сотрудничество США и Украины, борьба с коррупцией.
Байден назвал «выдающимся успехом» результаты эвакуации из Кабула
Президент США Джо Байден назвал «выдающимся успехом» результаты операции по эвакуации американцев, граждан других стран и афганцев из Кабула. Он выступил во вторник с обращением к нации в связи с выводом американских военных из Афганистана и завершением эвакуации.
ЕС: Грузия не выполнила условия макрофинансовой помощи
Сегодня и.о. руководителя представительства ЕС Жюльен Крамп, выступая на специальном брифинге, заявил, что ЕС принимает во внимание доводы правительства Грузии касательно отказа от получения макрофинансовой помощи. Однако при этом он подчеркнул, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия макрофинансовой помощи, в частности - повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы, передает «Нетгазети».
«Правительство Грузии проинформировало Европейский союз о своем решении воздержаться от запроса 75 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи.
Эта сумма должна была быть перечислена до 30 сентября 2021 года, если бы Грузия выполнила взаимосогласованные обязательства, которые она взяла на себя в сентябре 2020 года при подписании условий программы макрофинансовой помощи.
Макрофинансовая помощь в размере 150 миллионов евро, половина которой уже переведена, была направлена на то, чтобы помочь грузинскому народу справиться с пандемией коронавируса. Эти средства должны были быть использованы на благо граждан Грузии.
ЕС примет во внимание решение правительства Грузии не запрашивать оставшуюся часть макрофинансовой помощи. Мы уважаем решение властей Грузии, в то же время отмечаем, что Грузия не смогла адекватно выполнить условия макрофинансовой помощи, в частности - повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы.
В частности, следует отметить, что отбор судей Верховного суда проводился без принятия законодательных изменений, которые были необходимы для полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии. В процессе отбора кандидатам не были гарантированы равные условия. Также не были приняты некоторые другие законодательные изменения для повышения прозрачности судебной системы.
Условия справедливой макрофинансовой помощи также были среди обязательств, взятых на себя грузинскими политическими партиями в соглашении, подписанном 19 апреля 2020 года при посредничестве ЕС.
ЕС призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в интересах грузинского народа в области правосудия, а также в отношении будущего отношений между ЕС и Грузией. ЕС продолжит внимательно следить за ситуацией.
Хотя мы по-прежнему привержены поддержке реформ Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в основных реформах», - сказал Жюльен Крамп.
В Панджерском ущелье в Афганистане возобновились бои
На северо-востоке Афганистана в Панджерском ущелье - единственном регионе страны, который не перешел под контроль движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) - во вторник возобновились боевые столкновения между талибами и их противниками под руководством Ахмада Масуда. Агентства со ссылкой на местные источники информации сообщают о по меньшей мере семи погибших.
Сообщения о боях поступают на следующий день после того, как Афганистан - после почти 20 лет пребывания в стране - полностью покинули американские военные.
Пока не ясно, начали ли талибы решительное наступление на Панджшер, или же речь идет о локальных столкновениях. Масуд - сын известного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, убитого в 2001 году - ранее заявлял, что готов к переговорам с «Талибаном» о создании в Афганистане коалиционного правительства, которое включало бы в себя представителей основных этнических групп и политических фракций. Но если талибы узурпируют власть, он, по словам Масуда, готов сражаться с ними. Пока неясно, какими именно силами располагают отряды сопротивления в Панджшере.
Завершение вывода американских войск из Кабула бойцы «Талибана» приветствовали массовой стрельбой в воздух.
31 августа - на следующий день после вылета последнего американского самолета из аэропорта Кабула - представители талибов устроили импровизированную фотосессию и пресс-конференцию на территории аэропорта. Они заявили, что Афганистан «получил полную независимость», и провозгласили свою победу в войне, заявив, что она «станет уроком другим захватчикам». Представители талибов также заявили, что стремятся к хорошим отношениям со всеми странами, включая США.
Представители «Талибана» заявляют, что возобновят работу аэропорта и будут выпускать из страны тех, у кого есть соответствующие документы. Когда это может произойти - неясно. По ряду сообщений, талибы ведут переговоры с Турцией и Катаром с тем, чтобы они взяли на себя техническое управление аэропортом.
Талибы до сих пор не сформировали свое правительство, и их власть формально не признана ни одной страной мира.
Наблюдатели отмечают, что лидеры «Талибана» пытаются убедить мировое сообщество в своей умеренности и отказе от радикализма, который был характерен для администрации талибов в 1996-2001 годах. При этом из разных провинций Афганистана поступают сообщения о расправах талибов над их противниками.
Талибы заняли Кабул 15 августа - за 2 с небольшим недели до оговоренного срока вывода из Афганистана войск США. Американцы и их союзники организовали масштабную эвакуацию из Афганистана западных дипмиссий и гражданских лиц, в том числе афганцев, опасавшихся репрессий со стороны «Талибана». Всего было вывезено более 120 тысяч человек. Действия администрации Джо Байдена, однако, подвергают критике - как республиканцы и часть демократов, так и пресса - указывая на предполагаемые ошибки в проведении эвакуации и то, что из Афганистана, по всей видимости, были вывезены не все, кто хотел этого и имел на это право.
Ожидается, что президент Джо Байден во вторник обратится к нации и расскажет о последней фазе эвакуации и последующих шагах США.
Коронавирус в Абхазии: 136 новых случая, 6 человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 348 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 74 пациента. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за три дня скончались: трое мужчин - 76, 73 и 53 лет, и три женщины - 63, 71 и 79 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 18, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 71 пациент, состояние 7 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 088 человек. Зарегистрировано 378 летальных случаев. Выздоровели 21 165 человек.
Министр обороны Казахстана ушёл в отставку после пожара и взрывов на военном складе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 августа принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева. Чиновник написал заявление об увольнении после пожара и взрывов на военном складе на юге страны, в результате которых погибли, по последним данным 15 человек, передаёт Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Пожар произошёл 26 августа на территории войсковой части, где размещена инженерно-сапёрная бригада. На следующий день после инцидента Ермекбаев, отвечая на вопрос корреспондента Азаттыка, заявил, что принял решение подать в отставку "в первую же минуту после сообщения о взрывах".
Новым министром обороны во вторник был назначен начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат Бектанов. Бектанов был в числе действовавших и бывших руководителей министерства обороны, которые получили строгие выговоры после взрывов на военном складе в Арыси в 2019 году. Тогда погибли четыре человека, почти 45 тысяч жителей города были эвакуированы.
Директор национального музея избран новым президентом Эстонии
Депутаты высшего законодательного органа Эстонии (Рийгикогу) сегодня, 31 августа во втором туре избрали президентом страны Алара Кариса. Кандидатуру директора Эстонского национального музея поддержали 72 парламентария.
Как сообщает Эстонская телерадиовещательная корпорация, Алар Карис был единственным кандидатом. Участие в голосовании приняли 80 депутатов.
В первом туре, 30 августа за Кариса проголосовали 63 депутата Рийгикогу. Для избрания было необходимо получить не менее 68 голосов из 101 возможного.
Карис ранее занимал пост государственного контролера, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он стал директором Эстонского национального музея.
Новый президент Эстонии вступит в должность 11 октября. До этого времени исполнять обязанности главы государства продолжит Керсти Кальюлайд.
ЕС сообщил о полной вакцинации от COVID-19 70% взрослого населения
В руководстве ЕС заявили о достижении поставленной ранее цели полностью вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 к концу лета 70 процентов взрослого населения.
В сообщении в Твиттере глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что на данный момент в государствах-членах блока привиты более 250 миллионов человек. Она назвала это "значительным достижением". "Но мы должны продолжать двигаться вперёд. Нам необходимо вакцинировать ещё больше европейцев", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также обратила внимание на необходимость скорейшей вакцинации граждан других стран, сказав, что в этом Брюссель будет и дальше поддерживать своих партнеров. По сведениям фон дер Ляйен, с декабря 2020 года Евросоюз экспортировал 700 миллионов доз вакцины в 130 стран мира. "Мы преодолеем пандемию только тогда, когда победим ее в каждом уголке мира", - цитирует главу Еврокомиссии "Немецкая волна".
Страны ЕС считаются одними из самых успешных в мире по темпам вакцинации, хотя в своё время кампания начиналась крайне медленно из-за срыва сроков поставок и дефицита препаратов.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает резкого увеличения количества смертей в Европе и странах Центральной Азии от последствий коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы. К началу декабря в 53 странах могут умереть от коронавируса еще 236 тысяч человек, заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге. По приведённым им данным, с начала пандемии в Европе и Центральной Азии от COVID-19 скончались один миллион 300 тысяч человек, было зарегистрировано 64 миллиона случаев заражения коронавирусом.
В Грузии за изготовление фальшивых справок о вакцинации задержаны 7 человек
В Грузии по обвинению в изготовлении поддельных справок о вакцинации задержаны 7 человек. Об этом сообщают в Службе государственной безопасности (СГБ) страны.
По версии следствия, четверо задержанных в обмен на 350 евро изготовили и передали гражданину Грузии поддельную справку о вакцинации препаратом Pfizer. Трое фигурантов дела в обмен на 400 лари (примерно 128 долларов) изготовили и передали фальшивый документ о вакцинации препаратом Sinopharm.
Следствие ведется по первой части статьи 362 Уголовного кодекса Грузии, пишет портал СОВА.
Российский актер Олег Гусейнов умер в Абхазии от коронавируса
68-летний российский актер Олег Гусейнов скончался в самопровозглашенной республике Абхазия от коронавируса, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на семью покойного.
«Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь», – сообщил собеседник агентства.
Олег Гусейнов – заслуженный артист Кабардино-Балкарии. Он окончил Государственный институт театрального искусства в Москве и почти 30 лет играл на сцене Русского драмтеатра им. Горького в Нальчике.
В 1990 году он начал сниматься в кино. Среди картин с его участием – «Дорога на край жизни», «Глубокая река», «По Таганке ходят танки», «Казино» и другие.
Писатель Игорь Терехов, много лет друживший с актером, рассказал, что почти тридцать лет назад Гусейнов вместе с первыми кабардинскими добровольцами «поехал на помощь Абхазии».
«Он является кавалером боевого абхазского ордена Леона. И очень символично, что его земной путь прервался на земле Апсны», – сказал Терехов.
ЕСПЧ не нашёл доказательств причастности российских властей к убийству Натальи Эстемировой
Европейский суд по правам человека не нашёл доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Однако суд признал, что расследование дела могло бы быть более эффективным, и присудил сестре Эстемировой Светлане компенсацию в 20 тысяч евро.
Эстемирова возглавляла чеченское подразделение правозащитной организации "Мемориал". Утром 15 июля 2009 года она была похищена в Грозном. Спустя девять часов её тело с огнестрельными ранами в области головы и груди было обнаружено в лесополосе возле селения Гази-Юрт в Ингушетии, в часе езды от чеченской столицы.
Согласно утверждениям следствия, убийство совершил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев в качестве мести за её публикации. Он был убит через несколько месяцев после гибели правозащитницы. Её коллеги ставят под сомнение эту версию, отмечая, что к убийству могут быть причастны власти Чечни.
Европейский суд отметил, что российская сторона не предоставила ему полные материалы уголовного дела об убийстве, что расценено как нарушение европейской Конвенции о защите прав и свобод. В решении указано на необходимость продолжить расследование дела.
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