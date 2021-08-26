Нателла Акаба: «Признание Россией – это для нас огромный шанс»

Сегодня в Абхазии праздничный выходной день – День международного признания независимости республики. Именно в этот день, 26 августа, 13 лет назад, тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

В связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной пандемии в этом году не было, как в прошлом, массовых мероприятий, обычно сопровождающих это празднование. Но состоялись, как неизменно в последнее десятилетие в дни государственных праздников, церемонии возложения цветов в парке Славы в центре Сухума, а затем к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского района и мемориалу второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда Очамчырского района. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем международного признания независимости республики.

А вчера состоялся видеомост «Сухум – Цхинвал», посвященный этой знаменательной дате в истории двух самых молодых государств Южного Кавказа. Представлявший на нем Абхазию помощник президента республики по международным делам Максим Гвинджия, в частности, сказал:

«Тот справедливый акт признания, который состоялся в 2008 году, он не упал на нас с неба. Это было заслуженное признание, мы заслужили это, мы долго к этому шли. К сожалению, очень высокую цену пришлось за это заплатить нашим братьям – осетинам… А что было бы, если бы Грузии удалось захватить Южную Осетию, разбомбить Рокский тоннель? Как бы мы ни апеллировали ко всем международным организациям, никакое международное сообщество не смогло бы защитить права осетин и абхазов, никто бы ничего реально не смог бы сделать для нас… Широкое признание независимости наших государств не за горами. Помимо всего, у нас очень много друзей и союзников, которые пока по определенным причинам не могут признать нашу независимость, но с такими странами уже сегодня можно налаживать взаимовыгодные коммерческие отношения, что тоже важно».

Сегодня по каналу «Абаза-ТВ» в очередной раз демонстрировался документальный фильм, снятый три года назад и состоящий из нарезок телехроники событий, предшествовавших 26 августа 2008 года. Многие телезрители, смотревшие его сегодня, признавались потом: они даже подзабыли за минувшие годы, что состоявшемуся 26 августа на площади Свободы в Сухуме красочному, с флагами, песнями и танцами митингу предшествовал там же народный сход с обращением к руководству России с просьбой о признании республики. Наверное, состоявшийся спустя несколько дней на площади митинг, кадры которого много лет впоследствии мелькали на телеэкранах, своими эмоциями заслонил, затмил предыдущий народный сход с его многочисленными выступающими.

В документальном фильме этом прозвучало, среди прочих, интервью абхазского общественно-политического деятеля Нателлы Акаба. Вот что она говорила 13 лет назад, незадолго до 26 августа:

«После того, что случилось, мне кажется, и мировое сообщество должно понять, что мы не можем оставаться в пределах этого государства. Мы давно уже объявили о выходе из Грузии, но теперь у абхазов и осетин гораздо больше моральных и нравственных оснований для такого решения. Что еще должно произойти, чтобы человечество поняло, что мы должны жить отдельно от Грузии, у нас нет другого пути… И меня больше всего удивляет, и это удивление окрашено в крайне негативные тона, что после всего того, что мы увидели в Южной Осетии, часть мирового сообщества продолжает защищать агрессора и пытается выставить того, кто напал на народ Южной Осетии, в виде жертвы».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Нателлой Акаба, и начали мы разговор с того, что в геополитическом раскладе ничего за истекшее время по сути не изменилось и что людям, увы, свойственно судить о трагических событиях истории, как им это выгодно и удобно, выхватывая из контекста именно это. Например, грузино-абхазскую войну начала 90-х видеть, только вспоминая сентябрь 1993 года с массовым исходом значительной части грузинского населения Абхазии через Кодорское ущелье, так, словно и не было августа 1992 года и последующих месяцев – с тысячами беженцев-абхазов, с грабежами и убийствами негрузинского населения. Но так можно дойти до того, что и Вторую мировую войну видеть исключительно через призму послевоенных территориальных потерь потерпевшей поражение Германии и судеб миллионов депортированных с восточных земель немцев. А что этому предшествовало – неважно?.. Что касается признания Абхазии Россией, Нателла Акаба сказала:

«Я считаю, что с течением времени мы только больше и больше понимаем значение для нас этого события. Тем более на фоне той политики и той пропаганды, которую уже много лет ведет Грузия. Поэтому признание Россией – это для нас огромный шанс на свободу и развитие, и мы должны использовать его в полной мере. К сожалению, не во всем мы этот шанс умеем использовать, но я надеюсь, что со временем ситуация будет улучшаться».

В ходе разговора мы вспомнили, что 4 августа нынешнего года, в преддверии 13-й годовщины пятидневной войны на Южном Кавказе, семь государств – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания – обратились к России с призывом отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Кстати, некоторые наблюдатели язвили по поводу участия в этой семерке Албании: интересно, поддержала бы Тирана призыв к отзыву признания независимости Косова, населенного в основном албанцами? Нет, наверняка там воскликнули бы: «Но ведь это же совсем другое дело!»… А в абхазском интернет-сообществе нашлись люди, которые обрадовались после призыва семерки поводу… куснуть абхазские НПО, которые сотрудничают с европейскими неправительственными организациями: вот, мол, с кем они якшаются! Как будто эти люди только сейчас узнали, что Запад против признания независимости РА и РЮО, и никогда не слышали ранее о звучавших уже много раз таких же ритуальных призывах разных групп западных стран! А также разве они не знают, что эта их позиция отнюдь не мешает международным НПО оказывать народу Абхазии реальную помощь в разных сферах, о чем сейчас идет цикл передач того же канала «Абаза-ТВ»! Акаба говорит:

«Да, есть у нас такие люди, которые все готовы использовать против НПО наших, и, честно говоря, меня это просто шокирует. Это очень глупо, потому что, наоборот, раз так много стран, где считают, что «Абхазия – это Грузия», и не знают всей истории наших взаимоотношений, не должны мы это спокойно воспринимать. Мы должны постоянно работать, чтобы у европейцев была объективная информация. Кстати, я должна сказать, что в европейских странах и в тех, которые настроены вот так прогрузински, есть какие-то независимые эксперты, политологи, конфликтологи, которые очень правильно, трезво оценивают историю грузино-абхазских отношений».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия