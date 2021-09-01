Госслужбу зачищают от сторонников Гахария

Преследование и увольнение госслужащих по политическим мотивам. Неправительственный сектор разглашает подробности нескольких таких дел, призывая власти прекратить незаконную практику. Представители правящей партии, в свою очередь, советуют пострадавшим обратиться в суд.

За последние месяцы 62 человека, трудоустроенных в разных госучреждениях, подвергались разного рода давлению, предположительно, по политическим мотивам, сообщает аппарат Народного защитника. Причем их может быть гораздо больше – многие отказываются сотрудничать с омбудсменом, несмотря на дискриминацию, которой они подвергаются или подвергались на рабочих местах. Прослеживается и общая тенденция, большинство из них – сторонники экс-премьера Георгия Гахария и его партии «За Грузию»:

«Большинство этих людей подтвердили факты давления и увольнения. Причиной они называют родственные связи, дружеские отношения или просто высказанную симпатию в отношении представителей партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Были уволены сотрудники МВД, муниципальных служб и других государственных учреждений. Граждане подтверждают, что их начальники требовали написать заявление об увольнении (часть из них согласилась). Некоторые не пошли на этот шаг, после чего их уволили по другим причинам, а в отношении других даже начато дисциплинарное производство», – сказано в письменном заявлении омбудсмена.

К 31 августа офис Народного защитника изучил 34 таких дела, в которых прослеживается нарушение статьи УК Грузии «О преследовании из-за политических или иных взглядов». Правозащитники уже обратились в прокуратуру и МВД с требованием расследовать данные факты.

Об одном из них рассказывают представители Ассоциации молодых юристов. В своем «Промежуточном отчете по наблюдению за выборами в органы местного самоуправления 2021 года», опубликованном сегодня, они пишут о заместителе главы администрации города Гори Олеге Хубулури. 15 июня он был освобожден от должности в результате дисциплинарного производства. Месяцем ранее в эфире телеканала ТВ «Пирвели» Хубулури заявил, что «в отношении госслужащих с отличными (оппозиционными) политическими взглядами, возможно, существует дискриминация». Он не упоминал никаких конкретных учреждений, однако эти слова были расценены как нанесение репутационного ущерба мэрии. В заявлении городской администрации говорится, что он нарушил правила поведения и этику госслужащих.

«Это решение (об увольнении Хубулури) противоречит закону. Как утверждал Олег Хубулури, в его комментарии не говорится о каком-то конкретном учреждении. Его заявление общее и касается системных проблем, что нельзя расценивать как нарушение дисциплинарных норм конкретного госучреждения», – сказано в отчете Ассоциации молодых юристов.

Сам Хубулури утверждает: настоящая причина его увольнения заключается в том, что он поддерживал примкнувшего в апреле текущего года к команде Георгия Гахария депутата Георгия Ходжеванишвили, ранее состоявшего в «Грузинской мечте».

Вопросы журналистов на эту тему сегодня оставил без ответа премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Но позицию правящей партии высказал депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили:

«Если кто-то считает, что его несправедливо уволили с работы, в том числе по политическим признакам, этот человек обязательно должен обратиться в суд. В отличие от любого периода в истории Грузии, сейчас были случаи, когда суд принимал решения в пользу незаконно уволенных людей. Исходя из этого, нужно прекратить спекулировать этой темой».

Политолог и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе считает, что подвергающихся давлению и уволенных госслужащих необходимо разделять на две категории:

«Первые – это т.н. политические должностные лица, которых можно заменить во время смены руководства, а вторые – это госслужащие, которые свою карьеру делают в определенных госструктурах. В первом случае людей назначают на должности из-за того, что в том или ином регионе власть сохраняется за представителями той силы, которую они поддерживают, назначают их для того, чтобы они продвигали их политику. И если они сменили свои политические взгляды, то все (решение об их увольнении) зависит от властей, и здесь я не вижу никаких нарушений. Но во втором случае не так – увольнять простых госслужащих из-за их убеждений незаконно. Это репрессивный подход со стороны властей. Тут существуют соответствующие процедуры, подобные факты должны быть рассмотрены в суде. Ну а насколько справедлив в их отношении будет суд – это уже другая тема».

В офисе Народного защитника между тем все еще рассчитывают на реагирование властей и призывают центральные и местные органы самоуправления «не увольнять сотрудников из-за политических взглядов». Представители омбудсмена также призывают прокуратуру и МВД своевременно расследовать такие случаи.