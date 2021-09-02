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Премьер Грузии назвал вакцину AstraZeneca «менее приоритетной»
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не подтвердил и не опроверг информацию о том, что власти Грузии отказались от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Гарибашвили говорит, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса, в том числе препараты Pfizer и Sinovac.
«Мы завезли и вакцину AstraZeneca, но наши врачи и эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, а мы бы отказались (от AstraZeneca), это было бы преступлением. А сейчас это наш суверенный выбор – завезти те вакцины, которые хочет наше население», – сказал Гарибашвили.
Член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки сегодня заявил, что Грузия не приняла подарок Латвии после того, как балтийская страна отказала в визите Ираклию Гарибашвили.
«Нам стало известно, что именно тогда, когда премьер-министру Гарибашвили было отказано в визите в страны Балтии, в свете событий 5 июля и того факта, что правительство вступило в открытый альянс со связанными с Россией экстремистами, устроившими массовое, организованное насилие 5 июля, правительство Грузии отказалось от предложенных Латвией десятков тысяч качественных вакцин», – сказал Канделаки.
- В июне сообщалось, что правительство Латвии передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса.
- СМИ позднее писали, что у невостребованных Латвией вакцин от COVID-19 истекает срок годности.
- В начале августа в медиа появилась информация о том, что страны Балтии отказались принимать у себя Ираклия Гарибашвили. В правительстве Грузии опровергли это сообщение.
Другие новости дня
В Тбилиси из Кабула эвакуировали около 2500 человек
В Тбилиси из Кабула чартерными рейсами было вывезено около 2500 человек, было осуществлено до 50 рейсов, – заявил в эфире «Палитраньюс» председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
По его словам, Грузия в течение 20 лет внесла большой вклад в афганскую миссию, а затем выполнила важную роль в процессе эвакуации.
Ранее в грузинском правительстве заявили, что подключились к гуманитарной операции по эвакуации сотрудников международных организаций и их семей из Афганистана.
Большинство доставленных из Кабула иностранных граждан были перенаправлены в другие страны, несколько десятков человек были временно размещены в Тбилиси. При этом Грузия заявила, что не собирается принимать жителей Афганистана в качестве беженцев.
- С конца июля США и их союзники эвакуировали из Афганистана свыше 122 тысяч человек, большую часть – с середины августа, когда талибы захватили Кабул.
- 30 августа, за минуту до полуночи по местному времени из кабульского аэропорта взлетел американский военно-транспортный самолет С-17 – страну покинули последние американские военнослужащие.
Тропическая буря привела к наводнению в Нью-Йорке
Не менее восьми человек погибли в Нью-Йорке и его пригородах в результате наводнения, вызванного тропической бурей "Ида". Речь идёт об ослабевшем урагане, который ранее нанёс масштабные разрушения южному побережью США. Над материком сила ветра ослабла, так что "Ида" больше не считается ураганом, однако и в статусе тропической бури она принесла на северо-восток США сильные ветры и ливни, которые, в свою очередь, привели к наводнениям.
В ночь на среду в Центральном парке Нью-Йорка намерили более 3 дюймов осадков за час - это рекорд за всё время наблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вода затопила некоторые станции метро. Власти города ввели запрет на движение автотранспорта, за исключением автомобилей экстренных служб. Жителям Нью-Йорка рекомендовано не выходить на улицы.
В соцсетях публикуется множество фото и видео, документирующих разгул стихии.
Ранее тропическая буря, двигаясь на северо-восток, вызвала торнадо в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр. Сотни тысяч человек остались без электричества.
В Луизиане и других южных штатах, на которые ураган обрушился первым, удалось избежать масштабных жертв - погибли менее 10 человек. Однако ущерб инфраструктуре нанесён очень большой. Сотни тысяч жителей по-прежнему остаются без электричества и воды.
В Испании задержали разыскиваемого Россией вора в законе Левана Сухумского
Национальная полиция Испании задержала разыскиваемого российскими правоохранительными органами криминального авторитета Левана Абуладзе, который в конце 2020 года сбежал из здания суда российского города Владимир. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении полиции Испании.
Криминальный авторитет, как отмечается в сообщении, был задержан в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту. При этом уточняется, что в расследовании принимали участие правоохранительные органы Грузии. По версии испанской полиции, задержанный планировал «анонимно продолжить руководить своей организацией в Испании», пишет ТАСС.
16 декабря 2020 года Леван Абуладзе, известный в криминальной среде как Леван Сухумский, был доставлен в Октябрьский районный суд Владимира для избрания меры пресечения. Ранее ряд СМИ сообщил, что Абуладзе, был осужден за незаконный оборот наркотиков и подделку документов, а также обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему могло грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По просьбе адвокатов с подсудимого сняли наручники, после чего «он отлучился якобы в туалет и скрылся в неизвестном направлении». Впоследствии в пресс-службе Владимирского областного суда подтвердили, что суд Владимира не смог рассмотреть ходатайство следователей об аресте Абуладзе из-за того, что он сбежал из здания суда.
Вмешательство Тбилиси сорвало участие абхазской ТПП в международных выставках
В Стамбуле накануне открылась международная выставка продуктов питания и напитков «CNR Food Istanbul». В ней планировалось участие Торгово-промышленной палаты (ТПП) самопровозглашенной республики Абхазия.
В Сухуми рассказали, что проводили длительные переговоры для прохождения регистрации и разработки схемы павильона, были перечислены необходимые суммы за аренду павильона. Однако после вмешательства посольства Грузии в Турции ТПП Абхазии отказали в участии в выставке.
«К сожалению, посольство Грузии в Турции выразило протест в связи с участием Республики Абхазия в качестве независимого государства в вышеупомянутой выставке и обратилась с нотой протеста в Министерство иностранных дел Турции. Организаторы выставки, под давлением МИД Турции, в последний момент, были вынуждены исключить Абхазию из состава стран-участниц, о чем и уведомили ТПП», – говорится в заявлении абхазской ТПП.
В пресс-релизе ТПП также сказано, что аналогичный случай произошел неделей ранее, когда Абхазии отказали в участии в выставке продуктов питания и напитков «WorldFoodPoland». Она пройдёт в Варшаве 5-7 апреля 2022 года.
«Организаторы выставки также сослались на вмешательство посольства Грузии в Польше и давление со стороны МИДа. Польша, как член Организации Объединенных Наций считает Абхазию юридически частью Грузии. В связи с этим, организаторы отказали Торгово-промышленной палате Абхазии в участии в выставке в качестве независимого государства, хотя участие ТПП в данном мероприятии было подтверждено еще два года назад, но из-за пандемии перенесено на 2022 год», – сказано в заявлении.
В Сухуми говорят о «сложившейся традиции», когда посольства Грузии по всему миру очень быстро реагируют на участие Торгово-промышленной палаты Абхазии в различных мероприятиях и всячески препятствуют этому процессу.
«При этом грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП, в особенности, в период ограничений, связанных с распространением COVID-19. Такого рода действия наносят серьезный ущерб деятельности ТПП, направленной на развитие торгово-экономических связей Абхазии с иностранными государствами», – сказано в заявлении.
В абхазской ТПП отмечают, что несмотря на существующие преграды и впредь будут принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и «продвигать положительный имидж Абхазии».
Члены «Национального движения» официально подписали соглашение Шарля Мишеля
Председатель «Единого Национального движения» (ЕНД) Ника Мелия и члены партии сегодня посетили офис представительства ЕС и официально подписали политическое соглашение, подготовленное по инициативе президента Европейского Совета Шарля Мишеля. О решении присоединиться к документу Мелия объявил накануне.
Политическое соглашение было подписано между правящей партией «Грузинская мечта» и частью оппозиции 19 апреля. Оно предполагало назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. При этом ключевые пункты документа касались масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
28 июля председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе объявил об аннулировании соглашения, заявив, что «страна возвращается в конституционные рамки и политические процессы в Грузии продолжатся в соответствии с конституционным порядком».
После решения ЕНД подписать документ в «Грузинской мечте» заявили, что этот шаг ничего не изменит.
Умер композитор Микис Теодоракис, автор музыки к танцу сиртаки
В возрасте 96 лет умер греческий композитор Микис Теодоракис. Об этом сообщают СМИ Греции.
Всемирную известность он получил в 1960-е годы после выхода на экраны фильма "Грек Зорба". Теодоракис был автором музыки к исполняемому в фильме танцу сиртаки. Он был создан специально для этого фильма, однако впоследствии стал восприниматься в мире как греческий национальный танец.
Жанры творчества Теодоракиса разнообразны - он писал симфонии, оперы и балеты, в том числе на сюжеты из греческой мифологии, вокальные произведения. Он был также политическим активистом, придерживался левых взглядов (его высоко ценили в СССР - был лауреатом премии Ленинского комсомола и международной Ленинской премии, обладатель также российских наград). Участвовал в движении Сопротивления в годы Второй мировой войны, противостоял ультраправому режиму "Чёрных полковников" в Греции в конце 1960 - начале 1970-х годов. Неоднократно был лишён свободы - его помещали в концлагеря и тюрьмы нацисты, правительственные войска во время гражданской войны, "чёрные полковники". Несколько лет провёл в эмиграции во Франции. После восстановления в Греции демократии был депутатом парламента, министром.
17-летнее расследование захвата школы в Беслане снова продлили
Расследование уголовного дела по теракту в Беслане продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
По её словам, следствие, которое растянулось на 17 лет, ведётся предвзято. "Мы хотим, чтобы в год следствие отвечало хотя бы на один вопрос. В настоящее время, как нам говорят, в деле остаются шесть неопознанных террористов", - добавила Дудиева.
Представители "Матерей Беслана" также продолжают добиваться от федеральных властей принятия закона о жертвах терактов, который позволил бы систематизировать реабилитацию пострадавших.
Необходимость принятия закона о статусе жертв терактов в России обсуждается с 1999 года. В 2007 году закон был разработан, но так и не внесён в парламент. Российские власти утверждают, что существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов.
В этом году правительство России впервые включило в бюджет расходы на лечение и реабилитацию в иностранных клиниках жителей Беслана, которые пострадали в результате теракта и последующего штурма школы в Беслане.
"Эта программа предусматривает дорогостоящее лечение за рубежом шести наиболее тяжело болеющих бывших заложников. В течение трёх лет на их реабилитацию будет выделяться по два миллиона рублей: кому-то этих средств хватает, кому-то нет", - сообщила Сусанна Дудиева.
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1 100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
- Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев был приговорён к пожизненному заключению.
- Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Перед матчем с Косово Грузия заявила о поддержке целостности Сербии
Сборная Грузии по футболу сегодня проведет в Батуми отборочный матч чемпионата мира 2022 года против сборной Косово.
В Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии заявили, что футбольный матч не означает признание Грузией независимости Косово.
«Грузия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии, активно сотрудничает с правительством Сербии на основе норм и принципов международного права. Соответственно, проводимое в Батуми спортивное мероприятие никак не связано с какой-либо формой признания Косово как независимого государства. Обязательство проведения этого матча квалификационного этапа чемпионата мира накладывает на федерацию футбола Грузии членство и устав ФИФА», – заявили в министерстве.
Ранее в правительстве Грузии сообщили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации матч Грузия–Косово пройдёт без зрителей.
Задержан обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Вахания
Полиция задержала 55-летнего жителя Западной Грузии К.К. по обвинению в умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, убийство произошло в селе Ганмухури Зугдидского муниципалитета (регион Самегрело – Земо-Сванети). На почве произошедшего в прошлом конфликта обвиняемый с ножом напал на своего знакомого – 67-летнего В.В.. Злоумышленник нанес ему множественные ранения в грудь и скрылся с места преступления. В.В. скончался до того, как был доставлен в больницу, пишет «Новости-Грузия».
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала обвиняемого «по горячим следам», через несколько часов после происшествия. В качестве вещдока сотрудники МВД изъяли орудие преступления – нож.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», убит бизнесмен Владимир Вахания, постоянно проживающий в Москве.
По информации телеканала «Мтавари», на Вахания напал его друг Кахабер Каландия. Журналисты предполагают, что поводом послужил конфликт, начавшийся между приятелями из-за денег несколько лет назад в России.
Расследование продолжается по статье 108 УК Грузии – умышленное убийство. Наказание за это преступление составляет от 7 до 15 лет лишения свободы.
Новый антирекорд: за сутки в Грузии от COVID-19 скончался 81 пациент
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 81 пациент. Это – новый антирекорд за все время пандемии. Число жертв COVID-19 достигло 7563.
За сутки в стране выявили 3212 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 435 тестов: PCR-тестов – 16 101, экспресс–тестов на антиген – 24 334.
Выздоровели еще 5017 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 556 909, выздоровевших – 502 534.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,94%, за последние 14 дней составляет 9,85%, за неделю – 9,13%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 23 916 человек, всего в Грузии использовано 1 235 386 вакцин.
Бжания не приобретал Lexus за счет бюджета – администрация
Аслан Бжания не приобретал автомобиль Lexus за счет бюджета, – заявили в администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия.
В комментарии агентству «Апсныпресс» говорится, что со дня вступления Бжания в должность президента «не был приобретен ни один автомобиль для нужд главы государства».
«В пользовании у президента находятся несколько бронированных автомобилей, в том числе и автомобиль Lexus LX 2016 года выпуска. Ни один из автомобилей, которые находятся в распоряжении президента, не является служебным и не куплен за государственный счет. Следует также отметить, что все они были приобретены в период с 2014 по 2020 годы», – сказано в комментарии.
Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что Аслан Бжания приобрел автомобиль Lexus за 30 млн рублей.
США выделят Украине $463 млн на поддержку демократии и $60 млн на помощь в сфере безопасности
Правительство США выделит Украине в 2021 году $463 млн на программы в поддержку демократии, прав человека, децентрализации, а также около $60 млн на помощь в сфере безопасности. Это следует из принятого в ходе переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского заявления.
"В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти $2 млрд помощи на развитие и планирует выделить более $463 млн помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины.
США также объявили о новом пакете помощи в сфере безопасности на $60 млн, он включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование. Как отмечается в заявлении, это поможет Украине "более эффективно защищать себя от российской агрессии".
Кроме того, США планируют выделить Украине $12,8 млн помощи для борьбы с COVID-19 и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом на Донбассе.
В ходе встречи президент Байден особо подчеркнул, что США по-прежнему твердо привержены делу обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, передает Голос Америки.
"Сегодня мы обсудим то, как США могут продолжить поддержку Украины по мере того, как она движется вперед, реализуя программу демократических реформ", – сказал глава Белого дома незадолго до начала переговоров.
По итогам переговоров с Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американской стороны не было претензий к украинской делегации. Он охарактеризовал переговоры как "нормальный мужской разговор".
"В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор", – сказал Владимир Зеленский журналистам после переговоров, трансляцию вел канал "Украина 24". По словам президента, тот факт, что встреча продолжалась дольше запланированного времени, говорит о заинтересованности сторон в диалоге и в его результате.
После беседы с Джо Байденом Владимир Зеленский провел встречи с законодателями – членами Украинского кокуса в Конгрессе – и с министром обороны США Ллойдом Остином. Глава Пентагона поздравил президента Зеленского с 30-летием независимости Украины и также выразил украинскому народу поддержку "перед лицом российской агрессии".
В Абхазии подтверждено 125 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 562 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 125 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 64 пациента. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 6 человек тяжелое.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 324 человека. Зарегистрировано 380 летальных случаев. Выздоровели 21 380 человек.
«Единое национальное движение» решило подписать соглашение Шарля Мишеля
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» решило подписывать соглашение Мишеля, несмотря на определенные положения, из-за которых этого не произошло раньше. Об этом на экстренном брифинге заявил председатель партии Ника Мелия, передает SOVA.
«Каждая деталь теряет смысл и меркнет в сравнении с недавними событиями. Отказ в помощи ЕС назвал все своими именами. За этим скрывается политическое заявление. Придуманная о внешнем долге ложь ни при чем. Политическое заявление – это главное. А в чем политическое заявление «Грузинской мечты»? - «Мы ни за что не допустим реформ».
Именно эти последние заявления о том, что они, оказываются от помощи, является четким свидетельством отклонения от западного пути, они стали тем толчком, который побудил меня и моих друзей сделать шаг, который еще больше сблизит нас и объединит тех, кто дорожит европейским будущим Грузии. Мы, «Единое национальное движение», подписываем соглашение 19 апреля, чем заявляем о своей готовности и подтверждаем нашу веру в то, что мы вместе с другими прозападными силами победим на выборах 2 октября», - сказал Мелия.
Напомним, 28 июля председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге в штаб-квартире «Грузинской мечты» заявил об аннулировании соглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое было подписано 19 апреля 2021-го и ознаменовало конец затянувшегося в стране политического кризиса. Ответственность за это решение Кобахидзе возложил на «радикальную оппозицию». Отметим, что не все оппозиционные партии присоединились к тексту документа.
«Односторонняя приверженность соглашению от 19 апреля оскорбительна для нашей партии, наши избиратели не простят нам этого Соглашение от 19 апреля сыграло позитивную роль в развитии политического процесса в краткосрочной перспективе Спустя 100 дней с его подписания очевидно, что документ выполнил свою миссию и исчерпал себя», - заявил Кобахидзе.
ФБК прекратил существование как юридическое лицо
Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным и признанный в России «иностранным агентом», а также экстремистской организацией, прекратил существование как юридическое лицо.
Согласно данным Единого госреестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК был ликвидирован 31 августа.
По словам бывшего директора ФБК Ивана Жданова, после ликвидации фонда он написал письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко с просьбой исключить организацию из реестра НКО, выполняющих функции «иноагента».
Фонд был внесен в этот реестр в 2019 году. В июне нынешнего года Мосгорсуд по жалобе городской прокуратуры признал «экстремистскими организациями» ФБК, Фонд защиты прав граждан (он также признан «иноагентом») и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций. Рассмотрение проходило при закрытых дверях.
В прокуратуре утверждали, что Фонд борьбы с коррупцией «под прикрытием либеральных лозунгов занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», отмечает «Медиазона».
Международная правозащитная организация Amnesty International и правозащитный центр «Мемориал» осудили решение Мосгорсуда о признании структур Навального экстремистскими организациями. Amnesty International назвала вердикт нападением на гражданскую активность. По мнению правозащитников, решение ограничивает право на свободное выражение мнения и на собрания для тысяч человек в России.
США не успели эвакуировать спасшего Байдена афганского переводчика
Американские власти не смогли вывезти из Афганистана местного жителя – переводчика, который 13 лет назад помог спасти Джо Байдена и двух его коллег, оказавшихся на подконтрольной талибам территории. Об этом рассказал сам переводчик, сообщает The Wall Street Journal.
Афганец Мохаммед, чье полное имя не раскрывается, обратился лично к главе Белого дома с просьбой эвакуировать его. «Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», – сказал Мохаммед американской газете.
В 2008 году сенаторы Джо Байден, Чак Хейгел и Джон Керри летели на вертолетах над Афганистаном и вынуждены были приземлиться в одном из отдаленных районов страны из-за разыгравшейся снежной бури. Они подали сигнал бедствия, и откликнулся на него именно Мохаммед – местный житель, работавший по контракту с армией США в качестве переводчика. Впоследствии ему пришлось провести 30 часов на холоде вместе с американскими военнослужащими и афганскими силами безопасности, которые обеспечивали безопасность американских конгрессменов.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя просьбу Мохаммеда о помощи, заявила, что Соединенные Штаты полны решимости вывести его и его семью из страны. «Мы вытащим вас. Мы ценим Вашу самоотверженность», – сказала она.
Мохаммеда должны были эвакуировать вместе с тысячами других афганцев, работавших по контракту с американскими войсками, однако до сих пор этого так и не удалось сделать: возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы. На выходе из кабульского аэропорта Мохаммед узнал, что выезд разрешен только ему одному, но не членам его семьи. Кончилось тем, что всем им пришлось запереться дома и скрываться от талибов. «Я не могу выйти из дома, – приводит его слова WSJ. – Я очень напуган».
К понедельнику США завершили вывод войск из Афганистана. Закончился и основной этап эвакуации. Ее наиболее интенсивная фаза продлилась всю последнюю неделю августа. За это время американские власти вывезли из страны порядка 120 тысяч афганских граждан – тех, кто работал с силами НАТО, членов их семей, а также многих других представителей уязвимых категорий населения, которым грозит расправа со стороны движения Талибан.
Несмотря на внушительное число эвакуированных, в Афганистане остались те, кому так и не удалось уехать до завершения американской миссии – им просто не успели оформить документы. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, это произошло в том числе из-за хронической нехватки кадров в визовой системе. Он напомнил, что уже с марта число выдаваемых виз выросло практически в 10 раз – со 100 до 800 в неделю, а оформляли их в сверхсрочном порядке.
«Грузинская мечта» за 20 дней потратила на предвыборную рекламу $900 тысяч
Правящая партия «Грузинская мечта» за 20 дней потратила на рекламу 2 794 718 лари (901,5 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Службы государственного аудита. Речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года, сообщает «Новости-Грузия».
Самую крупную сумму - 2 274 308 лари (733,6 тысяч долларов), правящая партия потратила на наружную рекламу – баннеры и плакаты. Интернет реклама «Грузинской мечте» обошлась в 311 245 лари (более 100 тысяч долларов), а другие рекламные расходы составили 209 164 лари (более 67,4 тысяч долларов).
Несравнимо меньше, чем правящая партия, но больше всех из оппозиции на рекламу потратила партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария – «За Грузию». Со 2 по 22 августа расходы партии Гахария на рекламу составили более 79,8 тысяч лари (25,7 тысяч долларов). Из них 76,2 тысяч лари (более 24,5 тысяч долларов) было выделено на наружную рекламу. Интернет реклама обошлась партии более 2,7 тысяч лари (873 долларов), а другие рекламные расходы составили более 975 лари (315 долларов).
На третьем месте оппозиционная партия «Европейская Грузия», которая за указанный период потратила на рекламу в общей сложности более 51,4 тысяч лари (около 16,6 тысяч долларов). В основном (51 тысяча) это интернет-реклама, остальные рекламные расходы составили 415 лари (около 135 долларов).
Что касается бывшей правящей партии «Единое национальное движение», то за отчетный период на рекламу самая крупная оппозиционная партия потратила более 38,1 тысячи лари (12,3 тысячи долларов). «Национальное движение» тратит деньги на интернет-рекламу - 25,5 тысячи лари (8,2 тысяч долларов). На остальные рекламные расходы партия выделила примерно 12,5 тысяч лари (более 4 тысяч долларов).
Партия «Стратегия Агмашенебели» за указанный период всего на рекламу потратила 9,8 тысяч лари (более3,1 тысяч долларов). Из них партия потратила самую крупную сумму – 7,3 тысяч лари (более 2,3 тысяч долларов) на интернет-рекламу, а остальные рекламные расходы составили 2,5 тысяч лари (более 800 долларов).
Что касается партии «Лело для Грузии», то за 20 дней августа партия потратила на рекламу более 4,3 тысячи лари (примерно 1,4 тысяч долларов). Расходы интернет-рекламы из них составили 950 лари (более 306 долларов), а остальные рекламные расходы – более 3,3 тысяч долларов (примерно 1,1 тысяч долларов).
Кандидатом в мэры Тбилиси от партии «За Грузию» будет Георгий Гахария
Георгий Гахария будет кандидатом в мэры Тбилиси от партии «За Грузию». Об этом он заявил на сегодняшней презентации. Как отметил Гахария, сегодня партия «За Грузию» - единственная партия с растущим рейтингом.
«Мы заявляем о полной мобилизации и говорим, что будем сражаться до конца достойно, сознательно и профессионально во всех уголках Грузии, начиная с Тбилиси. Я хочу обратиться к каждому из моих товарищей по команде, правда одна, другой правды не существует. Это правда, что сегодня государство, которым правят нынешние боссы «Грузинской мечты», применяет насилие в отношении граждан Грузии, поскольку они выразили свои политические взгляды.
Я хотел бы сказать своим бывшим товарищам по команде, что с сегодняшнего дня вы будете иметь дело со мной. В знак солидарности с каждым из наших кандидатов в мэры, которым приходится бороться в тяжелых условиях, безо всякого политического кокетничества заявляю, что вместе с вами включаюсь в борьбу за пост мэра Тбилиси», - заявил Георгий Гахария.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Всего для участия в голосовании ЦИК Грузии зарегистрировал 48 политических субъектов.
Боец ММА Артур Кулицкий извинился перед Кадыровым и Путиным
Российский боец ММА, участник боев Hardcore Артур Кулицкий, известный по прозвищу Акаб, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также "российской властью и народом". Двухминутное обращение он разместил на своей странице в инстаграме с подписью "Я бухой был, нёс полную чушь! Мне реально стыдно!". Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
"Хотел бы извиниться перед российской властью, президентом, лично перед главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым за сказанные мною слова. Я был в нетрезвом состоянии, наслушался разных ютьюб-блогеров с непонятной направленностью. Мое сознание было затуманено. Я не контролировал, что говорю", - заявил Кулицкий.
Днём ранее спортсмен опубликовал видеозаписи, на которых он называет подчинённых Кадырова "беспредельщиками, готовыми на все ради денег", и задаётся вопросом, почему "этот лысый" столько лет находится у власти.
Он также коснулся событий в Беларуси, заявив, что власти этой страны пытают людей, и выступил против войны с "братской Украиной". Боец также предположил, что за высказанные слова его "заставят извиняться".
В обращении с извинениями живущий в Подмосковье Кулицкий заявил, что находится в безопасности и никто не принуждал его записывать такое видео. "Следите за своими словами, не повторяйте моих ошибок", - заключил он.
- Как сообщалось, в чеченских диаспорах за пределами республики есть люди, ответственные за пресечение негативных высказываний россиян в адрес руководства Чечни, лично Рамзана Кадырова и членов его семьи. В течение последних лет прежде всего жители Чечни, но и некоторые россияне, живущие за его пределами, выступали с извинениями после того, как ранее критиковали Кадырова. Предполагается, что извинений добивались путём угроз.
- В мае началась новая волна извинений перед Кадыровым: пользователи интернета, в частности подростки, просили прощения у главы Чечни за то, что назвали его "шайтаном".
- До этого Кадыров пообещал "найти и уничтожить" того, кто оставил оскорбительный комментарий под его постом в одной из соцсетей: "Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу". При этом он отметил, что оставивший этот комментарий будет "писать завещание". Комментатором оказался подросток, а извиняться заставили его родителей.
В Южной Осетии выявили 77 новых случаев коронавируса
С 28 по 31 августа коронавирус подтвержден у 77 жителей Южной Осетии, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 749 человек, 37 человек сняты с учета», – сказала Кочиева.
По её словам, количество инфицированных с начала пандемии составило 4992 человека, 4243 выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 33 006 исследований на коронавирусную инфекцию.
Югоосетинские депутаты не смогли обсудить вопрос о вотуме недоверия правительству
Заседание парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня не состоялось, его решили перенести на неопределенный срок. Как пишет агентство «Рес», депутаты не пришли к единому мнению относительно проведения заседания.
«Дата будет определена позже», – заявил депутатам спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», на сегодняшнем заседании депутаты планировали обсудить вопрос о вотуме недоверия правительству. С такой инициативой 23 августа выступили четырнадцать депутатов - после того, как правительство отказалось предоставить им итоги проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства.
Перед началом сессии присутствующие почтили память жертв Бесланской трагедии, а также память общественных деятелей Константина Пухаева и Николая Дзагоева. Далее глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатов обратился с просьбой вынести на рассмотрение сессии вопрос о новом регламенте парламента, однако его предложение вызвало споры среди части депутатов.
Оппозиционные политики обратили внимание на то, что в новом регламенте 171 новое изменение и вопрос не был должным образом изучен.
Кроме того, они отметили, что вопрос не был обсужден на заседании президиума, в связи с чем его не могут вынести на заседание сессии.
В селе Ганмухури убит бизнесмен Владимир Вахания
Убит уроженец Зугдиди, бизнесмен Владимир Вахания. Информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердили в МВД Грузии.
По информации ведомства, полиция уже идентифицировала предполагаемого убийцу и ведутся соответствующие следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье 108 УК Грузии – умышленное убийство.
В МВД не говорят об обстоятельствах убийства, в том числе о том, где произошло преступление и о его мотиве. По предварительной информации, Вахания был убит в селе Ганмухури Зугдидского муниципалитета.
В марте 2008 года Вахания был задержан по обвинению в воспрепятствовании журналистской деятельности и незаконном приобретении-хранении оружия. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.
После освобождения из заключения в 2012 году Вахания в Зугдиди баллотировался в мажоритарные депутаты от инициативной группы.
У Владимира Вахания было двойное гражданство – России и Грузии. Он, в основном, проживал в России.
Путин: нельзя позволять «болтунам» говорить о возможной сдаче Ленинграда
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками 1 сентября во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке предложил обсудить историю. При этом президент признался, что не считает себя экспертом в этой области, поэтому это будет не урок, а беседа.
В разговоре со школьниками президент России в очередной раз затронул тему Второй мировой войны и победы советского народа. В прошлом году Путин также посвятил этой теме открытый урок 1 сентября. Это день начала Второй мировой войны. Однако президент России не упомянул об этой дате, говоря лишь о Великой Отечественной войне, то есть о начавшемся в 1941 году советско-германском конфликте.
Сегодня Путин вновь заявил, что без победы СССР мир был бы совершенно другим, и "судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", и призвал не позволять "болтунам" говорить, что можно было сдать Ленинград немцам, чтобы было меньше жертв.
Продолжая беседу об истории, Путин отметил, что "российская государственность на протяжении прошлого века дважды рассыпалась". Если бы не эти два события — революция 1917 года и распад СССР, в России могли бы проживать до полумиллиарда человек, сообщил президент.
Поговорил Путин со школьниками и об интернете. По словам российского президента, сейчас появилось много разных источников информации, в том числе "интернеты" и "рунеты", но не всей информации, там опубликованной, можно доверять, ведь это не мнение "настоящих истинных специалистов", а часто "людей, которые выдают себя за таковых".
Один из школьников попросил Путина подписаться на его ютуб-канал. Президент несколько раз переспросил, что тот имеет в виду, предположив, что школьник просит его что-то подписать. Как пишет Сибирь.Реалии, сейчас у видеоблога 10-летнего Егора уже в 2 раза больше подписчиков, чем до разговора с Путиным.
- В январе 2014 года накануне 70-летия со дня снятия блокады телеканал "Дождь" (в августе 2021 года внесён в список СМИ-иностранных агентов) провел опрос о том, нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти жизни горожан. Многие политики и общественные деятели сочли формулировку опроса "оскорбительной". Телеканал был отключен от большинства спутников и кабельных операторов и оказался на грани закрытия. Ряд комментаторов предполагал, что причиной этого стало то, что об опросе узнал лично Путин.
- 1 июля президент России подписал закон, который запрещает публично во время выступления, в фильмах, в СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии, установленными приговором Нюрнбергского трибунала.
- Хотя Путин и говорит, что не специалист по истории, за последние годы он написал сразу несколько статей на исторические темы - в том числе о Второй мировой войне и об отношениях русского и украинского народов. В этих статьях президент опирается на советский историографический канон, а также на представления времён Российской империи (в частности, о "триединстве" русского народа).
- Сам Путин заявлял, что не пользуется соцсетями, и у него нет там аккаунтов.
- Рунетом принято называть российский сегмент интернета.
«Известия»: российская военная база в Абхазии пройдет перевооружение
Арсенал российской 7-й военной базы в Гудауте (самопровозглашенная республика Абхазия) будет серьезно обновлен, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В частности, она получит на вооружение модернизированные БМП-3 с дополнительной защитой, а также беспилотники. Мотострелковые подразделения базы получат новейшие автоматы Ак-12.
Обновленная техника и вооружение начнут поступать уже в следующем году, сообщили источники.
Сейчас главным транспортом для мотострелков 7-й военной базы являются колесные бронетранспортеры БТР-82А. Эксперты отмечают, что по сравнению с ними гусеничные БМП-3 гораздо сильнее защищены и вооружены. Помимо 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемета они оснащены 100-миллиметровым орудием низкой баллистики. Оно же служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет.
АК-12, известный также под индексом 6П70, относится к пятому поколению автоматов концерна Калашникова. Его создали для замены предыдущей массовой модели – АК-74, состоящей на вооружении уже более 40 лет.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
- Подписанное в 2010 году соглашение России и Абхазии предусматривает размещение военной базы на 49 лет. Договор будет автоматически продлеваться на 15-летние периоды при отсутствии возражений сторон.
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