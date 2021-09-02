Премьер Грузии назвал вакцину AstraZeneca «менее приоритетной»

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не подтвердил и не опроверг информацию о том, что власти Грузии отказались от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Гарибашвили говорит, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса, в том числе препараты Pfizer и Sinovac.

«Мы завезли и вакцину AstraZeneca, но наши врачи и эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, а мы бы отказались (от AstraZeneca), это было бы преступлением. А сейчас это наш суверенный выбор – завезти те вакцины, которые хочет наше население», – сказал Гарибашвили.

Член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки сегодня заявил, что Грузия не приняла подарок Латвии после того, как балтийская страна отказала в визите Ираклию Гарибашвили.

«Нам стало известно, что именно тогда, когда премьер-министру Гарибашвили было отказано в визите в страны Балтии, в свете событий 5 июля и того факта, что правительство вступило в открытый альянс со связанными с Россией экстремистами, устроившими массовое, организованное насилие 5 июля, правительство Грузии отказалось от предложенных Латвией десятков тысяч качественных вакцин», – сказал Канделаки.