Школа из дома. Снова

В Грузии продлили действие ковид-ограничений. Работа общественного транспорта в крупных городах не будет восстановлена до 13 сентября. Также принято решение начать новый учебный год в дистанционном режиме.

Общественный транспорт в крупных городах страны встал 14 августа. Поначалу его работу обещали возобновить 4 сентября, но сегодня Межведомственный координационный совет принял решение продлить действие этого ограничения до 13 сентября. Оно касается передвижения общественного транспорта внутри крупных городов. Междугородний транспорт продолжает функционировать.

Сегодня также был решен вопрос со школами, вузами и детскими садами, в том числе частными. Последние не откроются до 4 октября. А для школьников и студентов новый учебный год начнется 15 сентября, и до 4 октября учебный процесс будет проходить дистанционно.

После, как заявил министр образования Михаил Чхенкели, будет применен избирательный подход – очно учебный процесс продолжится лишь в учебных заведениях тех городов и сел, где показатель инфицирования составит не более 4%. При этом школьники, чьи родители хотят, чтобы они продолжили обучение дома, смогут присутствовать на уроках дистанционно.

«Мы хотим предложить максимально гибкую систему родителям. Мы прибегали к такой практике в прошлых семестрах. Если кто-то из родителей предпочитает дистанционный формат, он для них будет сохранен», – сказал министр.

Что касается университетов, решение относительно того, в каком формате продолжится обучение после 4 октября, будет принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Исключение будет сделано лишь для студентов медицинских вузов.

«Университетам даются полномочия проводить в очном формате клинические, лабораторные и практические занятия со студентами медицинских программ. При важном условии, что и эти студенты, и профессора-педагоги должны быть привиты обеими дозами вакцины», – заявил министр.

В Национальном центре по контролю заболеваемости говорят, что эпидемиологическая ситуация пусть и медленно, но стабилизируется. По словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, сегодня впервые за последнюю неделю средний показатель выявляемости в масштабах страны опустился ниже 10%. Показатель инцидентности, сказал он, в первый раз за последние 60 дней на графике «опустил хвостик вниз». За минувшие сутки было выявлено 4778 новых случаев коронавируса. При этом 15% из них – это дети до 14 лет.

Амиран Гамкрелидзе говорит, что вопрос вакцинации подростков от 12 до 16 лет будет решен этой осенью.

«В мировом масштабе относительно вакцинации детей нет единого мнения. Как правило, детей старше 12 лет прививают двумя авторизированными ВОЗ вакцинами – это Pfizer и Moderna. Вакцинация этими препаратами начата в Канаде, США, Италии, Франции и Бельгии. В странах Скандинавии идет серьезное обсуждение этого вопроса. Его обсуждает и Всемирная организация здравоохранения. На этом этапе их рекомендация заключается в том, чтобы вакцинировать только определенные группы (подростков), исходя из конкретных показаний, т.е. в случаях, когда существует особая опасность и сопутствующие заболевания. У нас было несколько подобных случаев, если я правильно помню, мы привили около 10 детей в возрасте от 12 до 15 лет», – сказал в ходе брифинга Амиран Гамкрелидзе.

Зураб Чиаберашвили, профессор Университета Илии, в прошлом министр здравоохранения, говорит, что в настоящее время не видит предпосылок к тому, что в октябре показатель выявляемости опустится до 4%. Обещание властей открыть школы при этом условии ему кажется невыполнимым. Темп стабилизации эпидемиологической ситуации не дает оснований полагать, что она может значительно улучшиться осенью. Надо брать во внимание и фактор выборов, говорит Зураб Чиаберашвили, которые в любом случае на ней позитивно не отразятся:

«Я совершенно не вижу возможностей в условиях такого управления эпидемиологической ситуацией, которые позволили бы нам спокойно в этом семестре до декабря открыть школы».

При этом, говорит Зураб Чиаберашвили, абсолютно ясно, что для детей и подростков школа фундаментально важна – не только в плане образования, но и в плане получения социальных навыков и формирования здоровой психики.

«К сожалению, то, что дети уже второй год на онлайн-обучении, указывает на то, что у нас в будущем будут серьезное отставание и проблемы. У нас и сегодня показатели успеваемости, согласно исследованиям PISA, плохие, мы на одном из последних мест в Европе. И положение (связанное с пандемией) это еще больше ухудшит. Фундаментально важно открыть школы, но для этого необходим контроль за эпидемиологической ситуацией. А власти отказались от этого, руководствуясь своими политическими целями. Им перед выборами была нужна та бесконтрольность, которая наблюдалась все лето», – сказал «Эху Кавказа» Зураб Чиаберашвили.

Вопрос открытия детских садов, как заявляют власти, также будет решен после 4 октября, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.