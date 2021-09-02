«Не проще отказаться от этого?»

Югоосетинские «зеленые» вышли с новой инициативой. Они просят депутатов парламента ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду, так как именно ее чаще всего оставляют жители на природе, загрязняя окружающую среду.

Общественная организация «Зеленая Алания» обратилась к главе парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Алану Алборову с просьбой инициировать запрет на ввоз и продажу в Южной Осетии одноразовой пластиковой посуды. В беседе с «Эхом Кавказа» руководитель организации Залина Габаева подчеркнула, что республике будет полезно перенять опыт соседней Российской Федерации и других стран:

«Мы уже говорили, что пластик составляет чуть ли не 90 процентов всех существующих отходов в мире, и пластиковая посуда, которую не все могут перерабатывать, не на последнем месте в этом списке, ее много. Причем пользоваться ею удобно, люди с удовольствием это делают. У нас приняты большие сборища на похоронах, на свадьбах, столы накрывают пластиковой посудой. Ввозится она в огромных количествах, люди берут на природу с собой пластиковую посуду, люди выезжают на святилища помолиться и берут с собой пластиковую посуду. И, к сожалению, вместо того, чтобы забрать ее с собой, очень часто она остается на месте, где они трапезничали. Даже если попадает в общий мусор, она плохо перерабатывается. Есть, конечно, технология, но она сложная и дорогостоящая. Мне кажется, от нее достаточно легко отказаться: допустим, идете вы в поход, пусть каждый возьмет с собой ложку, вилку, кружку, как раньше было. Нужно возвращать эту традицию – есть из многоразовой посуды. Во-вторых, это не создает вот этих гор мусора, которыми, мне кажется, скоро будем окружены со всех сторон».

На решение активистов «Зеленой Алании» об инициировании запрета на ввоз и продажу на территории Южной Осетии одноразовой пластиковой посуды повлияло и впечатление после проведенной в минувшее воскресенье экологической акции с участием детских команд. Продолжает Залина Габаева:

«Недавно мы устраивали субботник, убирали с детьми визитную карточку города – смотровую площадку на Присской высоте. Не знаю, что там делают люди, но невероятное количество пластиковых бутылок, которые можно переработать, но было и довольно много вот этих вилок, тарелок, ложек, которые плохо разлагаются, они ломаются, их трудно собирать, они крошатся. Не проще ли действительно было бы отказаться от этого совсем? На самом деле, сейчас много пишется, много информации о том, что во всем мире отказываются от пластика. Конечно, отказаться от всего пластика, наверное, не представляется возможным, но сократить его количество до минимума, конечно, возможно. Я знаю, что в России, в Пятигорске, был введен запрет на продажу такой посуды и полиэтиленовых пакетов, и это дало хороший результат, хотя ожидали большого отпора от людей, сопротивления, но его не произошло, люди в большинстве своем легко приняли это новшество».

Руководитель общественной организации прокомментировала «Эху Кавказа» и недавнее заявление главы государства о запуске базальтового производства над городом Цхинвалом в рамках реализации инвестиционных проектов. По ее словам, экоактивисты и жители столицы не раз высказывали обеспокоенность по этому поводу. На правительственном совещании Анатолий Бибилов заявил, что «вокруг базальтового завода очень много разговоров. Никакой угрозы он не представляет для населения, что подтверждают заключения специалистов. Кроме того, необходимо закончить то, что мы начали». По словам Габаевой, экологи безрезультатно добиваются доступа к заключению этих экспертиз:

«В выступлении президента говорится, что все экспертизы пройдены, что все в порядке, что базальтовый завод не вреден и скоро начнет свою работу. Просто хотелось бы посмотреть эти экспертизы, потому что еще буквально пару месяцев назад мы отправили письма во все ведомства с просьбой ознакомиться со всей разрешительной документацией и с экспертизой по поводу экологической безопасности базальтового завода. И ни у одного из профильных ведомств этих документов не оказалось. Поэтому, как мне кажется, было бы полезно посмотреть их. Люди волнуются, люди переживают, и мне кажется очень важным знакомить людей с такими документами, чтобы не возникало вопросов, ведь это дополнительная причина недоверия к власти. Если есть экспертиза, покажите, тем более что уверяете, что она есть и завод безопасен».

Спустя три месяца, по словам Залины Габаевой, «зеленые» не могут получить и ответ на свой запрос в Генеральную прокуратуру, в котором просят проверить деятельность организаций, которые ведут добычу песочно-гравийной смеси в реке Лиахва.

«2 июня было отправлено письмо в Генпрокуратуру Южной Осетии, оно было принято, зарегистрировано, но сегодня уже будет три месяца, как мы не получили официального ответа. В письме мы попросили обратить внимание на то, что лицензии отозваны в декабре 2018 года, но дробилки продолжают работать, песочно-гравийная смесь продолжает добываться», – говорит Габаева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия