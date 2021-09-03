На грузино-российской границе произошло землетрясение

Марсоход "Персеверанс" со второй попытки добыл образец грунта из внутренней части большого куска горной породы на Марсе. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

На фотографии, сделанной 1 сентября видно, что бур ровера просверлил аккуратное отверстие, а отсутствие пыли вокруг него подтверждает, что проба не рассыпалась, как это произошло при первой попытке бурения 5 августа. Первые изображения, переданные на Землю, показывают, что неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения, говорится в сообщении.

Однако в НАСА отмечают, что из-за недостаточного освещения снимки получились нечёткими. Для полной уверенности в успехе миссии понадобятся новые снимки с более качественным светом. Ожидается, что новые фотографии образца будут переданы на Землю в субботу, 4 сентября.

В течение года марсоход должен собрать более двух десятков образцов из внутренних частей различных горных пород, которые будут доставлены на Землю в рамках совместных миссий НАСА и Европейского космического агентства.

В апреле вертолёт "Инженьюити", который был доставлен на Марс вместе с ровером "Персеверанс", стал первым аппаратом с двигателем, совершившим управляемый полет на другой планете.

"Персеверанс" совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 19 февраля этого года. Предполагается, что некогда кратер был заполнен водой. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем должны быть доставлены на Землю.

"Персеверанс" отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.