В Грузии подтвердили, что отказались от предложенных Латвией вакцин AstraZeneca

Грузия отказалась принять в дар от правительства Латвии 50 тысяч доз вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca. Информацию подтвердил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

О том, что власти Грузии отказались от помощи Латвии, 2 сентября сообщил член партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки. Он назвал данное решение безответственным, отметив, что эту партию вакцин следовало бы использовать для вакцинации педагогов.

Гамкрелидзе говорит, что препарат AstraZeneca Грузии предлагала не только Латвия, но и другие страны ЕС. По его словам, отказ от их помощи был продиктован непопулярностью данной вакцины в Грузии и политических мотивов у этого решения нет.

«С большой вероятностью, спроса бы не было, поэтому, вероятно, ее [вакцину] пришлось бы списать. Были переговоры и это совместное решение. Не нужно придавать ему политические рамки», – заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала «Формула».

Он также напомнил, что посредством международной платформы COVAX ранее Грузия получила до 130 тысяч доз вакцин AstraZeneca – тремя партиями по 43 тысячи доз каждая. В настоящее время у страны остается до 20 тысяч доз этого препарата. При этом темпы освоения запасов относительно небольшие – по 700-800 доз ежедневно.

«Напомню, что в связи с AstraZeneca во всем мире возникли проблемы – начиная с возрастных ограничений, определенного риска осложнений, а также вы помните первый очень тяжелый и трагический случай, который произошел в стране на четвертый день начала вакцинации. Все это повлияло на спрос на AstraZeneca», – заявил Гамкрелидзе.