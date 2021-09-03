В Беслане завершилась вахта памяти жертв теракта в школе №1

Более 2500 человек посетили школу №1 города Беслана и мемориальный комплекс «Город Ангелов», где захоронены погибшие от рук террористов дети, их родители, учителя и сотрудники спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Как пишет ТАСС, все эти дни во дворе школы звучала траурная музыка. В спортзале установлен деревянный крест, по всему периметру которого люди ставили свечи, свечи, игрушки, бутылки с водой. Именно там в 2004 году террористы удерживали заложников без еды и воды.

Также игрушки и цветы люди ставили на окнах, выбитых взрывами. Каждый вечер с 1 сентября в 20:00 мск во дворе школы перед спортзалом зажигали 334 свечи – по числу жертв теракта. Их также зажгут сегодня.

В пятницу в школе прошла божественная литургия по погибшим. После прочтения на осетинском языке стихотворения «Великая скорбь Осетии», написанного после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 мск раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале. В это время по республике была объявлена минута молчания по призыву в социальных сетях.

В школе после ударов колокола ученики школ Беслана выпустили в небо 334 белых воздушных шара. Затем с фотографиями погибших прошел крестный ход от школы до мемориального кладбища «Город ангелов». Почтить память погибших прибыл в Беслан прибыл и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, депутаты Госдумы, сенаторы.