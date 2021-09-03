Дебош в отеле «Сэр Рембо» и круги по «интернет-воде»

Парень, явно склонный к злоупотреблению спиртными напитками, устроил дебош на отдыхе и стал бросаться на окружающих с ножом… Пожалуй, для многих мест это, к сожалению, настолько заурядное явление, что удостоилось бы внимания только региональных СМИ, да и то необязательно. Но, поскольку это произошло за границей РФ, десятки российских федеральных изданий откликнулись на эту криминальную новость. Ну, а про абхазские и говорить нечего, поскольку произошло ЧП на территории Абхазии. После чего в социальных сетях началось бурное обсуждение…

Итак, в среду на сайте Министерства внутренних дел Абхазии его пресс-служба поместила видеоролик со следующим звукорядом:

«Пицунда. Разгар дня. Около трех часов. Находящийся на отдыхе в отеле «Сэр Рэмбо» российский турист решил устроить поножовщину. Драма разыгралась на балконе отеля, где житель Самары Александр Савинкин напал на хозяина гостиницы Фазлыбея Пкин. Состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему Пкин множество колото-резаных ран в области шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный садист нанес также ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления. Пострадавших от рук пьяного жителя Самары Веронику Павлову и Фазлыбея Пкин госпитализировали. Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома. На месте обнаружен и изъят нож, которым российский турист напал на хозяина и гостью отеля. По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру Гагрского района для принятия процессуального решения».

Отель «Сэр Рэмбо» расположен в районе рыбзавода в селе Лдзаа у восточной окраины города Пицунды и представляет собой, по сути, гостевой дом на шесть номеров в двухэтажном особняке у самого пляжа. (Порой в Абхазии гостевые дома, как заметила в соцсетях одна туристка, почему-то называют отелями, а довольно солидные отели – гостевыми домами.)

Об Александре Савинкине как о личности рассуждать, честно говоря, и не хочется, и нет смысла. Ну, ясно, что не «сэр», и не «Рэмбо» (хотя многие обратили внимание на название отеля и шутливо предположили: уж не оно ли вдохновило его на «подвиги» в подражание голливудскому киногерою Джону Рэмбо?), и не «добрый самаритянин». А вот реакция интернет-комментаторов на произошедшее была весьма любопытна.

В памяти многих еще свеж произошедший в нынешнем июне на территории пансионата «Самшитовая роща», что на западной окраине Пицунды, безобразный инцидент, когда поздно вечером повздоривший с группой отдыхающих за ресторанным столиком житель Гудаутского района открыл по ним стрельбу из пистолета и тяжело ранил двоих. Были другие случаи, когда пострадавшими становились приезжие туристы… И неудивительно, что реакция многих комментаторов в абхазском сегменте «Фейсбука» в данном случае была прежде всего такой: ну вот, не говорите теперь, что к нам приезжают только белые и пушистые отдыхающие, которых местные всегда норовят обидеть!

Одна интернет-пользовательница (жительница Абхазии с русской фамилией) выразилась при этом крайне неудачно: «Я даже обрадовалась, когда прочитала, что это российский турист надебоширил!» На нее, конечно, накинулись другие комментаторы: «Вы думайте, когда пишите! Чему тут можно радоваться, если ранили двоих людей?»

Активистка соцсетей с политическим уклоном выложила текст о ЧП со своим предисловием:

«Все, умники «Фейсбука», просыпаемся! Когда в Пицунде прострелили ноги у туристов, на просторах ФБ было жарко! Теперь турист из Самары напал на местного жителя, хозяина гостиницы. Что скажете? (Аслан) Бжания или (Дмитрий) Дбар виноваты, или все-таки люди «гонят» не по национальному признаку и политическим предпочтениям, а по индивидуальным отклонениям?»

И понеслось:

«Для некоторых до сих пор (Рауль) Хаджимба виноват!»;

«Больные на голову везде и всегда были! Тогда шумели, потому что портил имидж страны!»;

«Сейчас российские злопыхатели скажут, что абхазы напоили паленой чачей бедного мужика в целях ограбления, но все пошло не по плану – у него на почве опьянения крышу снесло и он вспомнил, что служил в десантуре».

А ведь автор последнего иронического комментария в чем-то предугадал некоторые отклики на эту информацию в российском сегменте «Фейсбука»! Буквально так, конечно, не писали, но один пользователь заявил:

«Веселуха в Абхазии! И раньше не собирался туда на отдых, а теперь и вообще не тянет».

На его комментарий появились недоуменные отклики:

«Так то же самое может случиться у тебя на даче. Сосед «белочку поймает» и будет, не дай бог, за тобой с топором бегать. У тещи на даче были соседи – ну конченные дегенераты»;

«Логика, конечно, офигенная. Турист из Самары нажрался, начал кидаться на людей с ножом, но виновата снова Абхазия... А если это в Сочи случится, туда тоже ни ногой?»

На последний вопрос противник турпоездок в Абхазию заявил:

«100% в Сочи мне тоже нечего делать. На свете множество мест, где вероятность такого минимальная».

Но тут он вывел из себя молчавшего до этого пользователя, который обрушился на него:

«С такими мозгами отдыхай у себя».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия