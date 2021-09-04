Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале отремонтирован и запущен

Соратники лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона могли сотрудничать с российскими спецслужбами и обращаться к России за помощью в отделении автономии от Испании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на материалы европейской разведки.

Журналисты рассказывают о политике и историке Жозепе Льюисе Алае. Как утверждается, весной 2019 года он посещал Москву, чтобы заручиться поддержкой Москвы в вопросе отделения Каталонии от Испании.

По данным СМИ, советник Пучдемона встречался с действующими представителями спецслужб, а также с бывшими российскими разведчиками супругами Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым и бывшим руководителем контрразведки ФСБ Олегом Сыромолотовым. Среди контактов Алая в России – журналист Евгений Примаков. В 2019 году он вёл программу "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

Алай и Пучдемон подтвердили факты визитов в Россию. При этом политики утверждают, что это было обычные деловые поездки для поддержки регулярных контактов с иностранными официальными лицами и журналистами.

The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы пишет, что для Кремля работа с сепаратистами соответствовала стратегии президента России. Владимир Путин, по данным спецслужб, стремился посеять разлад на Западе, поддерживая сепаратистские настроения.

У The New York Times нет данных о том, получил ли Алай помощь от Москвы, но вскоре после его поездки была образована некая группа "Демократическое цунами", которая организовывала протесты в Каталонии. В частности, активисты устаивали акции в аэропорту Барселоны и перекрывали главную автомагистраль, связывающую Испанию с северной Европой.

Испанская полиция в одном из отчётов сообщает, что в создании протестной группы участвовал советник Пучдемона, пишет издание. Кроме того, в этих же отчётах, как утверждается, имеются подтверждения о налаживании связей с российской разведкой.

Слухи о связях российских политиков с Каталонией впервые появились после того, как правительство Пучдемона в октябре 2017 года провело референдум об отделении региона от Испании. Большинство проголосовавших выступили за независимость автономии.

Мадрид не признал итоги голосования. Испанские власти арестовали многих лидеров протеста. Пучдемон бежал за границу. Сторонники независимости Каталонии обвинили испанские власти в использовании темы российского вмешательства для очернения массового движения обычных граждан.