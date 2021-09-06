«Отказ от макрофинансовой помощи ЕС указывает на недееспособность нашего правительства»

«Нам не нужны новые долги», – настаивают грузинские власти, объясняя отказ от макрофинансовой помощи ЕС. Логику в их действиях попытались найти и пользователи соцсетей.

– Что, по вашему мнению, означает демонстративный отказ грузинских властей от макрофинансовой помощи ЕС?

Коба: Я считаю, что отказ от этой помощи – один из самых непонятных шагов из всех, что предпринимали за время своего правления представители «Грузинской мечты». Понять их логику можно, сейчас выборы, они пытаются показать себя в лучшем свете, но пока выходит лишь наоборот. Они не должны были так поступать. Хотели рейтинг повыше – могли бы выполнить все условия договора с ЕС и взять помощь.

Мариам: Я думаю, это означает, что они пытаются отклониться от прозападного курса и идут в сторону России. Это становится абсолютно явным, как бы нас ни заверяли в обратном. И это не принесет ничего хорошего никому из граждан Грузии, кроме, возможно, представителей «Грузинской мечты». Это просто неприемлемо, мы годами твердим о том, что Россия оккупант, но наше правительство это не слышит, ему больше симпатична Москва, так выходит.

Георгий: Это означает – позор нашим властям. Я верю нашим европейским друзьям, и верю, что этот транш «Грузинская мечта» заблокировала, отказавшись выполнять условия соглашения Шарля Мишеля. Партия власти вышла из соглашения, отказавшись проводить судебную реформу. Это можно назвать политическим самоубийством перед лицом наших европейских и американских партнеров. До сих пор ведь они у всех брали деньги, наверное, мои правнуки еще будут выплачивать эти долги, с чего это вдруг сейчас власти решили отказаться от помощи? Это указывает на недееспособность нашего правительства, это наш позор.

Екатерина: Нам говорят, что экономика кипит, а на самом деле людям реально не на что купить сахар к чаю. Особенно сложно, конечно, пенсионерам в условиях этой жуткой инфляции, когда цены уже настолько взлетели, что все тратится на лекарства и на то, чтобы просто не умереть с голоду. Отказываться в таких условиях от помощи из-за того, что ты просто не хочешь выполнять какие-то условия, – это просто безответственно и наплевательски.

Миша: Евросоюз и так не собирался отдавать эти деньги Грузии из-за невыполнения нескольких условий. Представители власти просто опередили заявление ЕС и отказались от этой помощи. Так что никто и не планировал получать эти деньги. Говорить о том, что было лучше, – подождать заявление Евросоюза или, как сделали наши власти, опередить их, – это сложный вопрос. В краткосрочной перспективе они поступили правильно, но пагубно для долгосрочной, это точно не отразится положительно на отношениях с ЕС. 75 миллионов евро – это не те деньги, которые могут возродить экономику Грузии, тут речь больше идет о политическом решении. Вина в сложившейся ситуации частично на наших властях, частично на ЕС за то, что они возложили на наше правительство надежды, которые, - а это было понятно заранее, - не осуществились.

Кетеван: Честно говоря, мне ничего не нравится, из того, что делает Гарибашвили в последнее время. Складывается впечатление, что наша власть играет двойную игру, но до конца понять их действия не представляется возможным. Да, хорошо, что мы не набираем новые долги, но, наверное, у правительства какая-то другая цель была. Мы стремимся в Евросоюз, и что бы кто ни говорил – это не кредит, а помощь, у которой была иная нагрузка – помочь развитию страны. В таких условиях наши власти должны были выполнить все условия и взять эти деньги.

Малхаз: Заверения наших властей в том, что им не нужен кредит, а они сейчас, напротив, занимаются покрытием долгов, не соответствуют реальности. Просто правительство перестало исполнять какие-либо соглашения, в которые вступает, а затем игнорирует или отказывается выполнять их условия. Так было и с условием выдачи этой помощи ЕС, они посчитали, что им выгоднее оставить под своим контролем судебную систему и пожертвовали отношениями с Евросоюзом ради этого. Но уже можно с уверенностью заявлять: на имидж страны это очень плохо повлияет.