«Грузинская мечта» больше не хочет быть в долгу у ЕС

Неожиданное решение грузинского правительства отказаться от очередного транша макрофинансовой помощи ЕС вызвало бурю негодования у оппонентов власти. На днях глава Еврокомиссии Шарль Мишель напомнил, что 75 миллионов евро у Грузии не будет, если правительство не осуществит полноценную судебную реформу. Следовать рекомендациям международных партнеров в этой реформе «Грузинская мечта» отказалась, заявив, что благодаря «беспрецедентному» экономическому росту в кредите от ЕС больше не нуждается.

«Макрофинансовая помощь – это не просто какой-то грант, помощь, это заем», – решил напомнить общественности премьер-министр Ираклий Гарибашвили перед тем, как сообщить об отказе правительства от второго транша, выделенного ЕС в прошлом году Грузии для борьбы с последствиями пандемии. И чтобы не казаться неблагодарными, ведь от первой половины помощи в 75 миллионов евро Грузия в декабре прошлого года не отказалась, Ираклий Гарибашвили рассыпался в словах благодарности к Евросоюзу. Впрочем, из последующих слов премьера многим показалось, что грузинские власти дальше сами знают, что делать. По словам Гарибашвили, выделение второй части кредита приняло большую политическую окраску:

«Поэтому, во избежание любых инсинуаций, правительство не исключает, и даже мы уже решили воздержаться от принятия в виде займа второй части этой суммы. Главная аргументация, мотив в этом случае, – то, что мы начали поэтапное сокращение внешнего долга».

Премьер-министр не стал уточнять, чьи политические инсинуации таким образом предотвращает партия власти: главы Еврокомиссии Шарля Мишеля, который на прошлой неделе при личной встрече с Ираклием Гарибашвили напомнил, что нужно поспешить с завершением реформы судебной системы, в противном случае не будет из Брюсселя очередного транша в сентябре, или оппозиции? Там уже давно говорят о том, что «Грузинская мечта» своей политикой, выходом из соглашения Мишеля, отказом учитывать рекомендации международных партнеров в вопросе назначения судей Верховного суда упорно напрашивается на санкции.

Вероятность санкций категорически опровергают в правящей силе, считая эти ожидания проявлением «антигосударственного вредительства радикальной оппозиции» во главе с третьим президентом, основателем «Нацдвижения» Михаилом Саакашвили.

Министр экономики Натия Турнава и сегодня убеждала общественность, что за решением стоит исключительно беспрецедентный, двухзначный рост экономики, что позволяет начать погашать рекордно высокий внешний долг, размер которого впервые перевалил за восемь миллиардов долларов США и составил 62% от ВВП:

«Наша экономика дополнительно произвела один миллиард лари. То есть у нас есть внутренний ресурс, который можно направить на осуществление множества хороших проектов. А внешний долг, который и так у нас вырос из-за пандемии, мы не должны больше увеличивать. Здесь ведь речь идет не о помощи, а об увеличении внешнего долга – это заем. Если у нас есть собственный ресурс, нет необходимости увеличивать задолженность».

Решение правящей силы в оппозиции расценили как опережающий ЕС шаг «Грузинской мечты». Большинство оппозиционеров убеждены, что правящей силе стало известно решение Еврокомиссии приостановить очередной транш. А из-за предстоящих выборов в партии власти решили развернуть эту санкцию в свою пользу. Так считает лидер «Дроа» Элене Хоштария, баллотирующаяся на пост главы тбилисского сакребуло:

«Это послание к ЕС о том, что для нас его поддержка в демократии, в экономике неважна. Практически они отворачиваются от ЕС, за чем могут последовать другие санкции. Делая такой шаг, мы говорим «нет» Евросоюзу, нашим гражданам, которых Гарибашвили сегодня убеждал, что экономика страны кипит. Но мы ведь видим, как трудно приходится людям, и наша власть усугубляет их положение лишь потому, что это устраивает "Грузинскую мечту"».

В желании самостоятельно вести дела и обходиться без зарубежной финансовой помощи ничего плохо не видит вице-президент НПО «Новая экономическая школа – Грузия» Гия Джандиери, но только не в условиях правления «Грузинской мечты». Он критикует власти за попытку ввести в заблуждение население – ведь рост экономики сравнивается с данными прошлого года, когда страна пребывала в локдауне. К тому же у правительства десятипроцентный дефицит выполнения бюджета. Позитивно на экономику страны, отмечает Джандиери, повлияло то, что значительно выросли частные денежные перечисления из-за рубежа, но ведь это не заслуга политики правительства:

«Безработица в стране выросла на 22% (за год). Как это может быть, что у нас есть экономический рост, а параллельно растет безработица? У меня есть информация, что международные доноры недовольны тем, как власти использовали выделенные им деньги на борьбу с пандемией. Результат неэффективности налицо. В стране с этой точки зрения тяжелая ситуация. Хорошо говорить о том, что мы сами дальше пойдем, но как? За девять лет я дельной программы от власти не видел, все пошло назад. Простой пример: девять лет назад средняя зарплата было около 450 долларов США, а теперь – чуть меньше, хотя составляет более тысячи лари. Так что, если все эти высокие показатели в лари перевести в твердую валюту, четко увидим, что никакого роста нет».

Отказом от транша Грузия портит свою кредитную историю. Чем чреваты последствия сегодняшнего решения властей, старается попроще объяснить Вано Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия»:

«Для получения финансирования от ЕС страны проделывают огромный труд. Речь идет об очень низкопроцентном кредите, о котором только можно мечтать. Такое решение портит имидж Грузии, ведь она подписала меморандум о выделении макрофинанасовой помощи, а теперь отказывается от договора. А без донорской помощи я сомневаюсь, чтобы Грузия смогла долго продержаться на плаву. В будущем ей будет очень сложно получить кредит, по отношению к нам у ЕС возникнет очень много вопросов».

Тем не менее Вано Чхиквадзе не думает, что за этим последуют молниеносные санкции ЕС, о чем настаивают оппозиционеры. Но он обращает внимание на то, что в Брюсселе всерьез рассматривают проблему элитной, высокой коррупции в эшелонах грузинских властей, о чем впервые за много лет было упомянуто летом в оценке ЕС по выполнению Грузии обязательств по визовой либерализации.

Организация Вано Чхиквадзе «Фонд отрытое общество – Грузия» – в числе тех десяти НПО, которые в совместном заявлении осудили отказ «Грузинской мечты» от макрофинансовой помощи ЕС. В заявлении говорится:

«Это однозначный отказ от проведения реформ в судебной системе и открытое декларирование того, что Грузии сворачивает с евроатлантического курса».