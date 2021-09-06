В первый класс, как всякий раз

В Южной Осетии сегодня начался новый учебный год на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на то, что врачи прогнозируют новую волну с наступлением холодов, большинство торжественных мероприятий сегодня прошли без соблюдения норм безопасности.

Учебный процесс в югоосетинских школах уже пару лет начинается позже традиционной даты 1 сентября. Такое решение было принято как дань памяти погибшим детям Беслана.

По сообщениям Министерства образования, сегодня в республике начала свою работу 51 школа, в первый класс пошли 657 человек. Праздничную суету с шарами, цветами и торжественными построениями фиксировали фотоленты информационных агентств. На фоне продолжающейся пандемии коронавируса жители республики обратили внимание на отсутствие элементарных норм безопасности – на счастливых лицах родителей и учителей не было масок, все мероприятия проходили при большом скоплении людей. Собеседник «Эха Кавказа» Алан, который отвел сегодня в школу своих детей, считает, что виной всему банальная человеческая беспечность:

«Я был сегодня на церемонии начала учебного года: полная школа детей, родителей, учителей, и я насчитал всего три маски. Три человека были в масках, одна (женщина) стояла на расстоянии от всех, другие были в толпе, четвертая женщина была в маске, которая не прикрывала ей нос. Все остальные – дети, около полутысячи человек, никого из них в масках не было. Я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что это просто обычная беспечность. Такой не русский, а югоосетинский «авось», когда мы думаем, что раз переболели, то уже защищены от всего. И даже выступающий человек говорил на линейке, что надо соблюдать дистанцию, нужно носить маски, «у меня есть маска, но она у меня в кармане». Я тоже не надел маску, но стоял на расстоянии от всех.

– Сейчас ведь и дети начали болеть новым штаммом. Вам, как родителям, были даны какие-либо рекомендации по этому поводу?

– Единственное, что сегодня было, скажем так, в русле соблюдения антиковидных мер, - родителей не запустили в школу, они все оставались на улице. И при этом многие из них возмущались этому. Я еще раз предупредил своих детей, когда забирал их, что надо сразу теплой водой, не меньше тридцати секунд с мылом мыть руки, когда вы с кем-то контактируете».

По словам Алана, руководители некоторых учебных заведений поставили жесткое условие родителям школьников – о присутствии на торжествах в индивидуальных средствах защиты.

Сегодня открыли и вновь выстроенную городскую среднюю школу номер три. На церемонии присутствовали руководители государства, которые также позировали перед объективами без масок.

Глава парламентского комитета по здравоохранению Александр Плиев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит и о низком уровне вакцинации среди населения, который он по-прежнему связывает с отсутствием государственной пропаганды о преимуществах прививок:

«Народ этого по-прежнему не знает. Много ковид-диссидентов в «Фейсбуке» и других социальных сетях удачнее работают, нежели государственные СМИ.

– Ваш комитет обращался к СМИ с тем, чтобы эта пропаганда велась?

– Комитет как раз и обращался, но до сих пор это не услышано. И вот это привело к тому, что население до сих пор не вакцинируется. Не ведется в последнее время активно и работа штаба по предотвращению коронавируса. Не введены определенные, как во всем мире, ограничительные меры. Я же не говорю про драконовские меры, про «запрещать, запрещать и запрещать». Но есть общие правила эпидемиологии, которые существуют сотни лет, – это масочный режим, элементарно, это дистанция, дезсредства. Они непопулярны ни в школах, ни в обществе в целом. Общество полностью расслабилось, но полагаться на сознательность людей не надо, не стоит».

По словам Александра Плиева, после увиденных школьных линеек к нему обратилось большое количество людей:

«Они были возмущены, как можно было так сделать, чтобы проводили серьезные мероприятия к началу учебного года, где масса народа, все друг друга перезаражают. Я думаю, что это выяснится через неделю».

По информации депутата, из 2000 доз вакцины «Спутник-V», завезенной весной из России, использовано не более 900.

По данным Югосетпотребнадзора в начале рабочей недели, «по результатам проведенных исследований из 225 проб 25 показали положительный результат... Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 720 человек».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия