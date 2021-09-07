В Грузии объявили о росте числа иностранных визитеров на 510%

В августе 2021 года в Грузию совершили 266 544 международных визита, что на 510,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма.

Хотя этот показатель и выше прошлогоднего, он более чем на 70% меньше показателя за август 2019 года, до начала пандемии коронавируса – пишет агентство «Новости-Грузия».

Согласно документу, больше всего поездок в Грузию в августе 2021 года было совершено по воздуху – 156 101, а в тройке лидеров среди посетителей-иностранцев – Россия, Турция, Украина.

Россия – 39 909 визитов

Турция – 34 847

Украина – 29 372

граждане Грузии, проживающие за границей (нерезиденты) – 23 117

Армения – 22 733

Саудовская Аравия – 16 436

Беларусь – 13 494

Казахстан – 12 221

Азербайджан ­– 11 181

Польша – 6954

Германия – 4567

Узбекистан – 4455

США – 3 777

Индия – 3 085

Кувейт – 2 766

В январе-августе в Грузию совершили 961 572 международных визита. Спад по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 27.1%, по сравнению с январем-августом 2019 года – 81.5%.

Границы Грузии открыты для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.

Грузию также могут посещать иностранцы, переболевшие коронавирусом и дополнительно привитые одной дозой вакцины от COVID-19.

Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты следующих государств: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак. На третий день пребывания в Грузии им придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет.

Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.

Граждане Грузии при отсутствии ПЦР-теста переходят в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции. Полностью вакцинированные граждане Грузии возвращаются на родину без ограничений.