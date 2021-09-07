Парламент Грузии в первом чтении принял проект поправок в Конституцию

Первоклассники в школах Грузии начнут обучение не в дистанционном формате 15 сентября, а 4 октября в аудиториях. Об этом сообщает Общественное вещатель Грузии со ссылкой на Министерство образования. В ведомстве подчеркивают, что это решение будет касаться только тех городов и сел, где к моменту начала обучения уровень заражения будет меньше 4%.

«Первоклассники приступят к учебе 4 октября. В связи с тенденцией улучшения эпидемиологической ситуации в стране весьма вероятно, что в большинстве школ страны с 4 октября обучение в классах продолжится.

Что касается первоклассников - в интересах детей Минобразования решило запустить первоклассников не в дистанционном формате 15 сентября, а 4 октября, в очном формате, в аудиториях. Это решение будет применяться только к тем городам и деревням, где уровень заражения будет ниже 4% на момент поступления в школу.

Решение основано на педагогическом мнении, согласно которому первую школьную практику первоклассников следует проводить в классной среде, в окружении одноклассников и учителей», - сообщили в ведомстве.

Согласно решению Координационного совета государственные и частные школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения по всей Грузии начнут обучение 15 сентября в дистанционном формате. Такая ситуация продлится до 4 октября, после чего будет принято решение, переходить ли школьникам на обучение в аудиториях. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в начале октября.